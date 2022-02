Natalia Oreiro conducirá "La Voz Uruguay" y lo anunció con impactante video

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Era un secreto a voces y eso había quedado claro algunos días atrás, cuando Canal 10 adelantó un video en el que, además del jurado, aparecía una figura misteriosa recortada en la oscuridad. Las pistas indicaban lo que finalmente se reveló hoy: Natalia Oreiro conducirá La Voz Uruguay.

La actriz debutó con éxito en el rol de la conducción de la mano de Got Talent Uruguay, el popular show de talentos del canal uruguayo. Tras dos temporadas que confirmaron su buen desempeño en el puesto, Oreiro fue la principal opción desde que se anunció que se adaptaría el formato.

Este jueves, Oreiro anunció su incorporación al programa que ya había completado el jurado, conformado por la argentina Valeria Lynch y los uruguayos Agustín Casanova, Lucas Sugo y Ruben Rada.

"Feliz de contarles que estaré conduciendo La Voz Uruguay", publicó la también cantante en su cuenta de Instagram, junto a un impactante video en el que se la ve en distintos lugares del set de La Voz, con un vestido rojo al cuerpo, el pelo recogido y unas cuantas poses seductoras.

En tanto, el canal anunció que "cada vez falta menos" para que llegue a la pantalla su gran estreno de 2022, aunque la fecha todavía no se reveló.



Cabe recordar que para este año, Canal 10 también tiene confirmada una nueva temporada de Got Talent. Además, Oreiro se estrenará como conductora en la vecina orilla con The Masked Singer, el formato que en Uruguay adaptará Canal 12.

Para impulsar el anuncio, La Voz lanzó un clip en el que los jurados parecen estar en una audición a ciegas, donde la participante es Oreiro que canta su clásico "Río de la Plata", para finalmente anunciar que no llegó al piso a concursar sino, claro está, a conducir.