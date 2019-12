Conocer el diagnóstico: la clave para luchar contra el VIH-Sida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la jornada de ayer se conmemoró el Día Mundial de lucha contra el VIH. En este marco, hoy el Grupo de Estudio Uruguayo de VIH (GeUVIH) realizará una actividad con el objetivo de informar y promover la detección temprana del virus.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 32 millones de personas en todo el mundo han fallecido a causa del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). En Uruguay, hay aproximadamente 12.700 personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), de las cuales más de 2.000 no conocen aún su diagnóstico. Por esto, este año la campaña nacional pone foco en hacerse el análisis.

Susana Pereira, la presidenta de GeUVIH, indicó a El País que actualmente en Uruguay existe una “gran cantidad” de pacientes sin diagnóstico y otro tanto que son diagnosticados demasiado tarde.

En esta ocasión, el grupo que la infectóloga lidera convocó a figuras conocidas como Gabriel Peluffo, Rafael Villanueva o Martín Sarthou para que inviten a hacer el análisis y hoy se realizará una jornada informativa en el auditorio de Anda desde las 16:30 horas.

“Queremos que llegue a la mayor cantidad de personas posible”, señaló la especialista. Además, detalló que este año el grupo hizo la primera encuesta en redes y hoy se hará pública la información recabada.

Pereira aseguró que los especialistas están enfocados en educar a la población en esta materia: “Es fundamental porque si llegamos precozmente al diagnóstico las personas que tienen el virus no llegan a enfermarse. Cuando esas personas se cuidan y logran una carga viral indetectable no contagian el VIH”, remarcó.

La situación en Uruguay

Susana Pereira resaltó que en un país tan chico como Uruguay que haya alrededor de 2.000 personas que no están diagnosticadas es un problema e insistió en que cuanto más diagnósticos, más efectivas serán las campañas para terminar con la epidemia.

Desde este año, explicó la infectóloga, se puede incluir la detección del VIH en el carnet de salud.



Pereira indicó que, al igual que sucede con enfermedades como la diabetes, las personas con VIH deben cumplir con la medicación para permanecer indetectables, no transmitir y no enfermar.



“La Organización Mundial de la Salud habla de que los números sean 90-90-90. Esto quiere decir que el 90% de la población tiene que ser diagnosticada, el 90% debe estar tratada y el otro 90% tiene que estar con carga viral indetectable. Además, se está incorporando un nuevo 90 que incluye la calidad de vida y eso refiere a que las personas no sean discriminadas”, sostuvo.

En ese sentido, Pereira puso énfasis en que desde de la organización se trabaja para promover la no discriminación.



“Queremos llegar a que no sea un elemento de selección de personal en algunos lugares, como las Fuerzas Armadas, donde no se puede acceder a ciertos puestos”, sostuvo.



La infectóloga destacó que el VIH se previene con la utilización de preservativo –que protege contra otras enfermedades de transmisión sexual– y, además, ahora existen los llamados tratamientos pre exposición o “prep”, especialmente para las personas que tienen conductas que pueden suponer una exposición al riesgo.