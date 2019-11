Los clubes deportivos ofrecen distintas actividades para los niños en verano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se acercan las vacaciones y no siempre las familias pueden disfrutarlas en conjunto. Las colonias de verano son una buena opción para los más chicos de la casa. Estas son las principales ofertas:



Asociación Cristiana de Jóvenes.

La ACJ brinda su Colonia de Vacaciones tanto en su Unidad Centro como en Portones.



Propuesta: Actividades recreativas, deportes, natación, talleres, salidas, campamentos. Está la oferta de club: tres veces por semana, clases de deportes y natación.



Edades: 2 a 5 años (Kinder) y 6 a 11 años (Kids).



Precios: Desde $ 4.620 hasta $ 30.445, dependiendo del plan. Hay descuentos por hermanos.



Período: Del lunes 16 de diciembre de 2019 al viernes 28 de febrero de 2020. Lunes a viernes (de cuatro a nueve horas diarias).



Centro Enfoque.

En el Buceo, ofrece su Colonia de Verano.



Propuesta: Piscina recreativa; deportes acuáticos; fútbol, básquetbol, handball y voleibol; gimnasia y recreación; taller de plástica, cocina, música y ritmos; actividades especiales y salidas didácticas (costo extra).



Período: Desde el lunes 6 de enero al viernes 28 de febrero. Lunes a viernes, de 13.30 a 17.30.



Edades: De 3 a 12 años.



Precios: Desde $ 3.985 hasta $ 19.120. Descuentos para socios y hermanos. Se exige carné de aptitud física del niño.



Centro Gallego.

En su Polideportivo de Carrasco desde el 16 de diciembre.



Propuesta: Piscina, artes plásticas, deportes, juegos al aire libre y de mesa, danza, cocina. Dormilonas. Almuerzo y merienda. Para niños de 3 a 5, 6 a 9 y 9 a 13 años.



Club Banco República.

Cuenta con el Verano Feliz.



Propuesta: Deportes, actividades educativas y lúdico-recreativas, y paseos. En sede de Pocitos y Parque Lavalleja.



Período: Del 17 de diciembre al 28 de febrero. Lunes a viernes, de 9 a 12 y de 13 a 17 horas. Posibilidad de almorzar con los profesores en el salón parrillero (deben llevar sus viandas). Se puede ir en doble turno (en diciembre solo hay un turno, vespertino).



Edades: De 8 a 12 años.



Precios: $ 2.300 (matutino), $ 2.730 (vespertino) y $ 3.490 (doble turno). Descuentos para socios y tarjetas del BROU.

Club Biguá.

En Punta Carretas, brinda su Colonia de Verano.



Período: Del 16 de diciembre al 28 de febrero. Horario completo (9 a 18 horas) o medio horario (9 a 13 horas o 14 a 18 horas).



Edades: 2 y medio a 13 años. No se aceptan niños en pañales.



Precios: Desde $ 7.980 hasta $ 49.570. Descuentos para socios y hermanos. Preescolares pueden hacer uso de tres días de prueba.



Club Bohemios.

El club de Pocitos brinda Colonia de Vacaciones.



Propuesta: Deportes, piscina recreativa, gimnasia artística, talleres, paseos. Incluye colación y almuerzo si es todo el horario.



Período: Del 16 de diciembre al 28 de febrero, de 8 a 18.30. Se puede contratar por quincenas. No se suspende por lluvia.



Precios: De $ 4.790 a $ 11.022. Descuentos para socios. Se paga extra por extensión horaria. Se pide carné con actitud física.



Edades: 3 a 5, 6 a 7, 8 a 9 y 10 a 12 años. No se aceptan niños con pañales.



Club Juventus.

El club céntrico tiene su Colonia de Verano.



Propuesta: Actividades recreativas (plástica, cocina, música), natación, gimnasia, deportes. Campamentos: Juventus Juan XXIII en San José y La Floresta para jóvenes de 12 a 13 años.



Período: Del miércoles 11 de diciembre al viernes 6 de marzo. Lunes a viernes, de 8 a 20 horas.



Precios: Todo el verano desde $ 7.520. Hay paquetes fraccionados. El trámite administrativo, que incluye ficha médica y carné de socio, cuesta $ 890.



Edades: 4 a 11 años y 11 a 16.



Club Malvín.

Compinches de Verano es su colonia de vacaciones.



Propuesta: Actividades recreativas y deportivas, piscina, paseos, meriendas, plástica, cocina, música, videoteca. Cuatro días a la semana, las actividades son dentro de las instalaciones del club y un día se realiza un paseo (Parque Rivera, Parque Roosevelt, Molino de Pérez, Parque Lecocq, Punta Espinillo). Además, una vez cada 15 días (los jueves), se hace un paseo a Granja Agustina.

