El piropo de Alex Ubago en "La Voz Uruguay": "Estoy casado, pero se me olvida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes se cerraron las batallas en La Voz Uruguay, en una jornada que estuvo marcada por la presencia especial de un invitado, el cantante español Alex Ubago, quien ofició de quinto jurado y le hizo devoluciones especiales y bien sentidas a los participantes.

Pero la presencia de Ubago también llenó de música y de humor el estudio de uno de los programas estrella de Canal 10. El artista interpretó al piano su mayor éxito, "Sin miedo a nada", y luego se acomodó en su silla para disfrutar de la velada musical.

Entonces ocurrió la primera batalla, que correspondió al equipo de Agustín Casanova y que protagonizaron Lucila Parodi y Camila Barrios. Las chicas interpretaron "Ilusión", la colaboración de Marisa Monte con Julieta Venegas, que incluye un pasaje cantado en portugués.

Ubago se mostró sorprendido por la presencia del idioma extranjero, debido a que no conocía el tema original, y eso dio paso a una pícara situación que terminó con un contundente piropo, en parte para Natalia Oreiro pero en parte para Lucas Sugo.

"Me encanta cómo se escucha la música en este idioma", celebró Ubago, al tiempo que Sugo, como buen fronterizo, hizo gala de su dominio del portugués, con mucha fluidez.

Entonces la conductora también soltó sus frases en un simpático portuñol, y Ubago interrumpió la dinámica y mirando a Sugo, dijo: "A mí, perdón, pero no me empieces a hablar en portugués porque es que estoy casado, pero enseguida... Se me olvida".

"Ah, ¿porque te enamora cuando te hablan en portugués?", quiso saber Oreiro, y se puso a cantar un fragmento de "Garota de Ipanema". Entonces Ubago la frenó: "Para, Natalia, por favor", y amagó con subirse al escenario.

Todo terminó con las risas de los presentes y el aplauso del público y, claro, con la definición de la batalla, que hizo que Camila siga en competencia.