Los asadores uruguayos van al mundial por el aplauso

Uruguay competirá para que sus asadores se lleven todos los aplausos: una delegación de la Asociación Uruguaya de Asadores (AUA) participará en el Torneo Mundial de Asadores Ancestrales que se realizará el 27 y 28 de marzo de 2021 en la ciudad de Medellín, Colombia.

Es la primera vez que esta asociación se presenta para competir, aunque ya estuvo presente de distintas maneras en otros eventos anteriores como, por ejemplo, la Copa América Brasil en el Festival La Fogatta (Porto Alegre, Brasil), en el Festival Internacional del Cordero (Rivera, Uruguay), en el Festival El Fuego (Santa Rita, Paraguay) y en la Cumbre Internacional de Asadores (La Serena, Chile).

Enrique Puentes, presidente de la AUA, contó a El País que la finalidad de esta asociación es promover la tradición de los fuegos y el consumo de la carne uruguaya, por lo que trabajan para representar a Uruguay en eventos, festivales y competencias tanto nacionales como internacionales.

La organización nació hace aproximadamente un año: “Resolvimos juntarnos y hacer algo, porque los asadores en Uruguay no estaban unidos. Éramos el único país de la región que no tenía representatividad, ya que Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, la tenían y nosotros no”, dijo.

El torneo reunirá en Medellín a equipos de varios países que prepararán sus platos para un grupo de jueces que definirá quién se llevará los aplausos. Ya hay varios países de todas partes del mundo confirmados, entre ellos, Australia, Japón, Francia y “casi toda América Latina”, señaló Puentes a El País. En total, en el evento estarán 25 países representados.

El asador uruguayo detalló que durante las dos jornadas de competencia en Medellín se presentarán distintas categorías: categoría estaca, en la que deberán cocinar un cordero; categoría parrilla, en la que harán picaña; categoría al gancho, con el pollo como protagonista; categoría a la tabla, en la que preparan pescado. La última categoría es la del postre, que será en estilo libre y que, por supuesto, deberá ser hecho con ayuda del fuego. En este caso, explicó el asador uruguayo, los equipos pueden llevar los ingredientes extras que quieran usar y en el lugar habrá variedad de frutas y vegetales. “De cada una de las categorías saldrá luego un ganador y también habrá un ganador general”, señaló Puentes, quien explicó que “todos los competidores participarán de todas las categorías”.

Para todas las preparaciones, los equipos deben llevar sus propios utensilios para manipular el fuego, así como también los condimentos que quieran usar o cualquier otro ingrediente o instrumento necesario.

Está previsto que la organización entregue a cada equipo la carne (que se la darán a los participantes una hora antes de que comience a prepararse la competencia por cada categoría), así como una parrilla estándar, una tabla estándar y una bolsa de leña para cada día.

Uruguay presente en equipos y en el jurado. Los asadores que competirán en Medellín representando a Uruguay en el Torneo Mundial de Asadores Ancestrales son Felipe Rodrigues, Carlos Aguilar, Lorena Lacava, José Luis Cucurella, Jony Pintos, Yairo Pérez, Fabrizio Sérgio y Gabriel Britos.

Como cada equipo puede tener un mínimo de dos integrantes y un máximo de cuatro, los uruguayos conformarán dos equipos.



Enrique Puentes, el presidente de la Asociación Uruguaya de Asadores (AUA), también viajará a Colombia en marzo, pero para ser parte del jurado de la competencia. Los gastos (desde los condimentos para cocinar, hasta los pasajes y el hospedaje) correrán por cuenta de los participantes, por lo que la asociación está recibiendo apoyo para el viaje.



La AUA es integrante de la Confederación Panamericana de Asadores, con representación en su directorio y también en cuatro comités de la misma.

Participantes.

En la competencia mundial que se hará en Colombia pueden participar todas aquellas personas apasionadas por la gastronomía, hoteles, restaurantes, cocineros tradicionales, asadores amateurs, centros de formación en gastronomía y productores, que sean mayores de 18 años.

El jurado estará compuesto por chefs y asadores profesionales de prestigio internacional, que fueron especialmente invitados para este evento. El uruguayo Puentes será parte del jurado.

Según las reglas del torneo, uno de los integrantes del jurado puntuará las preparaciones con decimales, con el fin de evitar un posible empate.

El jurado, para decidir quiénes son los ganadores, deberá tener en cuenta la presentación de los platos, la textura y el punto, los sabores y aromas y la creatividad de los asadores, así como también el comportamiento, el orden de sus mesas de trabajo y la puntualidad para comenzar.

El equipo que se quede con el primer lugar recibirá un trofeo y medallas para todos los miembros registrados, más un premio en efectivo de U$S 3.000 y un cupo para el Mundial de Asadores que se hará en Bélgica en 2021. Para los subcampeones habrá también trofeo y medallas, más U$S 2.000 y un cupo para participar del Torneo Panamericano de Asadores de Cordero que se hará en Uruguay a fines de 2021. El tercer puesto se llevará un trofeo, medallas y U$S 1.000, más la inscripción al Torneo de Asadores en México.