Los centennials uruguayos, ¿qué sueños tienen y en quiénes se inspiran?

La falta de dinero y/o empleo es la situación que genera a los centennials uruguayos sentirse "más limitados", según una encuesta realizada en Latinoamérica por Combo, una compañía que colabora y busca entender cómo los trabajadores piensan y qué esperan recibir de un empleador.

Este escenario afecta al 75% de este segmento poblacional. En menor medida, aseguran, está la falta de experiencia laboral (39%) y la incertidumbre hacia el futuro (32%).



En general, son personas con confianza en sí mismas. Es que ocho de cada 10 centennials consideran tener una autoestima entre “normal” y “alta”.



Lo que los hace sentir más reconocidos por los demás es que sus amigos y la familia los tengan como referente de un tema que el joven interrogado considera que “maneja bien”. Ese sentimiento se da cuando sus padres lo felicitan y reciben mensajes de sus amigos.



En su mayoría son personas ansiosas. Así se considera el 61% de los encuestados. Uruguay y Argentina son los países con más alto índice en este rubro, agrega el informe.

El futuro que proyectan los encuestados.

El futuro es bastante claro: estudiar o terminar sus estudios y trabajar. Esto es lo que más nombran los centennials cuando son interrogados sobre sus planes y posibilidades. Luego, aparece "viajar por el mundo”, seguido por crear su propia empresa, tener un auto y comprar su primera casa. Más lejos en la escala de prioridades está tener una relación formal, irse a vivir solo y tener hijos.



Es un sector cuidadoso del dinero. Interrogados sobre a qué lo destinarían hoy, el 28% asegura que “a ahorrar". El 19% a ayudar a su familia y el 18% a pagar sus estudios.



Menos de la mitad de los jóvenes consultados cree haber descubierto su vocación (43%). Tres de cada 10 manifiestan no estar seguros de haberla encontrado. Un 17% entiende que no existe una única vocación ya que piensan que esta va cambiando con el tiempo. El 6% no tiene la menor idea de cuál es.

Los centennials y el destino del dinero si tuvieran ingresos fijos. Foto: Combo/El País

La mayoría asume la responsabilidad de su propio futuro, adjudicando el éxito posible a su propio esfuerzo en primer lugar, y a los estudios que alcancen en segundo lugar.



“Sueño con terminar mis estudios y poder ser lo que siempre quise ser, abogada”, dice una de las encuestadas. Culminar la carrera es el sueño en la mayoría de los que integran este segmento poblacional. Le siguen viajar y “ser feliz”.



En general, les genera admiración quienes “disfrutan la vida”, quienes logran sus objetivos académicos y aquellos que logran formar una familia “unida”.



La principal fuente de inspiración para aprender es un profesor de su centro de estudios, seguido con el aprendizaje que obtienen en la práctica de trabajo y en tercer lugar investigando por su cuenta a través de Internet.



El País, a través de su portal laboral El Gallito, fue el socio elegido para la investigación del capítulo local, alcanzando una muestra de 525 jóvenes uruguayos cuyas edades oscilan entre 18 y 24 años. El estudio también se realizó en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá y México. Con el propósito de fortalecer este análisis, la encuesta tuvo el apoyo de la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana. También colaboraron República AFAP, Hyatt Centric Montevideo y Pyxis.