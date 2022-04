Descubrieron a participante de "Bake Off" haciendo trampa y fue eliminada del reality

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No fue una jornada más en la carpa de Bake Off Uruguay. La participante Mayte Brea se robó las miradas al hacer trampa durante un desafío y recibir el llamado de atención de Jimena Sabaris, la conductora del reality show. Sobre el final del programa, fue eliminada de la competencia.

Todo comenzó en el desafío técnico, en el que los participantes debían realizar un brazo gitano de chocolate relleno de crema de café. Mayte, la profesora de educación física de 29 años, corrió contra el tiempo para poder terminar su preparación en los 50 minutos previstos, pero no lo logró y tomó una cuestionable decisión: luego de que la conductora anunció que se había agotado el tiempo para realizar la prueba, ella siguió trabajando sobre su plato.

"Cuando se terminó el tiempo yo estaba terminando de de limpiar el plato. Hice un poquito de trampa: di un paso atrás y con mi brazo, que es muy largo, lo limpié", confesó la participante minutos más tarde.

Este episodio no pasó inadvertido para el programa. Al comienzo de la segunda prueba, Sabaris realizó una filosa advertencia para los participantes y expuso que uno de ellos no se había ajustado a las reglas de la competencia.

"Notamos que uno de ustedes continuó trabajando cuando se terminó el tiempo del desafío técnico. Eso no se puede hacer y no se va a permitir en esta carpa", sentenció la anfitriona, "no habrá sanciones en esta ocasión, pero no puede volver a repetirse".

Con trampa y todo, la preparación de Mayte no colmó las expectativas del jurado. "Faltó prolijidad en el emplatado, el plato está súper sucio. Se ve que habían hecho un enchastre e intentaron arreglarlo a último momento", observó, por ejemplo, Sofía Muñoz en relación a lo que le había ocurrido a la participante durante los últimos minutos del desafío.

Hugo Soca tampoco quedó satisfecho con el brazo gitano que presentó la concursante. Señaló que "la crema no está lograda" y que "la gelatina no ayudó a dar estructura a la preparación". En la misma línea fue la devolución de Rose Galfione, que apuntó que "la terminación se ve apurada, el pionono se ve compacto y no tiene gusto a café".

En el segundo desafío, la suerte de Mayte no mejoró. Los participantes debían realizar una corona de café, y a ella le ocurrió lo peor. Tal como había pasado cuando tuvo que hornear una rosca de pascuas, presentó en su trabajo final una masa que estaba cruda. Soca fue quien se lo hizo notar al momento de la devolución: "Hay errores que dijiste que no iban a volver a suceder y al día de hoy siguen sucediendo".

La participante no se dejó amilanar con los comentarios del jurado y salió al cruce de las críticas. "No pudieron recalcar que hubo un trabajo de manga ni que había sabores. Siempre buscan el error y no el lado positivo", lamentó.

A la postre, si bien no había habido sanciones por hacer trampa, el jurado resolvió eliminar a Mayte de la competencia. "Me llevo mucho aprendizaje", cerró ella a la hora de despedirse de sus compañeros.

Luego de la evaluación a ciegas, el jurado eligió la preparación menos lograda #BakeOffUY 🍰 pic.twitter.com/KD9qfeD1oR — Bake Off Uruguay (@BakeOffUy) April 28, 2022

La participante lágrima.

Hubo otra pastelera que llamó la atención en esta quinta emisión de la segunda temporada de Bake Off Uruguay. Se trata de la contadora Camila Rodríguez, quien la semana anterior había sido ungida con el destaque de "pastelera estrella".

Durante el desafío creativo, Camila llevó adelante una corona de café a la que llamó "café borracho", que incluía una base clásica con un toque de naranja, un relleno de mousseline de café y ron, y una decoración con cáscaras de naranja. La sofisticación de su propuesta la llenó de dudas mientras llevaba adelante la preparación.

Minutos antes de tener que finalizar el desafío, la participante entró en pánico por entender que su crema estaba cortada y no saber cómo resolverlo. Sin embargo, Sofía Muñoz y Rose Galfione del jurado se acercaron para decirle que no era así y que continuara tranquila con su preparación.

Su peor crisis ocurrió cuando el tiempo se acabó. La concursante entró en pánico y partió en llanto. "No estoy para nada convencida de lo que hice", le decía entre lágrimas a su compañera Noelia, que se había arrimado para consolarla. "Hice las bombas muy grandes, se me quemó todo, no hice ninguna de las decoraciones que quería", le sollozaba a su colega mientras la contenía con un abrazo.

Sin embargo, la preparación no era tan fallida como lo creía la participante. Los tres jurados elogiaron su trabajo y le volvieron a otorgar el título de pastelera estrella por encima de Noelia, quien la había consolado. "Tenés que tener confianza en vos misma", la aconsejó Sofía.