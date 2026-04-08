Crean cuero con proteínas del T-Rex en laboratorio y lo convierten en un bolso de lujo

Un equipo internacional de científicos logró crear cuero T-Rex a partir de proteínas reconstruidas de un dinosaurio extinguido hace 66 millones de años, en un avance que combina biología sintética, inteligencia artificial (IA) e ingeniería de tejidos. El material fue utilizado para fabricar un bolso de lujo exhibido en Ámsterdam, mostrando el potencial de producir materiales sostenibles sin animales y abriendo nuevas posibilidades para la industria.

Cómo se creó el cuero T-Rex en laboratorio

El proyecto partió de fragmentos fósiles que contenían rastros de colágeno, una proteína esencial en la estructura de la piel. Dado que el material genético estaba incompleto, los investigadores utilizaron IA para predecir las secuencias faltantes y reconstruir una versión funcional de la proteína.

Esa secuencia fue sintetizada e introducida en células cultivadas, que actuaron como fábricas biológicas. A través de ingeniería de tejidos, estas células se multiplicaron y generaron un material rico en colágeno sin necesidad de estructuras externas, lo que marca una diferencia frente a otros métodos de cuero cultivado en laboratorio.

Según Thomas Mitchell, de The Organoid Company, “es un ejemplo claro de cómo la biología sintética puede ir más allá de la salud y entrar en aplicaciones industriales y de ciencia de materiales”.

T-Rex STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Un material con potencial sostenible

El resultado es un material que replica la resistencia del cuero tradicional, pero con menor impacto ambiental. La producción convencional está vinculada a la ganadería intensiva, la deforestación y el uso de químicos contaminantes, problemas que este desarrollo busca reducir.

Además, el proceso permite que las células se autoorganicen y generen su propia matriz, dando lugar a un material biodegradable, reparable y trazable. Estas características lo vuelven compatible con técnicas tradicionales de acabado, lo que facilitaría su adopción en distintas industrias.

Del laboratorio a la industria del lujo

El primer producto creado con este material es un bolso diseñado por la firma Enfin Levé, actualmente exhibido en el Art Zoo de Ámsterdam junto a una recreación a escala real de un T-Rex. La instalación busca resaltar el contraste entre la biología del pasado y la tecnología actual.

El proyecto es fruto de la colaboración entre Lab-Grown Leather Ltd., The Organoid Company y el grupo creativo VML. Para Bas Korsten, director creativo de VML, el problema del cuero alternativo es su percepción como imitación, y por eso decidieron “retroceder 66 millones de años” para crear algo completamente nuevo.

Aunque por ahora se trata de una prueba de concepto, los investigadores apuntan a escalar la producción del cuero T-Rex y extender su uso a sectores como la moda, la automoción y los materiales avanzados. La viabilidad industrial aún debe demostrarse, pero el avance abre la puerta a una nueva generación de biomateriales basados en especies extintas.

Con información de EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

