Un debate interminable: ¿llegamos a la Luna?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Varios acontecimientos y personas en el mundo han sido blanco de teorías conspirativas. Sucedió, por ejemplo, con los cantantes Avril Lavigne y Paul McCartney y las hipótesis sobre su muerte y su reemplazo por dobles. Ocurrió también con el atentado a las Torres Gemelas en 2001. Algunos aseguran que el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento previo de los ataques y no hizo nada para prevenirlos. Uno de los hechos más importantes en la historia de la humanidad no podía escapar a esas teorías: el día que el hombre pisó la Luna por primera vez.

La hazaña cumple esta semana 50 años y aún hay quienes creen que todo fue un montaje de Estados Unidos, en el marco de la carrera espacial que mantuvo con la Unión Soviética en las décadas de 1950 y 1960 en plena Guerra Fría. Los que niegan la hazaña aseguran que fue una gran mentira mantenida por miles de personas durante medio siglo y que el hombre no llegó a la Luna sino que las fotografías fueron creadas en un estudio de Hollywood.



La película Capricornio Uno, de 1977, hizo mucho para popularizar las teorías de conspiración sobre el alunizaje. Se imaginaba que un aterrizaje en Marte era falso, aprovechando los rumores de que la llegada a la Luna había sido dirigida por el director Stanley Kubrick. Este mito se basa en la idea de que los efectos especiales se habían vuelto mucho más sofisticados con 2001: Odisea del Espacio, de 1968.



Todos los argumentos se apoyan en lo mismo: en las supuestas anomalías detectadas en las fotos y videos de la NASA. ¿Por qué ondea la bandera estadounidense si no hay viento en la Luna? ¿Por qué no aparecen estrellas en ninguna de las fotos? ¿Por qué hay una “C” en una de las piedras? ¿Cómo sobrevivieron los astronautas a temperaturas superiores a los 120 grados?

Imágenes de la llegada del hombre a la Luna. Foto: NASA

Si bien la comunidad científica ha explicado con pruebas todas estas teorías, incluso con imágenes del lugar del aterrizaje tomadas en 2009, el mito de que es gran mentira sigue vivo.



En 1969, menos de 5% de los estadounidenses dudaba de la veracidad de la misión, un porcentaje que aumentó a 6%, según un sondeo realizado por Gallup en 1999. En 2009, el 25% de los británicos interrogados por TNS no creía en ese evento y 57% de los rusos sondeados por Vtsiom en 2018. Pero, ¿cuál son los argumentos de los que no creen en el alunizaje?



Las preguntas que muchos se hacen.

1) ¿Por qué la bandera ondea en algunas fotografías y videos si no hay viento en la Luna?



De acuerdo a los expertos, la bandera no está ondeando sino que se ve así por la forma en la que se desplegó. La bandera colgaba de una varilla vertical y otra horizontal, pero los astronautas no lograron que la horizontal se desplegara del todo. A eso se le sumó el hecho de que la bandera tenía arrugas por haber estado replegada durante el viaje, lo que le daba en las fotografías una apariencia que puede confundirse con la de una bandera ondeando. Sin embargo, en los videos grabados se puede observar que la bandera queda completamente quieta poco después de que los astronautas dejan de moverla. En el satélite, las vibraciones se prolongan por más tiempo, por lo cual la bandera permanece en movimiento durante un mayor período de tiempo.



2) ¿Cómo sobrevivieron los astronautas a las temperaturas extremas que alcanzan los 120 grados?



El exastronauta español y ministro en funciones de Ciencia, Pedro Duque, explicó que el aterrizaje se produjo al amanecer, cuando las temperaturas son más bajas: “Lo único que puede estar a 120 grados es la primera capa de arena”. Para soportar esto basta “con un buen aislamiento en la suela de las botas”.



“Los trajes espaciales, si les da el sol durante mucho tiempo, pueden calentarse por fuera, pero para eso están llenos de capas de aislamiento; está todo pensado”, indicó Duque, quien ha estado dos veces en el espacio: la primera vez en el transbordador Discovery (1988) y después en la Estación Espacial Internacional (2003).

3) ¿Por qué en las imágenes no se ve ni una sola estrella en el cielo?



El astrofotógrafo Rogelio Bernal, cuyas imágenes han sido seleccionadas 60 veces por la NASA como “la foto astronómica del día”, señaló porqué en las fotografías tomadas por los astronautas no se ven estrellas en el cielo. “Las fotos se realizaron sobre una superficie de la Luna muy brillante (le está dando directamente la luz del sol), y consecuentemente, son tomas de muy corta exposición. Es lo mismo que si haces una foto de muy corta exposición del cielo por la noche; no se verían las estrellas. De hecho, si esas fotos mostrasen estrellas es cuando uno podría sospechar, cuanto menos, de montaje”, aseguró.



Tampoco aparecen estrellas en las fotografías tomadas desde el transbordador espacial, la estación espacial Mir o la Estación Espacial Internacional. La razón es que son demasiado débiles para ser captadas en una imagen fotográfica convencional, ya que para ello es necesario un tiempo de exposición mayor a 20 segundos, mientras que el tiempo de exposición de las fotografías de las misiones de Apolo era de unos pocos segundos.



4) ¿Por qué el módulo lunar no generó un cráter en su aterrizaje?



Los aficionados a las teorías conspirativas han argumentado que el Eagle, el módulo no dejó un cráter aunque pesaba más de 15 toneladas. La razón es que gran parte del peso se debía al combustible que se consumió en su mayoría antes de aterrizar.



A eso, se le suma el hecho de que al ser la gravedad lunar unas seis veces menor, el Eagle pesaba cerca de 1,5 toneladas, lo que no era suficiente para abrir un cráter, sobre todo, porque la superficie es principalmente rocosa. El alunizaje, a su vez, fue cuidadoso y suave, dado que, de lo contrario, los astronautas no hubieran sobrevivido al impacto.

5) ¿Por qué aparece una “C” en una de las rocas de la luna?



Uno de los argumentos de aquellos que defienden las teorías conspirativas es que sobre una roca lunar aparece dibujada una “C”, lo que evidenciaría que parte de un decorado. Sin embargo, los expertos aseguran que se trata de un revelado de negativo defectuoso en el que se “coló” un pedazo de fibra. La imagen en la que se ve la letra no es la original, sino una copia. Esta anomalía no aparece en las fotografías originales.

Una de las dudas esla presunta “C” que se veía en una de las rocas de la luna; todo fue explicado por los expertos. Foto. NASA

6) ¿Por qué la sombra de los astronautas en la Luna es irregular (algo que ocurre cuando hay varias fuentes de luz) y no paralela, si la única fuente de luz en la Luna es el Sol?



La respuesta de los expertos es que si hubiera varias fuentes de luz los astronautas y objetos tendrían más de una sombra, cosa que no sucede. Las sombras no paralelas se producen debido al “efecto de perspectiva” que ocurre también en la Tierra. Las sombras, además, no tienen por qué ser paralelas en un terreno irregular, como es el caso de la Luna.