Con Abel Pintos como jurado invitado, "La Voz Uruguay" sorprendió en sus cuartos de final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes, La Voz Uruguay inició con una cálida sorpresa musical. Es que, tal como se había anunciado la semana pasada, Abel Pintos llegó al set del reality de Canal 10 para interpretar "Sin principio ni final" junto a Agustín Casanova. Acompañados de un pianista, ofrecieron una íntima versión de uno de los mayores éxitos del artista argentino.

"¡Qué emoción, Agus! Para vos es un sueño cumplido", comentó Natalia Oreiro apenas escuchó el dueto entre los artistas. "Cada vez que escuché a Agus hablar de mí con tanto cariño en las entrevistas, me dio mucho cariño y quería conocerlo", agregó el argentino sobre este encuentro. Casanova, por su parte dijo: "Cuando en mi carrera no entendía las cosas que me sucedían, me refugié en la música de Abel, que era el artista que más escuchaba desde chico. Fue como una salvación para mí".

Antes de dar inicio a la instancia de cuartos de final de La Voz Uruguay, Oreiro explicó la dinámica para esta emisión del reality. "De los 16 participantes que cantarán hoy, solo quedarán la mitad; pero esta etapa tiene una vuelta de tuerca: no van a cantar una canción cualquiera, sino que van a tener que repetir la canción con la que audicionaron", dijo. "Por lo tanto, para pasar a semifiniales tienen que superar a sus compañeros pero, sobre todo, superarse a sí mismos". A su vez, reveló que desde el próximo lunes, el público podrá votar para elegir a los finalistas del certamen.

cuartos de final El equipo de Valeria Lynch

Los primeros en subir al escenario fueron los cuatro cantantes que forman parte del equipo de Valeria Lynch. Erika Pereira interpretó una celebrada versión de "Dressed for Success", de Roxette. Más adelante, Sofía Oyarzábal reimaginó "What's, Up?", de 4 Non Blondes, y la llevó al terreno del reggae. "Encantado de conocerte", le dijo Pintos. "Me gustaría escuchar un poco más de tu zona grave porque le vas a dar más brillo a tu voz y no va a haber tanta diferencia; tu zona aguda es excelente", agregó.



Esteban Montaño cantó "Zona de promesas", de Soda Stereo. Tras escucharlo, Pintos comentó: "Yo te invitaría a trabajar la dinámica, porque tenés una potencia natural que debe ser muy difícil de manejar; entonces, a lo mejor, trabajar las zonas medias y medias-graves, te pueden ayudar a generar un mayor rango para que el que te escuche se sorprenda todavía más".

Micaela Serrón presentó "Corazón mentiroso", Karina "La Princesita", y se llevó el elogio del jurado invitado. "Me encanta tu interpretación, tu forma de decir y el fraseo que utilizás. En todos los géneros para bailar, el fraseo es fundamental para que hagas sentir al otro el ritmo que estás interpretando. Tenés algo distinto a lo que hay en el género, así que te felicito".

Tras escucharlos, Valeria Lynch debió elegir a dos participantes de su equipo para que pasen a la semifinal de La Voz Uruguay. Tras algunos segundos de suspenso, la argentina nombró a Micaela Serrón y a Sofía Oyarzábal.

cuartos de final El equipo de Lucas Sugo

Criss Maguna fue la primera en representar al equipo de Lucas Sugo. Subió al escenario para presentar una explosiva versión de "Proud Mary", un clásico de Creedence Clearwater Revival, y se ganó el aplauso del argentino. "Me encanta tu look. Tengo la sensación de que sos una artista invitada; creo que tenés todo resuelto", comentó.

Yandira Castro volvió a La Voz Uruguay para cantar "Para hacerte sentir mi amor", la versión en español de "To Make You Feel My Love" (de Bob Dylan) popularizada por Laura Canoura. Fue una de las más emotivas de la noche. "Es emocionante escucharte cantar", dijo Pintos. "Tu instrumento consume mucho del combustible del artista, que es el aire. El dominio del aire puede funcionar muy bien", agregó. Casanova, por su parte, dijo: "Se nota que te conectaste con la canción, fue una interpretación muy linda".

Oscar Collazo se llevó una ovación del público y de los jurados tras escucharlo "La Gloria de Dios". "La luz la tenés dentro y la compartís de una forma maravillosa. Te súper felicito y te agradezco. Es muy pero muy emocionante", dijo Pintos. A su vez, Rada afirmó: "Por momentos me olvidé de que soy coach porque quería disfrutarlo. Estuve al borde de las lágrimas".



