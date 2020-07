Alertan por tortugas con hipotermia en la costa: ¿qué hacer si aparece una en la playa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Si está en la playa es una tortuga en problemas”. Así de directa es la afirmación de Andrés Estrades, director de Karumbé, sobre las razones de por qué una tortuga verde (Chelonia mydas) aparece en la costa durante julio. Y más directa es la recomendación: “No hay que devolverlas al mar”.

En la última semana, la organización rescató a seis ejemplares juveniles que aparecieron en las playas de Maldonado con hipotermia; en total, ya atendieron a 10. Y aunque en estos días “el calorcito da un respiro”, este será breve y, por lo tanto, la temperatura del agua volverá a decaer hasta los 10 grados y provocará más casos de “shock térmico” en estos animales.

Por este motivo, los técnicos iniciaron un sistema de alerta temprana mediante el análisis de datos oceanográficos y la situación meteorológica para estar preparados para posibles varamientos en los departamentos oceánicos del país.

La tortuga verde es la tortuga marina más abundante en aguas costeras de Uruguay. Nacen y se reproducen en zonas más cálidas; aquí llegan para alimentarse durante su fase juvenil. Es decir, tienen entre 5 y 15 años, miden de 30 a 50 centímetros de largo y pesan hasta 15 kilos. Los ejemplares adultos viven más de 100 años y alcanzan el metro y medio de largo y los 500 kilos de peso.

“Muchas se van a Brasil cuando bajan las temperaturas pero algunas optan por quedarse; no sabemos por qué. Algunos ejemplares pueden sobrevivir al invierno. Se ‘apagan’. No comen, casi no respiran y se van al fondo del mar. Buscan refugio en las puntas rocosas o en los puertos. Entran en un letargo”, explicó Estrades a El País.

Van seis tortugas marinas con hipotermia rescatadas esta semana en playas de Maldonado y Rocha. Ya están en rehabilitación en el Centro de Tortugas Karumbé Montevideo. pic.twitter.com/k3aQfiEF4V — Karumbé (@karumbeuy) July 20, 2020

Este fenómeno no es hibernación sino que se llama “brumación” y este estado comienza cuando la temperatura del mar baja a 14 grados, por lo que las tortugas comienzan a ser vulnerables ante el clima.

Pero si la temperatura desciende hasta 10 o menos, salen a la playa con síntomas de hipotermia. Esto se sabe porque las tortugas marinas no usan la parte arenosa de la playa y no presentan ninguna herida.

Muchas tortugas aparecen, además, con su caparazón colonizado por Rapana venosa, un caracol invasor del Río de la Plata que, al pesarles en exceso, les impide controlar su flotación y terminan varadas en la playa.

En un año con un invierno frío dentro de parámetros normales, Karumbé rescata entre 20 y 25 tortugas con síntomas de hipotermia. Este 2020, hasta ahora, está dentro del promedio, pero sorprendió que la mayoría de los animales aparecieran la semana pasada, por lo que se teme que aumente la cifra.

El período más extremo fue en julio de 2012 cuando la temperatura del agua bajó a 8 grados en la zona externa del estuario y la temperatura superficial estuvo 3,1 grados por debajo de la mínima histórica; en consecuencia llegaron a la costa unas 100 tortugas en “shock térmico”.

Hospital de tortugas.

Las tortugas rescatadas viajan hasta el hospital que Karumbé tiene en Montevideo en las viejas instalaciones del zoológico de Villa Dolores.

Allí se les hacen análisis de sangre y rayos X y otros análisis clínicos. Se revisa, por ejemplo, que no tengan tanzas en la boca o en el ano o plásticos en su sistema digestivo o si tienen infecciones pulmonares.

Para sobrepasar la hipotermia, se las coloca en piscinas con agua salada con temperatura creciente hasta alcanzar los 20 grados.

En las instalaciones permanecen hasta septiembre cuando la temperatura del agua regresa a los 14 grados y pueden ser liberadas a la naturaleza.

Esto no quiere decir que no vuelvan a correr riesgos. Esta especie se encuentra catalogada “en peligro”. En Uruguay está prohibida su captura, retención, transporte, comercialización, transformación o procesamiento.

Aquí los problemas de conservación que influyen en su desaparición son la pescadería –muchas quedan atrapadas en redes de pescadores artesanales– y el trafico y uso ilegal.