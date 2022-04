"Bake Off Uruguay": eliminan a participante que dejó papel aluminio dentro de una torta 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un error imperdonable se llevó los comentarios de una nueva entrega de Bake Off Uruguay. En el día en el que se conocieron a los otros siete participantes de la competencia (el resto se presentó la semana anterior), el estrés y el poco tiempo disponible le jugaron una mala pasada a un participante, que en el apuro para terminar la decoración de su torta no se dio cuenta de que habían quedado trozos de papel aluminio adentro.

El autor del error fue Alex, un babysitter oriundo de la ciudad de Durazno que tiene pasión por la pastelería y soñaba con formar parte del programa. Sin embargo, la pasión no fue suficiente y la distracción que tuvo lo condenó a abandonar el programa.

La primera jurado en identificar el papel dentro de la torta fue Sofía Muñoz, que al probar un trozo exclamó: "¡Tengo papel aluminio adentro de la torta!". Rose Galfione, su compañera de jurado se sumó a la crítica y apuntó: "Esto no puede pasar en una torta". "Es un accidente grave", completó Hugo Soca, el tercer integrante del tribunal.

La desafío en cuestión que había que realizar era una "torta casting", en la que tenían que demostrar "quiénes son". Alex había optado por un postre al que había titulado "una parte de mí, versión horneada", que incluía un bizcochuelo de remolacha y chocolate, una crema de queso con arándanos, una cobertura de buttercream de merengue suizo de color rosa y una decoración con rosas bancas. Pero el resultado no fue el esperado.

El pastelero amateur explicó que "estaba estresado y colapsado por momentos", lo que se hizo notorio al punto que estalló en llanto poco antes de presentar su preparación al jurado. Luego de sabe que quedaba eliminado, se mostró conmovido y agradecido con la oportunidad. "Quería llegar y llegué. Me voy feliz", cerró entre lágrimas.

Alex presentó una torta con mucho rosa ✨🍰



El jurado consideró que el papel aluminio en la torta es un accidente grave pero destacaron el sabor del bizcochuelo de chocolate y remolacha ⬇ #BakeOffUY pic.twitter.com/n3JpyJ4LU4 — Bake Off Uruguay (@BakeOffUy) April 7, 2022

No obstante, el papel aluminio en la torta de Alex no fue el único error que impactó en la segunda entrega del nuevo ciclo de Bake Off Uruguay. Mayte, una actriz de comedia musical que quiere abrirse camino en la pastelería entregó en el desafío técnico una rosca de pascuas que estaba cruda. Esto llevó a que por primera vez en la historia del programa el jurado se niegue a probar la preparación de una participante. "Le faltó amasado y le faltó técnica", la criticó Rose.

Los magros resultados en las preparaciones hicieron que Sofía les hiciera un llamado de atención a todos los participantes sobre el final del programa. "Los chicos la semana pasada dejaron la vara muy alta, un nivel que hoy no estuvo. ¡Dejaron de cocinar en sus cocinas, están en una competencia!", los reprendió.

La semana próxima se van a reunir por primera vez los seis participantes que clasificaron del programa de esta noche y los otros seis que superaron la ronda anterior. Desde la próxima entrega, competirán los doce a la vez y habrá un eliminado por programa.