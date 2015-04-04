Crean vacuna que responde mejor al cáncer

Una nueva vacuna mejora la respuesta inmunitaria ante el cáncer a partir del uso de proteínas alteradas del tumor del paciente. Esta fórmula podría dar buenos resultados para el melanoma y el cáncer de pulmón, vejiga y colon, según un estudio que publicó ayer la revista Science.

"Las vacunas contra el cáncer suelen ser generalizadas. Esta es una de las primeras personalizadas. Las generalizadas usan proteínas normales sin alteración, por lo que la respuesta inmune no es muy fuerte", explicó la investigadora del estudio, Beatriz Carreño.

"En nuestra vacuna hemos usado proteínas alteradas del paciente con tumor y se ha comprobado que provocan una mayor reacción en las células T (tipo de glóbulos blancos), al multiplicar en número y frecuencia su capacidad de reconocer sustancias aisladas de los tumores", añadió. EFE

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