​

Período: Desde el 16 de diciembre al 28 de febrero. Se puede contratar desde medio mes hasta el período completo. Lunes a viernes, de 13.30 a 17.30.



Edades: 3 a 5 años, 6 a 8 años y 9 a 11 años.



Precios: Desde $ 6.750 el medio mes hasta $ 28.500 los dos meses y medio. Hay descuentos para socios, socios de verano, alumnos de colegios y hermanos.



Club Nacional de Football.

Ofrece #VeranoTricolor: Colonia de Vacaciones.



Propuesta: Juegos deportivos (tenis, básquetbol, fútbol, voleibol, atletismo, yoga, handball, gimnasia artística, rugby); piscina libre todos los días; ping pong y juegos de mesa; talleres de expresión plástica, cocina; dormilonas; actividades con la familia; paseos a Los Céspedes, Gran Parque Central, Pista de Atletismo; visitas de jugadores del plantel principal de Nacional. Hay cantina.



Edades: 6 a 12 años.



Período: Del 16 de diciembre al 28 de febrero. Lunes a viernes: un turno (9 a 13 o 14 a 18 horas), doble turno (9 a 18 horas) o turno extendido (9 a 14 o 13 a 18 horas).



Precios: Se contrata por quincena: un turno $ 4.090; doble turno $ 8.720; turno extendido $ 4.910. Descuentos para socios y hermanos. Los no socios deben abonar además, por única vez, $ 600. Se puede invitar a un primo o amigo por el día a $ 650 (un turno) o $ 1.090 (dos turnos).



Club Náutico.

En Carrasco y Punta Gorda, ofrece la colonia Una Aventura junto al Mar.



Propuesta: Deportes (fútbol, hockey, básquetbol, voleibol, handball); natación y deportes náuticos; juegos en la piscina abierta y en la playa; talleres, paseos y actividades especiales. No se suspende por lluvia.



Período: Del 16 de diciembre al 28 de febrero. De lunes a viernes, de 8 a 17 horas, en cuatro posibilidades de turnos matutinos, tres de turnos vespertinos y dos de doble horario.



Edades: De 2 y 3 años (con independencia de pañales), 4 y 5 años, 6 y 7 años, 8 y 9 años, y out summer de 10 a 14 años.



Precios: Desde $ 5.412 hasta $ 72.775, de acuerdo al plan y dependiendo si se es socio o no. Hay descuentos para hermanos.



Defensor Sporting.

Cuenta con dos colonias de verano para niños de 6 a 14 años y una guardería para niños de 3 a 5 años.



Colonia del Estadio Luis Franzini: Piscina abierta, dos canchas de fútbol, una de básquetbol, voleibol, talleres recreativos, cantina.



Período: Desde el 2 de diciembre al 28 de febrero. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas.



Precios: $ 19.900 (los tres meses). No se cobra matrícula excepto si se concurre por un solo mes. En este último caso, cuesta $ 9.500 más $ 5.000 de matrícula. El socio de fútbol de más de tres meses no paga matrícula. El socio deportivo con más de tres meses de antigüedad, con la cuota normal del club, puede hacer uso de la colonia sin pagar extra.



Colonia de 21 de Setiembre: En la sede, se puede hacer fútbol, básquetbol, voleibol, piscina cerrada y todas las actividades que tiene el club durante el año.



Horario: Lunes a viernes, de 14 a 18 horas.



Precios: Por mes $ 8.800. Socios $ 7.150.



Guardería: En el Estadio Franzini, el Jardín Infantil cuesta $ 9.500 por mes un turno y $ 19.900 dos turnos. Tres meses: un turno, $ 23.000; dos turnos, $ 39.000.

Propuestas con la cocina y la ciencia como centro Petit Gourmet (Viejo Pancho 2552), de Diego Ruete, tiene una propuesta con el centro en la cocina, a la que se le suman otras actividades, como el trabajo de la huerta. Los niños elaboran dos recetas por día, siempre a base de vegetales, las que se comparten como merienda o media colación y como almuerzo. Es para niños de 4 a 12 años. Se organiza una primera tanda entre que terminan las clases y el 24 de diciembre, y otra en febrero. De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30. En tanto la Escuela de Experimentos (099 446364) ofrecerá desde el 16 de diciembre sus talleres en modalidad de una, dos, tres y cuatro horas. Hay talleres de experimentos, juegos didácticos, cuentos, música y cocina. Se trabaja en dos niveles: grupos de 4 a 7 años y de 8 a 12 años. El horario de funcionamiento es de 8 a 12 y de 14 a 18 horas, actualmente en el Parque Batlle pero desde el 1° de diciembre estarán en Pocitos. Los precios van desde $ 1.400 al mes para los talleres de una hora, una vez por semana.