La última participante del equipo de Lucas Sugo en pasar al frente fue Mariana Sayas. Se lució con una versión de "Amárrame", de Mon Laferte, que comenzó como una cumbia e, inesperadamente, se trasladó al rock pesado. "Quedé descolocado porque pensé que iba a ir tropical y terminó en otro mood. Te moviste en dos géneros en una sola canción y eso no es sencillo. Te felicito", celebró Pintos.

Tras escucharlos, Sugo debió elegir a dos participantes de su equipo para que continúen representándolo en La Voz Uruguay. Seleccionó a Oscar Collazo y a Yandira Castro.

cuartos de final Team Rada

El primer encargado de representar al equipo de Ruben Rada fue Iván López. Con su versión de "Para abrazarte", de La Triple Nelson, recibió cálidos comentarios del resto del jurado. "Tu color de voz es muy único y tus agudos son tus zona de confort, y es ahí donde enamorás a la gente", le dijo Casanova.



Cinzia Zabala reimaginó completamente a "Dance Monkey", de Tones and I: comenzó con una lectura acústica con una interpretación que recordaba a lo mejor de Amy Winehouse para luego trasladar a la canción hacia un terreno puramente soul. "Estoy impresionado", comentó Pintos apenas la escuchó. "Cantás con el cuerpo y las manos, pero tu voz es la mejor de todo lo que he escuchado".

Facundo Burgos, que ya había cautivado al jurado en su primera presentación, volvió al escenario de La Voz Uruguay para repetir su versión de "Somebody You Loved", de Lewis Capaldi. En esta ocasión, llevó a la balada de piano a un clima de rock pesado y recibió cálidos comentarios. Sin embargo, advirtieron algunos problemas de afinación derivados de los nervios. "No pierdas el control de la afinación, pero cuando se corrió tiene que ver con estar más afuera que adentro", le dijo el argentino.

El chileno Nicolás Narváez interpretó una versión diferente de "El día que me quieras", un clásico del repertorio gardeliano. Acompañado del bandoneonista Sebastián Mederos, le agregó su impronta de cantaor flamenco con un notorio uso de los melismas que lo llevó a reconstruir la melodía original. "Entendiste muy bien el juego de la versatilidad porque no perdiste lo que sos ni lo que querés transmitir. Tenés un buen sello, pero como fanático de las melodías, no pierdas la licencia que brinda el flamenco porque modifican algunas melodías. Lo hacés increíble y entendiste muy bien el juego de la versatilidad", dijo Pintos.

Tras escuchar a las cuatro interpretaciones, Rada debió elegir a dos participantes de su equipo para que continúen representando a su equipo en el certamen de Canal 10. Finalmente, seleccionó a Cinzia Zabala y a Facundo Burgos.

cuartos de final El equipo de Agustín Casanova

El team del cantante de Márama fue el encargado de cerrar la más reciente edición de La Voz Uruguay. La primera en subir al escenario fue Paulina Liard, quien sorprendió con una delicada versión "Put Your Records On", de Corinne Bailey Rae. "Todo fue delicioso: tu forma de andar y tu voz, que es un placer. No hay nada exagerado ni impostado, tenés todo muy claro", le comentó el jurado invitado.



Guadalupe Martino retomó la interpretación de "Love On the Brain", de Rihanna, que en su momento logró que los cuatro jurados se compitieran para que formara parte de sus equipos. Nuevamente se llevó un elogio. "Tenés un instrumento que es carísimo, así que no dejes de estudiar porque tenés muchos recursos y uno se engolosina y quiere escucharte mucho mejor. Tu instrumento es increíble, ojalá lo aproveches al máximo", aseguró Pintos.

Sebastián Laventure, que inició su trayecto en La Voz Uruguay en el equipo de Valeria Lynch y luego pasó al equipo de Casanova, interpretó "When I Was Your Man", de Bruno Mars. "Tenés una voz formidable", comentó Sugo, quien luego dijo que había escuchado una de las mejores interpretaciones de la noche.

La última actuación estuvo a cargo de la cantante cubana Mariam Barranco, una enérgica versión candombera de "Lágrimas negras" que incluyó el aporte de músicos de C1080. Además, intercaló un agradecimiento a Casanova que emocionó al cantante de Márama. "La versión fue preciosa, llamativa e inesperada, y lo llevaste muy bien. Ser un cantante no es solo cantar bien, sino que se canta con la sonrisa, con la mirada y el cuerpo. Lo hiciste impresionante. Te felicito", dijo Pintos.

Tras las cuatro canciones, Casanova eligió a dos participantes para que lleguen a la semifinal del concurso: Paulina Liard y Guadalupe Martino. De esta manera concluyó la edición del lunes de La Voz Uruguay, que en la próxima emisión celebrará su semifinal en vivo y con la actuación de ocho cantantes.