Controlar la diabetes evita complicaciones mayores

La diabetes es una de las patologías crónicas más prevalentes en el mundo y particularmente en nuestro país. Según un estudio de 2004, el último que se hizo, entre un 8 y un 10% de la población de Montevideo es diabética y lo más preocupante del tema es que la mitad no lo sabe, por lo tanto no la controla.



“Es una enfermedad crónica, no transmisible, que se debe a un exceso de glucosa en la sangre. La energía que nos proporcionan los alimentos se transforma en glucosa y cuando eso no puede acceder a la célula, se eleva en sangre y se producen severas complicaciones”, explicó la médica diabetóloga Graciela Martínez en el ciclo Calidad de Vida en El País.

Lo normal es tener entre 80 y 140 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. “Si se eleva por encima de 80 en ayunas o de 140 post ingesta, ahí estamos hablando de diabetes”, apuntó la especialista.



La diabetóloga destacó la importancia de prevenir y realizar un diagnóstico oportuno.Un prediabético, por ejemplo, puede revertir su condición y transformarse en un paciente sano. De esa manera se evita las complicaciones que trae aparejadas la diabetes, que son mayores si la enfermedad está mal controlada.