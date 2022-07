Emmy 2022: "El juego del calamar" hace historia; todos los nominados y dónde verlos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La serie dramática Succession, de HBO, recibió 25 nominaciones a los Emmy, y la surcoreana El juego del calamar hizo historia al convertirse en la primera producción de habla no inglesa reconocida en los considerados premios Óscar de la televisión estadounidense.

Succession, que sigue las disputas de los ambiciosos y traicioneros miembros de una familia rica, está al frente en la categoría dramática, y se medirá por las distinciones con El juego del calamar, la serie más vista de Netflix. La surcoreana, una crítica social en la cual gente compite en letales versiones de juegos infantiles por un premio en efectivo, conquistó 14 nominaciones, incluyendo mejor actor principal, y actor y actriz de reparto.

La comedia de Apple TV+ Ted Lasso (que no está disponible en Uruguay) y la miniserie de la cadena HBO The White Lotus, que como Succession se puede ver en HBO Max, completan el cuadro de las más destacadas del anuncio de este martes, liderando sus respectivas categorías con 20 nominaciones cada una.

Ted Lasso, que aborda el cotidiano de un entrenador de fútbol americano enfrentando el desafío de dirigir un equipo de fútbol en Inglaterra, recibió el mismo número de nominaciones el año pasado cuando se llevó la estatuilla a la mejor serie de comedia, premio que disputará nuevamente.

La 74ª edición de los premios Emmy, que honran a lo más destacado en la televisión estadounidense, se celebrará en una ceremonia presencial el 12 de setiembre en Los Ángeles.

The White Lotus, la sátira que aborda la hipocresía de ricos turistas en un lujoso hotel en Hawái, peleará el Emmy con Dopesick y Pam & Tommy, que dominó en la categoría de las miniseries. La lista de las producciones más reconocidas sigue con las comedias Hacks (HBO) y Only Murders in the Building (Star+), con 17 nominaciones cada una.

"Con la producción a toda marcha, la Academia ha recibido un número récord de postulaciones a los Emmy esta temporada", dijo el director ejecutivo de la Academia de la Televisión, Frank Scherma. "Casi la mitad de los nominados en las categorías de dirección son mujeres", destacó la Academia, al igual que ocurre con el 40 % de las nominaciones en las categorías de guiones.

El anuncio de este martes aumenta el histórico en los Emmy de figuras como Jason Bateman (Ozark), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Stanley Tucci (Central Park), Martin Short (Only Murders in the Building), Rupaul (RuPaul's Drag Race), y Sandra Oh (Killing Eve), quienes suman más de 10 nominaciones en la historia de la premiación.

También eleva el placar de HBO, que este año recibió 140 nominaciones, 10 más que el año pasado, superando a Netflix, el gigante del streaming, que cerró el día con 105, por debajo de las 129 de la edición pasada.



lista Los nominados a los Emmy 2022

A continuación, la lista de los nominados en las principales categorías para la 74ª edición de los premios Emmy, a entregarse el 12 de setiembre, y dónde verlos. Además de en sus plataformas correspondientes, la mayoría de los contenidos están en NSNow de Nuevo Siglo.

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

Better Call Saul (Netflix)

Euphoria (HBO, HBO Max)

Ozark (Netflix)

Severance (No disponible en Uruguay)

El juego del calamar (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Paramount+)

MEJOR COMEDIA

Abbott Elementary (No está disponible en Uruguay)

Barry (HBO, HBO Max)

Curb Your Enthusiasm (HBO, HBO Max)

Hacks (HBO, HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Only Murders In The Building (Star+)

Ted Lasso (No disponible en Uruguay)

What We Do In The Shadows (Star+)

