Cinco avances tecnológicos que sorprendieron en Las Vegas

Robots con inteligencia artificial

La estrella indiscutida de la feria es la inteligencia artificial, que combina algoritmos, softwares y sensores para, por ejemplo, facilitar los quehaceres domésticos. Esta tecnología está integrada en los robots de LG, como el CLOi (foto), que, activado por comando de voz, puede desde ayudar a hacer las compras hasta trasladar una valija. Otra de las vedettes fue el robot, que, gracias a un sistema de visión inteligente, logra jugar al Scrabble con un oponente.



El auto futurista

Uno de los temas comentados fue la alianza de gigantes tecnológicos con compañías automotrices para desarrollar vehículos inteligentes. Así, la empresa Byton, integrada por exejecutivos de Tesla, Apple, Google y BMW , diseñó un modelo eléctrico que saldrá a la venta en 2019 a US$45.000. Es un SUV que tiene, a modo de tablero, una pantalla de 49 pulgadas y otra de 10 adosada al volante. Tiene una autonomía de uso de más de 480 km y se puede recargar en su 80% en media hora.



Un televisor que simula una pared

La tecnología microLED en televisores no pasó inadvertida en la feria. Samsung presentó The Wall, un televisor de 146 pulgadas con tecnología de uso modular que es, literalmente, una pared por su grosor casi invisible y le permite al usuario achicar o agrandar la pantalla a gusto sin que se dañe la calidad de la imagen. Además, tiene inteligencia artificial integrada, lo que permite transformar un contenido de baja calidad a una resolución 8K.



Una laptop ultrafina

Las laptops siempre dan que hablar y en esta edición de la feria tecnológica no fue la excepción. La más celebrada fue la Acer Swift 7, la computadora más delgada del mundo con 8,98 milímetros de grosor. Saldrá a la venta en abril de este año y costará US$1699. Está hecha de aluminio negro, tiene una pantalla touch de 14 pulgadas y conexión 4G. Viene con Windows 10 e incluye un potente procesador Intel Core i7 y una batería que dura todo el día.





Un sticker electrónico

La tecnología aplicada a la salud de uso personal está ganando cada vez más terreno. La firma La Roche-Posay presentó una especie de sticker electrónico diminuto que se aplica en la piel para medir los rayos UV y prevenir enfermedades dermatológicas. Mide 2 mm por 9 mm. Se puede aplicar en una uña, un brazo, o cualquier parte del cuerpo que esté expuesta al sol. A través de una aplicación disponible para iOS y Android transmite información para cuidar la piel y es reutilizable.