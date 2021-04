Bill Gates: cinco datos sobre las variantes del COVID-19 y cómo afectan el fin de la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bill Gates ha participado en varias discusiones e investigaciones sobre el COVID-19. Ha pronosticado el inicio de la pandemia y ha hecho predicciones sobre el posible fin de esta emergencia internacional. Recientemente, en su web Gates Notes, escribió sobre las nuevas variantes del COVID-19 que “podrían amenazar el progreso que hemos logrado durante el año pasado”.

Por eso, Bill Gates destacó cinco datos que hay que entender sobre las variantes del COVID-19:

1. Los virus evolucionan. La idea de estos cambios pueden parecer nuevos y aterradores, “pero no hay nada particularmente inusual” en las mutaciones.



Incluso, el virus de la gripe evoluciona y por ello los laboratorios deben actualizar la vacuna anualmente para estar al día con las cepas de la gripe.



2. Mismas mutaciones que aparecen una y otra vez. Si bien hay nuevas mutaciones, el SARS.CoV-2 está mutando lentamente, a diferencia de otros virus como el de la influenza. “Una vez que disminuyan los números de casos, sospecho que veremos surgir nuevas variantes con mucha menos frecuencia”, expresó.



3. El camino para el fin de la pandemia sigue siendo el mismo. Las vacunas siguen protegiendo contra el COVID-19 y sus nuevas variantes. “Es un tributo a la eficacia de las vacunas en general”, escribió. Y agregó: “Todavía necesitamos muchos más datos sobre la efectividad de cada vacuna contra las diferentes variantes, pero muchos de los primeros números son tranquilizadores”.



No obstante, los laboratorios deben preguntarse si es necesario actualizar las vacunas para apuntar a estas nuevas variantes. “Se está trabajando en una vacuna modificada que podría salir en un par de meses si se considera necesario”, agregó.



4. Vacuna para todos. “Si no llevamos la vacuna a todos los rincones del planeta, tendremos que vivir con la posibilidad de que surja una cepa mucho peor”, dijo Gates. Para que eso no pase se debe distribuir la vacuna en todo el mundo.



5. Hacerlo mejor la próxima vez. La pandemia del COVID-19 preparó al mundo para nuevas pandemias. Bill Gates, espera “que la próxima vez estemos mejor preparados para detectar antes las variantes”.



Por último, el fundador de Microsoft expresó que las variantes complican los esfuerzos por poner fin a la pandemia, sin embargo “lo que mejor que se puede hacer es seguir las pautas de salud pública y vacunarse en cuanto se pueda”.