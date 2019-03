El caso de la bebé "embarazada" de su hermana gemela: cómo pudo ocurrir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El caso de la bebé colombiana que nació en Barranquilla con un feto de su hermana gemela no desarrollada en su vientre, generó curiosidad. No hay casos registrados en los que haya ocurrido algo similar.



La pequeña nació por cesárea y luego debió ser intervenida para extraerle a su gemela, que no tenía corazón ni cerebro, aunque sí había desarrollado extremidades. Los médicos habían detectado el problema durante el embarazo y decidieron practicar la cesárea porque corría riesgo la vida de la niña.



Según explica el doctor Sergio Pasqualini, director científico de Halitus Instituto Médico (en Argentina), el bebé sale de lo que es la masa celular interna. El embrión va multiplicando sus células y después se empiezan a diferenciar los distintos sistemas y órganos.

Si el embrión se divide, son gemelos. Si esa división se produce en estadios más avanzados pueden formarse siameses, que es cuando los embriones no se separan completamente. También puede ser que ocurra algo asimétrico, como que uno se desarrolle y otro no. "Eso dio origen a este caso, que es excepcional", explica Pasqualini.



Cuando un embarazo se detiene y el otro sigue, el embrión que detuvo su crecimiento sale durante el parto pegado a la placenta. En el caso colombiano se multiplicó dentro del embrión, no hubo separación y quedó incorporado en el interior de la bebé.



"En este caso -señala el especialista- a la bebé la sacaron en la semana 40 porque su hermano seguía creciendo e iba a lastimarla". El embrión más chico tuvo un crecimiento anormal, no armónico.



El médico también afirmó que si la operación resultó exitosa, Itzamara (como se llama la pequeña) no debería tener problemas durante su desarrollo. "Yo nunca supe de un caso así, es excepcional, uno en un millón", cierra Pasqualini.