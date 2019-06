Los adultos mayores llegan decididos a tatuarse y con una razón sentimental

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cuerpo de Graciela Serrano está repleto de dibujos y todos tienen motivos artísticos. En sus brazos y piernas hay obras de Rafael Barradas, Joan Miró, Picasso, Torres García, Dalí y Kandinsky. Sus más de 37 tatuajes -ya perdió la cuenta- incluyen un retrato de la pintora Frida Kahlo, el nombre de sus dos hijos y el diseño de una máscara que estos le trajeron de Venecia.

Graciela cursa quinto año de Bellas Artes y nunca había pensado en tatuarse, pero tras separarse de su marido esa idea empezó a revolotear y se hizo cada vez más potente. Tenía 60 años y le llevó 24 meses concretar su deseo: quería encontrar un local y un profesional serios. Llegó a Atípiko Tattoo de pura casualidad. Vio a un muchacho con unos “tatuajes impresionantes” en el supermercado y lo abordó: “¿Dónde te tatuaste?”, quiso saber Graciela. Acto seguido, el hombre sacó una tarjeta de Atípiko de su billetera.



Se hizo tres al hilo el 20 de diciembre de 2014. Eligió tres diseños con gran significado: dos obras de Picasso -La paloma de la paz y de la libertad- y las máscaras del teatro -comedia y tragedia-. “Todos están en lugares donde me los puedo ver y disfrutar”, dijo Graciela Serrano a El País. Y agregó que se volvió adicta a los tatuajes: “Salís y estás pensando en el próximo”.



El de Graciela es un caso excepcional, ya que el vicio del tatuaje no está instalado entre los abuelos uruguayos. Ellos buscan hacerse algo puntual, pero no es frecuente que vuelvan por otro. Eligen diseños ligados a la familia, los vínculos o a una pasión. Los típicos pedidos son el nombre de los hijos o nietos, frases, retratos de un ser querido que ya no está, escudos del cuadro de sus amores y objetos simbólicos -por ejemplo, anillos, cadenas o manos-.

Dalí, Picasso y Frida en las piernas de Graciela. Foto: El País

“La razón del tatuaje de alguien mayor de 60 años suele ser sentimental y no estética. Tienen cosas arraigadas en el corazón y las quieren ver reflejadas en la piel”, dijo el tatuador Nacho Debia.



Adrián Llanes, de Black Phillip Tattoo, adhiere a esta teoría y opinó que los veteranos le dan el valor e importancia que debe tener un tatuaje. Aunque, en general, se hacen diseños simples, pequeños, y minimalistas, “tienen mucha carga emocional”.

Por amor.

Milton Spinelli es octogenario y llegó al local de Nacho Debia diciendo que quería hacerse el retrato de su difunta esposa en la frente. Convencerlo de que el sitio elegido no era el más aconsejable desde el punto de vista estético llevó varios días. “¿Cómo te lo vas a hacer ahí? Es una cartelera”, le repetía un íntimo amigo. Y, tras reiteradas charlas, logró que cambiara de parecer y se tatuara a su amada Clides en la muñeca.



A Milton no se le ocurría marcar su piel con un dibujo, incluso le parecía “espantoso” ver cuerpos enteros tatuados, pero un encuentro fugaz cambió esa perspectiva. Se cruzó a Luis Alberto Mulnedharer -más conocido como el “Colorado” de Omar Gutiérrez- cuatro semanas atrás y, al ver lo perfecto que había quedado el rostro del comunicador en su brazo, decidió que él también quería llevar a Clides en su cuerpo.

Milton Spinelli lleva a su esposa en la muñeca. Foto: El País.

“Si no hubiese visto al Colorado en Punta Carretas Shopping ni se me pasaba por la cabeza tatuarme”, explicó Milton. Al día siguiente estaba golpeando la puerta de la galería ubicada en 18 de Julio y Vázquez para pedirle a Nacho Debia un trabajo similar al que había hecho con el Colorado.



“Si me baño no se borra, ¿no?”, quiso saber antes de irse. Eso y si duele mucho son las dudas más frecuentes entre los adultos mayores. También hay quienes piden que se los asesore acerca del sitio donde podría lucir mejor su futuro tatuaje.



Milton volvió al local de Debia el viernes de esa misma semana, un día antes de cumplir 43 años de casado con Clides. Lo hizo acompañado por un amigo y, en una hora, su difunta esposa estaba en su muñeca. “Llevé tres fotos y cuidé que estuviera tal cual era ella: siempre sonriente. Elegimos una entre Nacho (Debia) y yo. Quedé muy conforme. Está perfecta y ahora la llevo en mi cuerpo”, contó.



Tanto le gustó que llamó a su tatuador para comunicarle que pronto irá por el retrato de su mamá. Y será el último que se haga.

En el debe.

Martín Serrats, tatuador de Atipiko, relató que varios veteranos llegan al local buscando estar a tono con las nuevas generaciones o para mostrárselo a su hijos y nietos. Otros le cuentan que no quieren irse de este mundo sin llevarse un tatuaje.



“El 90% de las personas me cuenta que siempre había querido hacerse uno pero no se animaba”, dijo Adrián Llanes. Hace poco lo visitó una viuda de 70 años y, mientras le hacía una rosa, le contó que tatuarse era su asignatura pendiente. Lo postergó porque a su marido no le gustaba y cuando él falleció se decidió a cumplirlo.