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO

Jason Bateman por Ozark - Netflix

Brian Cox por Succession - Netflix

Lee Jung-jae por El juego del calamar - Netflix

Bob Odenkirk por Better Call Saul - Netflix

Adam Scott por Severance

Jeremy Strong por Succession - Netflix

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA

Jodie Comer por Killing Eve - Paramount+

Laura Linney por Ozark - Netflix

Melanie Lynskey por Yellowjackets - Paramount+

Sandra Oh por Killing Eve - Paramount+

Reese Witherspoon por The Morning Show - No está disponible en Uruguay

Zendaya por Euphoria - HBO, HBO Max

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

Donald Glover por Atlanta - Star+

Bill Hader por Barry - HBO, HBO Max

Nicholas Hoult por The Great - Starzplay

Steve Martin por Only Murders In The Building

Martin Short por Only Murders In The Building

Jason Sudeikis por Ted Lasso

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA

Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel - Amazon Prime Video

Quinta Brunson por Abbott Elementary - No está disponible en Uruguay

Kaley Cuoco por The Flight Attendant - HBO, HBO Max

Elle Fanning por The Great - Starzplay

Issa Rae por Insecure - HBO, HBO Max

Jean Smart por Hacks - HBO, HBO Max

Jean Smart en "Hacks"

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE SERIE DRAMÁTICA

Nicholas Braun por Succession

Billy Crudup por The Morning Show

Kieran Culkin por Succession

Park Hae-soo por El juego del calamar

Matthew Macfadyen por Succession

John Turturro por Severance

Christopher Walken por Severance

Oh Yeong-su por El juego del calamar

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE SERIE DRAMÁTICA

Patricia Arquette por Severance

Julia Garner por Ozark

Jung Ho-yeon por El juego del calamar

Christina Ricci por Yellowjackets

Rhea Seehorn por Better Call Saul

J. Smith-Cameron por Succession

Sarah Snook por Succession

Sydney Sweeney por Euphoria

MEJOR ACTOR SECUNDARIO DE COMEDIA

Carl Clemons-Hopkins por Hacks

Brett Goldstein por Ted Lasso

Brendan Hunt por Ted Lasso

Nick Mohammed por Ted Lasso

Paul Reiser por El método Kominsky - Netflix

Jeremy Swift por Ted Lasso

Kenan Thompson por Saturday Night Live - Canal Sony

Bowen Yang por Saturday Night Live - Canal Sony

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA DE COMEDIA

Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel

Hannah Einbinder por Hacks

Janelle James por Abbott Elementary

Kate McKinnon por Saturday Night Live

Sarah Niles por Ted Lasso

Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary

Juno Temple por Ted Lasso

Hannah Waddingham por Ted Lasso

MEJOR MINISERIE

Dopesick (Star+)

The Dropout (Star+)

Inventando a Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Star+)

The White Lotus (HBO, HBO Max)

MEJOR PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Chip y Dale: al rescate (Disney+)

Ray Donovan: la película (Paramount+)

Reno 911!: la caza de QAnon (Paramount+)

The Survivor (HBO, HBO Max)

Zoey's Extraordinary Christmas (No disponible en Uruguay)

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Colin Firth - La escalera (HBO, HBO Max)

Andrew Garfield - Por mandato del cielo (desde el 10 de agosto en Star+)

Oscar Isaac - Scenes from a Marriage (HBO, HBO Max)

Michael Keaton - Dopesick

Himesh Patel - Station Eleven (HBO Max)

Sebastian Stan - Pam & Tommy (Star+)

Sebastian Stan y Lily James en "Pam & Tommy". Foto: Difusión

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Toni Collette - La escalera

Julia Garner - Inventando a Anna

Lily James - Pam & Tommy

Sarah Paulson - Impeachment: American Crime Story (Star+)

Margaret Qualley - Las cosas por limpiar (Netflix)

Amanda Seyfried - The Dropout

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Murray Bartlett - The White Lotus

Jake Lacy - The White Lotus

Will Poulter - Dopesick

Seth Rogen - Pam & Tommy

Peter Sarsgaard - Dopesick

Michael Stuhlbarg - Dopesick

Steve Zahn - The White Lotus

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Connie Britton - The White Lotus

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Alexandra Daddario - The White Lotus

Kaitlyn Dever - Dopesick

Natasha Rothwell - The White Lotus

Sydney Sweeney - The White Lotus

Mare Winningham - Dopesick

SERIES CON MÁS NOMINACIONES

Succession - 25

Ted Lasso - 20

The White Lotus - 20

Hacks - 17

Only Murders in the Building - 17

Euphoria - 16

Barry - 14

Dopesick - 14

Severance - 14

El juego del calamar - 14