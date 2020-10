Un beato con jeans: la historia de Carlo Acutis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vestido con jeans, championes y una campera deportiva. Un rosario en sus manos. Una expresión de paz en su rostro. Carlo parece estar simplemente dormido. Pero murió tras sufrir una leucemia fulminante en 2006, con tan solo 15 años. Su cuerpo está casi intacto. Él, que había predicho su muerte y que ofrecía todos sus sufrimientos por la Iglesia y por el Papa, también había dicho que sus restos serían inmarcesibles. Este sábado será beatificado.

Es el santo del siglo XXI que “intercede, salva y convierte”, lo describió el diario italiano Corriere della Sera. Sus devotos ya lo llaman “patrono de internet”, el “ciberapóstol de la Eucaristía” o, inclusive, le dicen “el influencer de Dios”.

Quienes lo conocieron en vida cuentan que era un chico normal, guapo y popular. Un “payaso” que disfrutaba haciendo reír a sus compañeros de clase y a los profesores. Le gustaba el fútbol, los videojuegos, la Nutella y los helados. Pero, además, sentía un fuerte compromiso cristiano. A los 3 años le pedía a su madre ir a la iglesia para “saludar a Jesús”. A los 7, Carlo les pidió a sus padres que le permitieran tomar la Primera Comunión. E iba a misa todos los días. Su familia era católica pero no practicante. Su madre contó que ella solo había ido tres veces a la iglesia: para su comunión, su confirmación y su boda. Fue una niñera polaca llamada Beata ˗devota del papa Juan Pablo II˗ quien hizo que descubriera la fe.

A los 11 años, Carlos comenzó a investigar sobre los milagros Eucarísticos ocurridos en la historia. Creó una página web para darlos a conocer al mundo. A través de YouTube también daba catequesis para niños y jóvenes. Ayudaba en merenderos y en otras obras sociales.

En el verano boreal de 2006, le pregunta a su madre: “¿Crees que debo ser sacerdote?” Ella le respondió: “Lo irás viendo tú solo; Dios te lo irá revelando”. Ese mismo año empezó a sentirse mal; parecía una gripe que no terminaba de curarse. Cuando fue al hospital, él afirmó: “De aquí ya no salgo”. Al poco tiempo le diagnosticaron leucemia promielocítica aguda, una de las más agresivas. “Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia para no tener que estar en el Purgatorio y poder ir directo al cielo”, dijo. Murió el 12 de octubre de ese año, día de la Virgen del Pilar.

Días después, su madre, Antonia, relató que fue despertada por una voz que la llevó al cuarto de su hijo. Encendió su computadora y encontró un video que Carlo había grabado tres meses antes de su diagnóstico. “Cuando pese 70 kilos, estoy destinado a morir”, decía frente a la cámara con calma y una sonrisa. Y su anticipo se cumplió.

Carlo fue declarado Venerable el 5 de julio de 2018. Casi un año después, sus restos fueron traslados al Santuario del Despojo en Asís. El padre Carlos Goncalves comentó a Agencia Católica de Informaciones que el cuerpo “se encuentra en un estado muy íntegro”. Y agregó: “Es muy bonito que por primera vez en la historia se pueda ver a un santo vestido con jeans y ropa deportiva. Eso es un gran mensaje. Podemos sentir su santidad no como una cosa lejana, sino como algo al alcance de todos, porque el Señor es Señor de todos”.

En declaraciones a la prensa italiana, su madre dijo que estuvo presente en el momento en que abrieron su tumba para el reconocimiento canónico. Volvió a ver a su hijo que medía 1,82 metros, que apenas tenía la piel más oscura y aún conservaba su cabello negro rizado. Mantenía el peso de 70 kilos. Solo se le aplicó silicona en su rostro.

La Iglesia Católica le reconoció el milagro de la curación de un niño brasileño en 2010. Este sufría de trastornos digestivos por una malformación congénita del páncreas. Según recogió el sitio Campo Grande News, el padre Marcelo Tenorio, vicepostulador de la causa de Carlo Acutis, relató que la enfermedad hacía que el niño vomitara todo el tiempo y su única opción era una riesgosa cirugía. Al pararse en la fila para recibir la bendición con una reliquia de Carlo ˗–un trozo de tela de su ropa–, el niño pidió “dejar de vomitar”. Y así lo hizo.

El 21 de febrero de 2020, el Sumo Pontífice aprobó este milagro y su beatificación tendrá lugar en Asís, lugar de su entierro, en la Basílica Papal de San Francisco y será transmitida vía streaming. Allí permanecerá su corazón como reliquia.

“La noticia –subrayó monseñor Domenico Sorrentino, obispo de la diócesis de Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino–˗constituye un rayo de luz en estos meses en los que hemos afrontado la soledad y el distanciamiento, experimentando el aspecto más positivo de internet, una tecnología de comunicación para la que Carlo tenía un talento especial”.

El Papa Francisco le dedicó estas palabras el 25 de marzo de 2019: “Él sabía muy bien que esos mecanismos de la comunicación, de la publicidad y de las redes sociales pueden ser utilizados para volvernos seres adormecidos, dependientes del consumo y de las novedades que podemos comprar, obsesionados por el tiempo libre, encerrados en la negatividad. Pero él fue capaz de usar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza”.

Para ser considerado santo, el joven italiano necesita la comprobación de un segundo milagro. Si esto sucede, será el primer santo nacido y fallecido en el siglo XXI. “Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”, era el lema de Carlo que también amaba repetir: “La tristeza es la mirada dirigida hacia uno mismo, la felicidad es la mirada dirigida hacia Dios”.