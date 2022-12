Así se puede abrir un chat con uno mismo en WhatsApp, Telegram y Signal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se acabaron los grupos en solitario y los contactos hechos para enviar las listas de las compras. Con las nuevas actualizaciones que trae WhatsApp, los usuarios podrán escribirse a sí mismos todo aquello que no quieran olvidar y sin tener que molestar a nadie más.

"Message Yourself" es la nueva función de la aplicación de mensajería más popular del mundo. Este es un chat que solo es visible y accesible para cada usuario, el cual se puede usar para escribir notas importantes, guardar enlaces web o cargar documentos y notas de voz.



Realmente esto no es algo 100% nuevo. Muchos usuarios se habían adelantado a las decisiones de Meta desde hace años y más de uno tiene un chat consigo mismo para poder anotar sus pendientes.



No obstante, para hacerlo más práctico y evitar crear grupos en solitario o pedirle a alguien más que le envíe su contacto, la empresa de Mark Zuckerberg anunció que esta novedad estará disponible para todos los celulares iOS y Android en las próximas semanas.

¿Cómo funciona?



Utilizarlo es más sencillo de lo que parece. Lo primero que se debe hacer es abrir la aplicación de WhatsApp en su teléfono celular.



Después, hay que presionar la opción que dice "crear un nuevo chat". Allí aparecerá un menú desplegable con todos sus contactos, incluyendo el del usuario en cuestión.



Debe seleccionar su propio nombre, abrir la conversación, ¡y listo!



Telegram y Signal

Dos de los rivales más fuertes de Meta ya habían planteado una función casi que igual a la que Zuckerberg anunció en noviembre.



Telegram, por ejemplo, tiene el chat llamado "mensajes guardados", que siempre aparece en la página principal. Allí se pueden reenviar mensajes de otras personas, anotar cosas, e incluso guardar imágenes y notas de voz.

Por otro lado, otro de los rivales de WhatsApp, Signal, tiene una función llamada "Note to Self" que básicamente permite lo mismo.



A diferencia de la función recientemente lanzada por WhatsApp, Signal no sugiere su propio perfil en la parte superior de la lista de destinatarios. Los usuarios deben buscar y seleccionar la opción que dice “Nota personal" para usar la función.