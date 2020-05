Siete datos para entender en qué está la vacuna contra el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El coronavirus COVID-19 se originó a finales de 2019 y comienzos de 2020. Todavía se discute si comenzó cuando efectivamente se comunicó o previamente. Pero más allá de la fecha de inicio o el lugar donde se originó (si en un laboratorio o a partir de un animal) la principal preocupación de hoy en día es la vacuna para prevenir el coronavirus y así controlar la enfermedad.

El presidente de la Alianza para las Vacunas, Seth Berkley, señaló -durante el lanzamiento de la iniciativa histórica de la ONU para crear un tratamiento contra el coronavirus en abril- que “sin vacuna, el COVID-19 nunca será vencido”. “Si realmente tenemos suerte”, podría haber una vacuna en el mercado en 12 o 18 meses, agregó. Pero hay quienes aseguran que esa fecha será incluso antes.



¿Qué sabemos hasta el momento?

1. Ensayos clínicos en todo el mundo: más de 100 proyectos



Se están llevando a cabo más de 100 proyectos de investigación en todo el mundo, ocho de los cuales están realizando ya ensayos clínicos en Estados Unidos, China y Europa, pero todos tienen avances similares y todavía no hay quien pueda decir que logró la fórmula correcta.



2. Vacuna en Estados Unidos

Expertos en salud de Estados Unidos afirmaron que podrían tener una vacuna en enero de 2021. No obstante, el presidente Donald Trump dijo que está “convencido” que la vacuna para combatir el coronavirus estará a fines de 2020. A propósito Trump dijo: “Creo que vamos a tener una vacuna más pronto que tarde”. Y agregó “solo quiero conseguir una vacuna que funcione. Si otro país la consigue antes, me quitaré el sombrero”.



Empresas farmacéuticas de Estados Unidos y Alemania, junto a las universidades de Maryland y Nueva York, aseguraron que pueden tener una vacuna lista para fines de este año, de acuerdo a Infobae.



Dicha vacuna comenzó a probarse en 360 personas y a fines de mayo podrán tener los resultados del estudio. No obstante ese será el primer paso; si todo concluye bien se probará en más pacientes para encontrar cuál droga es la más efectiva para combatir el coronavirus.

3. China con ensayos clínicos

China ha comenzado los ensayos clínicos en humanos de posibles vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 y para esto ha autorizado a cuatro laboratorios. Uno de los proyectos es el resultado del trabajo conjunto de varias empresas, con Sinovac Research & Development a la cabeza. Esta empresa es una subsidiaria de Sinovac Biotech, que trabajó también en una vacuna contra el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS, en su acrónimo inglés) en 2003. El equipo ya produjo una vacuna contra el coronavirus, que si bien no se ha probado, aseguró que podrá producir 100 millones de dosis al año para combatir el virus. La fecha todavía no se sabe.

4. El impulso de Bruselas; la unión de muchos



A fines de abril la Organización de Naciones Unidas (ONU) lanzó una iniciativa para unir esfuerzos y acelerar la producción de vacunas contra el coronavirus. El proyecto se llamó ACT Accelerator. Varios países, organizaciones internacionales, fundaciones y empresas privadas participan; una de ellas es la fundación de Bill y Melinda Gates. Además, esta semana, una campaña de captación de fondos en línea, impulsada por la Comisión Europea, recaudó este lunes 7.400 millones de euros (más de US$ 8.000 millones) para financiar el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus, pese a que Washington rechazó participar en la iniciativa. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "hará falta cinco veces más que esa cantidad" para desarrollar y distribuir la vacuna.



Representantes de Naciones Unidas pidieron un esfuerzo global para desarrollar y distribuir a todo el mundo y a precios asequibles, vacunas, tratamientos y kits de pruebas contra la enfermedad del COVID-19. "Estas nuevas herramientas nos ayudarán a controlar completamente la pandemia y deben ser tratadas como bienes públicos globales disponibles y asequibles para todos", dijo Guterres.



El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en el mismo evento: "La medida definitiva del éxito no será la rapidez con la que podamos desarrollar herramientas, tendrá que ver con cómo podemos distribuirlas equitativamente. Ninguno de nosotros puede aceptar un mundo en el que algunas personas están protegidas mientras que otras permanecen expuestas".



5. Anticuerpos: coronavirus en Israel



El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, dependiente del Ministerio de Defensa, ha anunciado que ha desarrollado un anticuerpo para el coronavirus, que está preparando el registro de la patente y que próximamente contactará a farmacéuticas para producirlo a escala comercial. En un comunicado conjunto con Defensa, el centro de investigación asegura que el anticuerpo desarrollado ataca al virus en los enfermos y lo neutraliza. "Estoy orgulloso del personal del Instituto de Biotecnología por este gran avance. Su creatividad y la mente judía llevaron a este logro asombroso. Todo el estamento de seguridad continuará operando al frente (de la lucha contra) el coronavirus", expresó el ministro en el comunicado. Pero todavía no hay fecha para ver los avances en estos pasos.



6. Oxford: la vacuna probada en monos



El Instituto Jenner de la Universidad de Oxford también está intentando crear una vacuna para combatir el coronavirus. Los científicos de este instituto tenían una ventaja inicial, ya que venían trabajando en estudios previos sobre inoculaciones similares contra otros tipos de coronavirus, informó The New York Times. Esto permitió que pudieran realizar pruebas en humanos, una etapa más avanzada que la etapa promedio actual.



El último gran avance de los científicos fue la noticia de que el mes pasado se logró la inoculación de seis monos con la potencial vacuna de la especie macaco rhesus, una especie muy similar a la de los humanos, indicó el instituto y recogió el medio. La inmunidad en los monos no garantiza que se den los mismos resultados en los humanos. De hecho no es la primera vez que se logra la inmunidad en estos animales, lo mismo fue logrado por una compañía china que inició un ensayo clínico en 144 participantes y también anunció que su vacuna era efectiva en estos tipos de monos.

La semana pasada el Instituto Jenner inició la denominada Fase I con 1.100 personas. El objetivo es que el próximo mes se llegue a una prueba combinada entre la Fase II y la Fase III que involucra a más de 5.000.

7. ¿La BCG ayuda a prevenir el coronavirus?



El COVID-19 es un virus nuevo por lo que la ciencia está investigando de cero. Hay diferentes hipótesis que están siendo analizadas. Una de ellas es el vínculo entre la vacuna de la BCG y el coronavirus.



Hay investigaciones que sugieren que esta vacuna podría dar una mayor inmunidad frente al nuevo virus, no obstante, de acuerdo a AFP actual, se trata de una hipótesis. Es decir, hasta el momento no ha sido comprobada.



“No hay evidencia de que la vacuna Bacille Calmette-Guérin (BCG) proteja a las personas contra la infección con el virus COVID-19”, dice un comunicado de la OMS. “Hay dos ensayos clínicos que abordan esta cuestión y la OMS evaluará la evidencia cuando esté disponible. En ausencia de evidencia, la OMS no recomienda la vacuna BCG para la prevención de COVID-19”.

Por otro lado, dicha organización afirmó que la vacuna contra la neumonía no protege contra el COVID-19 y agregó “el 2019-nCoV es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica, en la que ya se está trabajando con el apoyo de la OMS”.