El arte urbano llega a las escuelas de todo el país

Antes que se cumplieran las primeras 48 horas posteriores a un anuncio publicado en su cuenta de Twitter, el muralista José Gallino ya había recibido 25 solicitudes de escuelas de todo el país para que enriquezca algún rincón con su arte en el marco de un proyecto llamado Un mural para mi escuela. La cifra se duplicó antes del fin de semana.

“Está teniendo muchísimo impacto”, dijo Sergio Ramírez, manager del artista. No obstante, el plan original es pintar un centro educativo por departamento. “Estamos buscando sponsors que puedan financiar (las tareas) y así pintar más de una”, comentó a El País.

El equipo ya recibió el interés de municipios, en particular de Montevideo, para lograr estas intervenciones artísticas en las escuelas de su territorio. “Se está corriendo la bola muchísimo”, completó.

Para solventar cada mural se necesita, al menos, lo siguiente: la pintura –la inversión depende del tamaño–, los pasajes si son necesarios y un viático de $ 6.000 para que cubra alimentación y hospedaje durante los días de trabajo.

Por ejemplo, un mural de seis metros por cuatro metros insume, en promedio, 20 litros de pintura líquida y entre 15 y 20 aerosoles, lo que suma, al menos, $ 15.000. El artista dona su trabajo.

La primera escuela ya fue elegida. Es la N° 1 de Colonia del Sacramento, ubicada a pocos metros del barrio histórico. El mural será pintado entre el 27 y el 29 de marzo en coincidencia con un festival de muralismo. Se ejecutará un retrato de José Gervasio Artigas, el héroe nacional que da nombre a la institución.

En cada escuela, Gallino impartirá un taller introductorio al muralismo y al graffiti para los alumnos. Estos son los que deben elegir el personaje o el motivo (paisaje, flora o fauna, por ejemplo) que más represente al centro, a la comunidad, al departamento o al país.

Por ejemplo, el artista pintó un mural de enormes dimensiones (15 metros de largo por 10 de alto) en el Liceo N° 1 de Juan Lacaze (departamento de Colonia) durante la celebración por sus 75 años de historia hace unos pocos meses. La elección de inmortalizar unos búhos (uno en vuelo y otro en pose) fue idea de los alumnos de segundo año que quisieron representar la sabiduría.

¿Cómo se pinta un mural enorme?

El artista pinta primero la base con pintura líquida –en esta tarea recibe la ayuda de Sergio Ramírez– y luego utiliza aerosoles. ¿Cómo hace para hacer murales tan grandes como el del liceo de Juan Lacaze? Los búhos fueron realizados en una pared de 15 metros de largo por 10 metros de largo.

Para lograr estas dimensiones y que el dibujo no quede distorsionado, en particular cuando se trata de un rostro, Gallino cuadricula la pared y el diseño para realizar trozo por trozo. De esta forma, se completa todo el mural. El resultado es asombroso.

El de Gallino, empero, es un caso de excepción. La mayoría de los artistas callejeros no han conseguido sustentarse por obra y gracia de su arte. Pero el arte callejero, un paso más allá del graffiti, es cada vez de mayor calidad y comienza a ser parte del paisaje montevideano.