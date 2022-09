"Succession", "El juego del calamar" y la pelea de HBO y Netflix: seis datos de los Emmys 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por primera vez después de la pandemia, la Academia de Televisión organiza una ceremonia presencial para entregar sus premios Emmy en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, con desfile de celebridades en la alfombra roja.

En 2020 la premiación fue en gran parte virtual y el año pasado se organizó un evento reducido en un lugar parcialmente al aire libre.

Este puede ser el año más competitivo en los Emmy hasta la fecha. Las presentaciones para las categorías de drama, comedia y miniserie aumentaron significativamente.

Incluso con todos los contendientes fuertes, las dos redes más condecoradas serán, como de costumbre, HBO y Netflix. Después de que se entregaron docenas de premios técnicos el fin de semana pasado en los Creative Arts Emmys, HBO y HBO Max, han obtenido 26 premios Emmy, liderando todas las cadenas. Netflix está segunda con 23 Emmy.

uno ¿Dónde ver la ceremonia?

El veterano de Saturday Night Live, Kenan Thompson, quien ganó un Emmy en 2018, hará su debut como presentador. La ceremonia comenzará a las 21.00 de Uruguay, donde se puede ver en TNT en el básico de los servicios por abonados.

dos Favorito y sorpresa coreana.

Todo parece estar alineándose para Succession. El drama familiar de HBO, mejor drama en 2020, obtuvo la mayor cantidad de nominaciones y más de media docena de actores de su elenco puede llevarse un premio. Y ya ganó el premio al mejor elenco en un drama en los Creative Arts Emmy el fin de semana pasado, a menudo un indicador de la carrera por el mejor drama. (Cinco de los últimos siete ganadores de los mejores dramas también obtuvieron el mejor reparto).

Pero hay algunos que intentarán arruinarle la fiesta: El juego del calamar, el éxito surcoreano de Netflix, y Severance, el thriller de Apple TV+. El juego del calamar sería el primer programa que no es hablado en inglés en llevar un premio al mejor programa. Eso sería un gran avance a medida que la televisión se vuelve más global y los estadounidenses son cada vez más receptivos a las series con subtítulos. A Netflix le vendría bien la buena noticia: la plataforma ha acumulado pérdidas de suscriptores durante la primera mitad del año, y la calidad de su grilla ha sido cuestionada.

tres HBO contra Netflix

En su particular batalla por el prestigio de la televisión, HBO parte con ventaja gracias a las 140 nominaciones que suman todos sus títulos, marcando distancias con Netflix, que se conformó con 105 menciones. Esa diferencia se explica porque las grandes apuestas de Netflix se desinflaron en el conteo: sus dos series más vistas de la historia, El juego del calamar y Stranger Things, cosecharon 14 y 13 candidaturas respectivamente.

Frente a ellas figura imponente con 25 candidaturas Succession y The White Lotus, una sátira sobre la clase y la raza que entre sus 20 nominaciones aspira a llevarse el título de mejor miniserie.

cuatro La racha de Apple.

Con 20 candidaturas parte también el emblema de Apple TV+, la comedia Ted Lasso. Y si el thriller laboral distópico de Apple, Severance, gana el premio al mejor drama, continuaría arrasando en las entrega de premios. Apple TV+, que se lanzó en noviembre de 2019, ya ganó los Emmy a la mejor comedia (el año pasado por Ted Lasso) y a la mejor película en los Oscar (CODA). Y ciertamente varios de los actores del programa, Adam Scott, John Turturro, Christopher Walken y Patricia Arquette, podrían ganar hoy a la noche.

cinco Hulu apuesta a crecer.

HBO y Netflix tienden a dominar los Emmy, pero 2022 y y Apple siempre cuela una favorita pero podría ser un año excepcional para Hulu, que es propiedad mayoritaria de Disney+ y del que muchos contenidos se ven en Uruguay a través de Star+, que también es de Disney. Este año tiene algunas de las principales competidoras en la categoría de miniseries. Michael Keaton es candidato a mejor actor por su papel en Dopesick, una miniserie que obtuvo 14 nominaciones en la que interpreta a un médico involucrado en la epidemia de opioides en Estados Unidos. En la misma categoría, Amanda Seyfried es la favorita a mejor actriz por su papel como la estrella de biotecnología caída en desgracia en The Dropout. Pam and Tommy tiene 10 nominaciones, y la comedia Only Murders in the Building protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez como un trío poco probable de podcasters de crímenes reales, también está en carrera. Justamente todas esas están en Star+.

seis Competencia entre actores.

¿Zendaya se llevará a casa otra estatuilla a mejor actriz por su papel en Euphoria? ¿O pueden Laura Linney (Ozark), cuatro veces ganadora del Emmy, o Melanie Lynskey, nominada por primera vez por Yellowjackets, poner fin a eso? Es difícil saberlo.

La mejor actriz en un drama es solo una de las principales categorías de actuación que parecen estar abiertas de par en par este año, dando un toque necesario a una ceremonia que a menudo es demasiado predecible.

Una de las carreras más seguidas será la de mejor actor de drama. Jeremy Strong está compitiendo por una segunda victoria en el Emmy por Succession. Se enfrenta a su compañero de reparto Brian Cox, que busca su primera victoria en un Emmy desde que fue honrado por la miniserie de TNT de 2000, Nuremberg. Lee Jung-jae, el protagonista de El juego del calamar también está muy presente en las apuestas. Si gana, será el primer actor protagonista de una serie no inglesa en llevarse el premio.

La categoría al mejor actor de comedia está igual de competitiva. Bill Hader ganó dos veces antes por su papel de asesino a sueldo convertido en actor en Barry de HBO, y se enfrentará al ganador del año pasado, y ex compañero de reparto de Saturday Night Live, Jason Sudeikis (Ted Lasso). Y ese par de leyendas de la comedia que son Martin y Short, también están a la caza de sus papeles en Only Murders in the Building. Si Martin gana, sería su primer Emmy desde 1969.