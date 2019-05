Claves y mitos sobre tratamiento del asma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy se celebra el Día Mundial del Asma, una enfermedad que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a alrededor de 235 millones de personas de todo el planeta.

Mónica Kierszenbaum, catedrática de Neumología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República e integrante de la Sociedad Uruguaya de Neumología, explicó a El País que existen muchos mitos que rodean a esta dolencia.

“Uno de los mitos más frecuentes está relacionado con el diagnóstico de la enfermedad”, aseguró la especialista.

Muchas veces las personas aseguran haber tenido asma en alguna etapa de sus vidas; sin embargo, la especialista destacó que “la realidad es que el asma no es una sola enfermedad. Algunos preferimos la definición - tomada de la iniciativa global para el asma- que dice que es un síndrome heterogéneo en el cual hay muchas formas de asma”.

“Existe un asma de niño, en la primera etapa de la vida y un asma más de tipo adulto. Tiene un claro componente alérgico y aunque existen asmas que no tienen necesariamente un componente aerolaérgeno”, aseguró.

“En general los síntomas son más frecuentes en la primera etapa de la vida y así se dice que uno de cada cinco niños puede tener síntomas vinculados a la broncoconstricción. Sin embargo, en la vida adulta esto se da en uno de cada diez pacientes”, subrayó Kierszenbaum.

“La enfermedad no se cura, pero sí varía la intensidad y la frecuencia de las manifestaciones durante la vida de un mismo paciente. También los cuadros son diferentes entre un paciente y otro; así como la severidad y la intensidad del tratamiento que necesita”, sostuvo.

La especialista destacó que si se realiza un tratamiento adecuado, la enfermedad puede ser controlada: “Nos interesa mucho que el paciente no tenga síntomas, que no tenga exacerbaciones y no desarrolle a largo plazo una enfermedad obstructiva”, aseguró.

“La clave es personalizar el tratamiento. En la medicina respiratoria en particular y específicamente en el asma que sabemos que un mismo tratamiento no le cae igual a todos los pacientes”, afirmó.

“El vínculo del paciente con el médico es importante para diseñar una estrategia y que tenga un tratamiento acorde”, enfatizó.

“Gran parte del tratamiento está vinculado con el control de factores. Por ejemplo el médico debe conocer si un niño está en ambiente donde hay adultos que fuman, existe polvo doméstico en grandes cantidades o hay pelo de algunos animales como los gatos”, explicó.

“Lo mismo pasa con las llamadas comorbilidades, es decir otras patologías que se relacionan con el asma. Un ejemplo típico es la rinosinusitis alérgica, el reflujo gastroesofágico, la obesidad, que son todos factores que de estar presentes colaboran en que haya un peor control del asma. Diagnosticándolo y tratándolo se logra no solo la mejoría de esas enfermedades, sino también el control de la enfermedad asmática”, afirmó la especialista.

Kierszenbaum destacó la importancia del interés del médico en el entorno de los pacientes, porque en función de ellos podrá brindar “consejos que puede hacer redundar en un beneficio”.

Inhaladores

Elegir el tipo de fármacos con los que se realizará un tratamiento de asma es una de las claves para tener la enfermedad controlada, según explicó la experta. No obstante, existen una serie de mitos que dificultan el trabajo con ellos.

“Hacemos un tratamiento escalonado. Esto quiere decir que vamos indicando el tratamiento de acuerdo con esos escalones y vamos controlando la respuesta al mismo viendo si es necesario ajustar o agregar otros fármacos, aumentar o disminuir las dosis, porque hemos logrado un buen resultado”, aseguró.

La médica explicó que también es importante trabajar en medidas preventivas: “Asegurarnos la vacunación antigripal anual o la vacunación antineumoccócica cuando está indicada. De esa manera se previenen las infecciones respiratorias más prevalentes que pueden desencadenar en asma”, sostuvo.

“Los neumólogos necesitamos conocer al paciente para tener un manejo de todas estas variables”, destacó.

“Es muy importante que el paciente tenga un plan de tratamiento y que en lo posible sea por escrito”, detalló. Y agregó que “el pilar de ese tratamiento son las combinaciones de corticoides inhalados con broncocorticoides de larga acción”.

“Una vez que indicamos un tratamiento inhalatorio debemos asegurar que la técnica inhalatoria que el paciente emplee es la correcta”, sostuvo y agregó que son los médicos quienes deben enseñar a los pacientes a utilizar correctamente estos medicamentos.

“La adherencia a los inhaladores es un gran problema en el tratamiento del asma”, explicó Kierszenbaum.

“Cargan con el peso de que pueden hacer mal al corazón. Eso es una duda a la que hoy podemos responder tranquilamente ‘no’. Las combinaciones de mantenimiento, los corticoides inhalados y los broncodilatadores de larga acción son drogas seguras que brindan una dosis perfectamente conocida y están apoyados en medicina con evidencia”, remarcó.

“Sabemos que el mito del corazón se basa en cuando empezaron a aparecer los inhaladores con broncodilatadores de acción corta y no se usaban los corticoides inhalados. Había un sobreuso, una sobreconfianza. Y los pacientes usaban dosis muy altas”, explicó la doctora.

Jornada para personal de la salud

Hoy se realiza entre las 10:00 y las 12:00 horas en el patio del Hospital Maciel una jornada académica sobre el asma, dirigida a estudiantes, médicos y resto de personal de la salud.

El evento es organizado por la Cátedra de Neumología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el Grupo de Neumología Pediátrica del Hospital de Pereira Rossell y la Sociedad Uruguaya de Neumología.

“Lo que tratamos en este evento es abordar temas de neumología tanto de adultos, como pediátrico. Se tratarán temas como el asma en el adolescente; el asma en el ejercicio; la importancia del control del asma y las herramientas que se utilizan. Además haremos foco en cómo valoramos la adherencia a tratamientos y distintos mitos y creencias respecto a esto. Luego vamos a terminar con un taller de uso de los inhaladores”, detalló Mónica Kierszenbaum.