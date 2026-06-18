Del parque de nieve al Mundial: cómo cambian las necesidades de los uruguayos cuando viajan en vacaciones de invierno

Mientras algunas familias aprovechan las vacaciones de invierno para compartir unos días en familia, descubrir nuevos destinos o disfrutar de la nieve, otros ya comenzaron la cuenta regresiva para cumplir el sueño de acompañar a la Celeste en el Mundial y vivir una experiencia que promete quedar para siempre en la memoria.

Aunque los motivos del viaje sean diferentes, hay algo que todos los viajeros tienen en común: la necesidad de contar con respaldo ante cualquier situación inesperada. Desde una emergencia médica hasta la pérdida de equipaje o la reprogramación de un vuelo, los imprevistos pueden alterar incluso los planes mejor organizados.

Por eso, Mapfre Mundo ofrece soluciones adaptadas a cada tipo de viajero, con coberturas diseñadas para acompañar tanto a quienes disfrutan de unas vacaciones en familia como a quienes se preparan para recorrer miles de kilómetros siguiendo a la selección uruguaya.

Los viaje en familia

Viajar en familia es sinónimo de disfrute y alegría, pero también implica atender las necesidades de cada integrante del grupo, especialmente cuando hay niños pequeños. Por eso, contar con una cobertura integral puede marcar la diferencia ante cualquier situación inesperada.

Pensando en este tipo de viajeros, Mapfre Mundo ofrece asistencia médica por enfermedad o accidente de hasta USD 150.000, además de cobertura para internación, odontología de urgencia, atención oftalmológica, traslados médicos y medicamentos.

A estos beneficios se suma una cobertura adicional para complicaciones derivadas de enfermedades preexistentes o crónicas, hayan sido diagnosticadas o no al momento de contratar el servicio.

Asimismo, las embarazadas cuentan con protección ante complicaciones imprevisibles durante el viaje, incluyendo chequeos médicos de urgencia, ecografías y atención especializada en situaciones que puedan comprometer la salud de la madre o del bebé. La cobertura también contempla partos prematuros y otras eventualidades hasta la semana 32 de gestación inclusive.

El hincha mundialista

Para muchos uruguayos, acompañar a la Celeste en un Mundial es mucho más que un viaje, es la oportunidad de vivir una experiencia única, compartir la pasión por el fútbol y crear recuerdos que durarán toda la vida. Sin embargo, un itinerario que suele incluir varios vuelos, escalas y traslados entre ciudades también requiere una cobertura que esté a la altura de la aventura.

Pensando en este tipo de viajeros, Mapfre Mundo Plus ofrece una protección integral con beneficios exclusivos y una cobertura médica de hasta USD 300.000. A la tradicional cobertura de Mapfre Mundo que incluye asistencia por demora o pérdida de equipaje, gastos por vuelos demorados, garantía de viaje por regreso anticipado, asistencia legal, prolongación de la estancia, repatriación, traslado y hospedaje de un familiar en caso de hospitalización, auxilio por extravío de documentos y acompañamiento de menores, se le incorpora compensación complementaria por rotura de equipaje en vuelo y servicio de telemedicina.

La cobertura también se adapta a la forma en que los hinchas viven esta experiencia, ya que brinda protección en viajes realizados por avión, barco o vehículo terrestre, permitiendo recorrer diferentes destinos con la tranquilidad de contar con respaldo permanente durante todo el trayecto.

Ya sea para disfrutar de unas vacaciones de invierno en familia o para seguir a la selección uruguaya en el Mundial, contar con una asistencia integral permite disfrutar cada momento del viaje. Con Mapfre Mundo y Mundo Plus, los viajeros cuentan con atención y respaldo las 24 horas, en cualquier parte del mundo.

Para más información sobre las coberturas, ingresar a: segurodeviaje.mapfre.com.uy/viaje/

