Pichu Straneo reveló el dato más íntimo de su amistad con Fata Delgado: "El señor fue..."

El jueves se conoció que Fernando "Pichu" Straneo se escondía debajo del disfraz de Sapo en el programa ¿Quién es la máscara? de Canal 12, una idea que en las redes sociales había cobrado mucha fuerza.

Si bien dos de los investigadores del programa, Sofía Rodríguez y Emir Abdul Gani, acertaron en su vaticinio, la revelación fue muy celebrada por Fabián "Fata" Delgado. El artista estaba convencidísimo de que el concursante no era Pichu, con quien tiene una profunda amistad que, han declarado, data de toda la vida.

"¡Mala persona!", comenzó diciendo el cantante de Los Fatales ante la revelación de Straneo debajo de la máscara de Sapo. "Mirá lo que tengo que venir a hacer para ver al Fata", bromeó Straneo.

"Le mando un mensaje y me dice: 'Después de que salga de la radio te aviso', por eso pensé que no podía ser", agregó Delgado, quien había intentado obtener información por parte de Straneo. El comediante, que vive desde hace décadas en Argentina, incluso le mandó fotos viejas a modo de prueba de que, al momento de la grabación de La máscara, efectivamente estaba en la radio en Buenos Aires.

Fue en ese contexto que Pichu reveló algunos detalles muy íntimos de su relación con Fata, que hasta ahora no habían tenido mayor trascendencia. La amistad entre ambos tiene tanto tiempo que fue el líder de Los Fatales el que le presentó a Pichu a la que sería su futura esposa, y para acompañar ese proceso, fue hasta testigo de su casamiento.

"El señor fue testigo de mi casamiento, ¡me presentó a mi señora hace muchos años! No digas cuánto", reveló Straneo en el programa. El Fata dijo que de eso habían pasado, al menos, "como 30 años".

Pichu también recordó que los padres de ambos estuvieron en el mismo estudio donde se hace ¿Quién es la máscara? cuando participaron de El castillo de la suerte, y hasta se ganaron el chancho.

En la entrevista con Maxi De la Cruz, publicada al día siguiente, Straneo dijo que el disfraz de Sapo le hizo acordar a sus tiempos de parodista, y que para desorientar a la gente que lo vio en Uruguay dijo que estaba filmando una publicidad para una marca de alfajores.

Sin embargo, su mayor desafío fue despistar a su "hermano" Fata. "Te cuento cómo lo despisté", le dijo a De la Cruz.



"Sabía que en algún momento me iba a mandar algún mensaje antes de salir a cantar. Entonces le escribí a la productora que si llegaba un mensaje le contestara: 'Tenor cerrense, nada que ver, estoy en Buenos Aires laburando en la radio'. Llegó el mensaje que decía: '¿Usted está detrás de un sapo?', ella le contestó, y así lo despisté".



Meses atrás, Straneo había contado que aceptó conducir el programa Mandá Play en Argentina porque conocía el formato en la versión uruguaya, Poné Play, debido a que Fata Delgado es uno de los integrantes.

"Ya conocía el programa porque lo hacen en Uruguay y está mi amigo del alma, el Fata Delgado. Pensé que me iban a ofrecer que fuera panelista, porque me gusta la música, y agarré enseguida. Pero me dijeron: ‘Mirá que es para conducir’. Me tomó de sorpresa porque conducir es otra cosa", contó en enero Straneo a La Nación.