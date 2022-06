El sueño cumplido de Agustín Casanova en "La Voz": "Fue una salvación para mí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La más reciente emisión de La Voz Uruguay, el concurso de canto que emite Canal 10 todos los lunes, inició con una sorpresa. Es que Abel Pintos interpretó "Sin principio ni final" junto a Agustín Casanova.

"¡Qué emoción! Para vos, un sueño cumplido", dijo Natalia Oreiro apenas escuchó el dueto entre los artistas. "Estamos re orgullosos de que Abel esté aquí, y de nuestro compañero Agustín".

El argentino, que participó como jurado invitado de los cuartos de final del formato de canto, celebró el encuentro. "Lo viví con mucho cariño y mucha emoción. Él siempre me brindó mucho cariño en reportajes y para mí es una alegría enorme", dijo el músico que meses atrás ofreció una exitosa gira por el interior uruguayo.

"Dicen que en el mundo de la actuación hacer reír es más difícil que hacer llorar. Y en la música pasa lo mismo, porque invitar a alguien a bailar es más difícil que llevarlo a la introspección, y yo bailo mucho con él desde hace tiempo", le dijo al cantante de Márama. "Entonces, cada vez que lo veía hablar de mí con tanto cariño, me ponía muy contento y me despertaba mi parte cholula. Fue un placer realmente".

Casanova, notoriamente emocionado, dijo entonces: "Cuando en mi carrera no entendía las cosas que me sucedían, me refugié en la música de Abel, que era el artista que más escuchaba desde chico. Fue como una salvación para mí". El cantante es un confeso admirador del argentino.