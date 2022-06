"Bake Off Uruguay": repechaje y fuerte polémica entre participante y la jurado Sofía Muñoz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bake Off Uruguay ofreció una gala especial, en donde los participantes que fueron eliminados a lo largo de la competencia tuvieron la oportunidad de volver al concurso en un repechaje. Pero lejos de que todo fuera algarabía y emoción, un incómodo momento entre una jurado y una participante llenó de tensión toda la "carpa más dulce".

El incidente tuvo lugar en el desafío creativo, cuando los participantes que buscaban una segunda oportunidad en el reality show debían preparar tres pavlovas. Mayte Brea, la pastelera amateur que había sido eliminada luego de hacer trampa, fue quien volvió a dar la nota, esta vez con un polémico gesto contra la jurado Sofía Muñoz.

Mayte estaba disconforme con el resultado de su merengue, que entendía que no estaba a punto, y la jurado Rose Galfione le advirtió por la mala consistencia de su preparación. Por estos motivos, justo antes de colocar los intentos de pavlova en el horno, la participante resolvió desechar todo el merengue y volverlo a realizar desde cero. Esta decisión no fue vista con buenos ojos por la experta Sofíá.

La más joven del jurado se acercó a su mesada y la retó por haber desperdiciado una importante cantidad de merengue. "No quiero ver más desperdicio en esa basura. Ya hiciste un desperdicio grande hoy en este desafío. No quiero ver dos", le dijo elevando el tono.

Apenas Sofía se alejó de la mesada, Mayte realizó un notorio gesto de fastidio al morderse el labio inferior y llevar su mirada hacia arriba. "Estoy re quemada", se sinceró frente a cámara. Al ser consultada por los motivos, apenas se limitó a decir "ya sabés con quién". Y remató: "Cualquiera; let it be (déjala ser)".

A la hora de la devolución, Rose volvió a traer a colación al polémico merengue. "Tiraste una cantidad de merengue que se podía salvar", le dijo. Sin embargo destacó que en el segundo intento le quedó "perfecto". Fue así, que logró superar el repechaje y, pese a la incómoda situación con Sofía, volver a la competencia de Bake Off Uruguay.

Un error "garrafal" en la torta alfajor que sepultó a una participante.

Para el desafío técnico del repechaje, los pasteleros amateurs debieron realizar la sencilla "torta alfajor o rogel", pero no todos lograron completar la consigna de acuerdo a las expectativas del jurado. Durante la degustación "a ciegas" de las preparaciones, Sofía advirtió que una participante había cometido un "error garrafal en el merengue".

"El almíbar (del merengue) se chorrea por todas las capas. La técnica del merengue italiano tienen que saberla para ingresar a esta carpa. Claramente el merengue italiano acá no está", se quejó la jurado señalando la torta sin saber a cuál participante correspondía.

Rose coincidió con su compañera de tribunal y ratificó que "parece un merengue ordinario o francés; está lejos de ser el italiano". A Hugo Soca tampoco le convenció la torta de la discordia.

Finalmente se develó que la torta correspondía a Soledad Carrasco, quien explicó que había tenido "problemas con el merengue": "Al principio quedó mal y tuve que volver a hacerlo, pero no lo pude terminar a tiempo. No me dio para que se enfríe, entonces la preparación en la manga se diluyó y el merengue no quedó a punto".

Las excusas de Soledad no convencieron al jurado, por lo que no pudo regresar a la competencia. Lo mismo ocurrió con Victoria Ortiz, que presentó junto a ella los peores platos de la noche. Quienes sí se reintegrarán a la carpa de cara al tramo final del ciclo son Mayte Brea, Gonzalo Pérez, Leticia Todaro y Sofía Elvira, cuya torta fue elegida entre sus compañeros. Alex Hornes, Daniel Mautone y Paula Alles, en tanto, prefirieron no formar parte del repechaje.