Celebración de los 60 años de Relaciones Diplomáticas entre Uruguay e Indonesia

Dannang Wiwowo (Embajada de Indonesia); Gatot Amri (Embajada de Indonesia); Nicolás Potrie (cónsul de Indonesia en Uruguay); Sulaiman Syarif, embajador de Indonesia para Uruguay); Mario Bergara, intendente de Montevido; Viviana Repetto, secretaria general de la Intendencia de Montevideo; embajador Fernando Lugris (Ministerio de Relaciones Exterores); Debora Quiring (Intendencia de Montevideo); Daiana Ferraro (Intendencia de Montevideo).

El acto protocolar tuvo lugar en el Palacio Santos, con la presencia del embajador Fernando Lugris, director general de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; Nicolás Potrie, cónsul honorario de la República de Indonesia en Uruguay, entre otros destacados invitados.

Indonesia y Uruguay, dos naciones aunque separadas por vastos océanos y geografías distintas, han fortalecido sus vínculos durante seis décadas. Dos países unidos por un compromiso compartido con la paz, el respeto mutuo y la prosperidad.

En este contexto, el embajador de Indonesia, Sulaiman Syarif, expresó: "En marzo de 2026, firmamos oficialmente el Protocolo Sanitario bilateral, otorgando acceso a los productos lácteos de clase mundial de Uruguay al mercado indonesio. Esta es una gran oportunidad para Uruguay; como la cuarta nación más poblada de la Tierra, tenemos 280 millones de personas que alimentar".

Las relaciones comerciales, en tanto, alcanzaron un nuevo hito, logrando su valor más alto de los últimos cinco años al sumar US$ 112,4 millones de dólares con un aumento del 70,5% respecto a 2024, según indicó el diplomático.

En cuanto al intercambio cultural, durante la animada reunión llevada a cabo en el Palacio Santos se llevó a cabo una presentación de la danza y la música tradicional de Indonesia, así como una muestra típica de sus muebles y artículos decorativos.

Además se hizo la entrega formal de la daga tradicional indonesia "Kris", donada al Museo de Historia del Arte de la Intendencia de Montevideo. "Con este gesto, dejamos una parte de nuestra alma y de nuestra historia en el corazón de Montevideo, reafirmando que los lazos que nos unen son tan profundos y duraderos como el propio acero de esta pieza sagrada", indicó el Embajdor Syarif.

Embajador Sulaiman Syraff, intendente Mario Bergara.

El embajador de Indonesia para Uruguay hace uso de la palabra

Facundo Fernández (Ministerio de Relaciones Exteriores); embajador Fernando Lugris (Ministerio de Relaciones Exteriores); Soledad Martínez (Ministerio de Relacoiones Exteriores);



embajador de Indonesia, Sulaiman Syraff; Verónica Ramírez (Ministerio de Relaciones Exteriores); Nicolás Potrie, cónsul de Indonesia en Uruguay; Fabiana Goyeneche (Ministerio de Relaciones Exteriores); Mario Baique (Consulador de Indonesia en Uruguay).