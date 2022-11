Un albañil y un joven fitness compitieron en TikTok y el resultado sorprendió a todos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los retos de las redes sociales cruzaron cualquier límite luego de que un creador de contenido enfrentó en un duelo de fuerza a un trabajador de la construcción y a un joven dedicado al entrenamiento físico. Fue una competencia en la que ambos tuvieron que demostrar cuánto peso podían cargar en ciertas actividades, dentro del territorio de confianza de cada uno. Fue el público el que se encargó de elegir al ganador y todos quedaron impactados en varios momentos.

Este espectáculo estuvo a cargo de la cuenta @luisitotime2.0, con miles de usuarios que se dieron el tiempo para votar por su preferido. La primera prueba fue pegarle a una bolsa de boxeo en un espacio de juegos eléctricos para ver quién obtenía el puntaje más alto: el constructor obtuvo 7.718 puntos con su golpe y el joven ejercitado alcanzó los 3.878.



Después se dirigieron al área de construcción en la que trabajaba uno de ellos, donde quien lograra cargar más bolsas de cemento obtendría una victoria más. El albañil logró llevar desde el suelo dos bultos, sin mayor problema. Pero el participante fitness con mucho esfuerzo levantó uno y cuando le pusieron el segundo en el hombro se desplomó hacia atrás. Es decir, que el trabajador de la obra sumó dos triunfos.

En la tercera prueba se dieron cita a un gimnasio para que el potencial fisicoculturista entrara en confianza y la competencia estuviera en igualdad de condiciones. En ese lugar, se sometieron al levantamiento de la máquina llamada prensa, que consta de subir una plataforma con las piernas, pero con el mayor peso posible en los costados.



El hombre que entrena físicamente levantó más de 300 kilogramos, ya que le puso discos grandes que daban una sumatoria total de 250 y después un hombre se subió a la prensa para que pesara un poco más. Logró elevarla, pero el trabajador de la construcción no corrió con la misma suerte. A este último le pusieron de entrada los 250 kilogramos, pero no pudo levantar la plataforma.

La votación del reto entre el albañil y el hombre fitness

Después de haber visto las tres pruebas, los seguidores del tiktoker fueron los encargados de votar en la sección de comentarios. Debían tomar en cuenta cada una de las participaciones para elegir quién era el más fuerte y hubo opiniones divididas.



A favor del albañil



Los usuarios consideraron que el signo de triunfo para el hombre constructor fue el golpe que le dio a la bolsa de boxeo, ya que ninguno de los dos tenía ventaja porque no estaban en su territorio y fue él quien obtuvo más puntos: “El albañil no ejercita pierna y el otro sí ejercita brazos y aún así no pudo más que el albañil, así que gana el albañil”, dijo una persona.



A favor del fitness



Por otro lado, hubo usuarios que consideraron que el golpe a la bolsa de boxeo había sido actuado: “En el primer desafío no creo yo que pegue tan débil el del gym, o por lo menos saber pegar, siento que no le pegó con su fuerza”, consideró un usuario más.