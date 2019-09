Apple agrega cámaras en los nuevos iPhone para recuperar el liderazgo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lanzamiento del nuevo iPhone solía ser el día más importante del año para Apple. Un día que era trascendental para la compañía por dos razones: lo que iba a suceder era un completo secreto y, una vez que esto era revelado, el producto presentado estaba destinado a transformar la industria. Pero esto ya no es así. Para empezar, casi nada se mantiene en oculto. Y, en segundo lugar, porque ya casi que está todo inventado.

Los rumores fueron confirmados en un evento que duró casi dos horas: tres nuevos modelos de iPhone, una nueva versión de iPad que está entre una tableta y una computadora y la quinta generación del Apple Watch. La sorpresa fue la reducción del precio de partida para los móviles: US$ 699 para el iPhone 11, una opción más económica que el iPhone XR.

El analista Harry de Quetteville, del diario inglés The Telegraph, fue tajante unos días antes: “Si desea tener una vista previa del iPhone, no tiene que esperar por Tim Cook. Puede pasar por una tienda local y comprar un Huawei P30 Pro que tiene cuatro lentes de cámara diferentes (…) De hecho, Samsung, Huawei (y otros) han ido mucho más allá de lo que Apple pueda anunciar. Piense en el Galaxy Fold, con su pantalla extraordinaria, y los chips 5G integrados y otras marcas”. Suena fuerte pero es cierto. Apple ya no es el líder y, por lo menos en el rubro de las cámaras, algunos analistas sostienen que se “está poniendo al día”.

No es novedad que la gente se aferra a su teléfono por más tiempo porque los precios son muy caros y el aparato que ya tiene es suficientemente bueno. Si compró un iPhone en los últimos dos o tres años, probablemente no haya mostrado demasiados signos de envejecimiento. ¿Qué le pueden ofrecer los nuevos?

El iPhone 11 Pro incluye tres cámaras: una gran angular, un teleobjetivo y otra ultra gran angular.

El nuevo sistema de cámaras

La gama alta de los iPhone, el Pro de 5,8 pulgadas y el Pro Max de 6,5 pulgadas, presentan por primera vez tres lentes en la cámara trasera, una más que la versión sencilla, así como el modo noche, características que ya se encuentran en la competencia. Sin este cambio, los dos teléfonos se parecen bastante al iPhone XS y al XS Max de 2018. Junto con los dos buques insignia está el iPhone 11, sucesor del XR.

En el iPhone 11 Pro las lentes se encuentran en un marco cuadrado, lo que ha hecho cambiar ligeramente el diseño clásico de estos teléfonos. Estas consisten en un teleobjetivo de 12 MP, un gran angular de 12 MP y un ultra gran angular también de 12 MP. El sensor frontal del dispositivo, utilizado para selfies, permitirá grabar en cámara lenta (las bautizadas “slofies”). La cámara de teleobjetivo también recibe una actualización con una mayor apertura de ƒ/2.0, que según Apple capturará hasta un 40% más de luz en comparación con la cámara XS.

Apple también mostró un adelanto de una nueva función de fotografía computacional llamada Deep Fusion que combina nueve imágenes para lograr la toma perfecta: cuatro imágenes cortas, cuatro imágenes secundarias y una exposición larga. Sin embargo, habrá que esperar a finales del trimestre.

Watch Series 5: pantalla siempre encendida La quinta generación de los relojes inteligentes de Apple incluye una aplicación que mantendrá la pantalla encendida independientemente de su posición, una brújula y la posibilidad de llamar a los servicios de emergencias sin necesidad del iPhone con solo apretar hacia abajo el botón lateral. Por otra parte, Apple aprovechará los datos de sus usuarios para realizar tres investigaciones: una sobre contaminación sonora, otra sobre salud reproductiva femenina y otra sobre problemas cardíacos.

El nuevo sistema de cámaras permitirá filmar con zoom 4x y editar en el mismo teléfono. Gracias a las nuevas aplicaciones, el usuario podrá grabar con las tres cámaras al mismo tiempo pero podrá operarlas como independientes.

La compañía ha seguido la estela de Samsung, Huawei y Google y ha puesto especial énfasis en el tratamiento de las imágenes mediante inteligencia artificial, integrada en el teléfono para mejorar automáticamente la calidad de imágenes borrosas o tomadas en condiciones de poca luz mediante el modo noche.

Fuera de este rubro, todos los modelos incluyen el chip A13 Bionic que, según Apple, será competitivo con los de Android durante los próximos dos años. Este debería dar una ventaja técnica a Apple en momentos en que el iPhone está perdiendo terreno.

Las tabletas llegan a la séptima generación Ayer se anunció también un nuevo modelo de iPad, con retina display y 10,2 pulgadas de tamaño, optimizada para el nuevo sistema operativo Ipad OS, aunque se parece muchísimo al sistema operativo de las Macbooks. Además, incluye un conector que permitirá conectar la tableta con otros dispositivos y tarjetas de memoria, por ejemplo. La primera tableta de séptima generación pesa unos 450 gramos y tiene una carcaza de aluminio 100% reciclado y costará US$ 329. Llevará un año de suscripción gratuita a Apple TV+ incluido.

Nuevos servicios para competir

La apuesta a un ecosistema de dispositivos interconectados y a los servicios parece ventajosa. Apple anunció que lanzará su plataforma de streaming de video y su servicio de suscripción de videojuegos. El servicio de TV+ estará disponible a partir del 1° de noviembre en más de 100 países mediante una suscripción de US$ 4,99 mensuales para competir contra Netflix y Amazon. Los clientes que compren algún dispositivo de la marca obtendrán el primer año del servicio de forma gratuita.

Por su parte, el servicio de suscripción de videojuegos, Apple Arcade, ofrecerá títulos exclusivos para usuarios tanto en dispositivos móviles como de escritorio. El nuevo servicio, que también costará US$ 4,99, incluirá más de 100 títulos de juegos creados especialmente para dispositivos Apple.

El nuevo iPhone 11 vendrá en seis colores: violeta, blanco, verde, amarillo, rojo y negro

Los dos platos de la balanza para Apple

Apple tiene una base instalada de 1.400 millones de dispositivos activos en todo el mundo; sin embargo, no todo es color de rosa. Por primera vez en siete años, el iPhone representa menos de la mitad del negocio. A junio, los ingresos por venta de móviles correspondieron al 48,3% del total. La empresa ya no informa las unidades vendidas pero, según la consultora Gartner, comercializó unos 38 millones de móviles entre abril y junio; esto es un 13,8% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Si bien es alto aquel porcentaje, está lejos del 70% que llegó a alcanzar en el pasado. Hay que tener en cuenta que en 2007, año de nacimiento del iPhone, nadie tenía un smartphone. Ahora hay miles de millones. Pero este no es un problema solo para Apple ni necesariamente una mala noticia para la empresa.

En el último trimestre, la venta de wearables, dispositivos para el hogar y accesorios se disparó un 48%. También aumentaron los ingresos por servicios. Y aunque la compañía es ahora el tercer fabricante de smartphones del mundo, después de haber perdido el segundo puesto con Huawei, lo que se pierde por un lado, se compensa por otro.