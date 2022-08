Es uruguaya, estaba a punto de dejar "La Voz Argentina" y un gesto de Montaner la salvó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La temporada 2022 de La Voz Argentina inauguró esta semana su fase de knockouts, y la última gala tuvo como una de las grandes protagonistas a Julieta Silberberg, una de las dos uruguayas del concurso.

En las ediciones a ciegas, la joven de Montevideo cantó el tema "Kiss Me" y logró que Lali Espósito y Ricardo Montaner dieran vuelta sus sillas, bien sobre el final, con la intención compartida de reclutarla para sus respectivos equipos.

Silberberg, de 22 años, eligió quedarse con Lali. De su mano llegó a la fase de las batallas, donde no la tuvo nada fácil. Interpretó "Baby Can I Hold You" junto a Micaela Sabra, pero la performance no estuvo a la altura de las circunstancias, dijo su coach, quien les confesó que, si tuviera la posibilidad, no se hubiera quedado con ninguna de las dos.

Al final, Lali se inclinó por la uruguaya, que pasó así a los knockouts. Y ayer se pudo ver su actuación en esa etapa, con la canción "Querida rosa", de la chilena Cami. Le tocó medirse con Luzía Cavallini, que es modelo y actriz, argentina radicada en Uruguay, que originalmente era del team Mau y Ricky, y que ofreció una versión de "Happier" de la cantante Olivia Rodrigo.

A la hora de las devoluciones, las opiniones destacaron el trabajo de Cavallini y Lali la ubicó "en el universo de lo sublime". Así, parecía que la suerte de Silberberg estaba echada y, por si quedaban dudas, Lali confirmó que iba a apostar por Luzía para la continuidad en el certamen.

Sin embargo, Ricardo Montaner sorprendió a todos al decidir "robar" a Julieta, que terminó la noche entre lágrimas. El cantante le explicó su decisión: "Después de lo que dije y empecé a escuchar a hablar a todos los muchachos hablando de Luzía, me quedé mirando tu cara. Miraba tu cara, y tu cara era cara de despedida. Ibas diciendo: 'Es más que suficiente, están siendo demasiado claros'", relató.

"Y yo me quedé mirando tu cara. Sentía que tu vienes para acá con tanta ilusión, has querido ponerle el pecho a todo esto. Y quizás sí Luzía ganaba el knockout, pero eso no quiere decir que no tuvieras condiciones para seguir adelante. Te doy la bienvenida y te doy esa varita para hacer magia, y que te conviertas, quizás, quién sabe, en la voz de este país", cerró Montaner, ante la emoción de Silberberg.

Antes le había dicho: "Julieta, eres pura sonrisa". "Las dos me encantan y las dos merecen quedarse en el programa".

Así, el concurso La Voz Argentina 2023 continúa con dos uruguayas en carrera: por un lado está Julieta y, por otro, Florencia Bonavida, quien integra el equipo de Lali.