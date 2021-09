"MasterChef Celebrity 2": una subasta de proteínas con sorpresas y varios accidentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Veo las campanas y es intriga total", dijo, sorprendida, la DJ Paola Dalto apenas ingresó al estudio de MasterChef Celebrity 2, la segunda temporada del concurso culinario de Canal 10.



Pero esa no fue la única sorpresa que se vivió al comienzo de la emisión del martes, porque el actor Robert Moré, perteneciente al equipo rojo, irrumpió en el plató para sumarse al equipo azul. "Vengo como infiltrado", comentó con una sonrisa. Según explicó Ximena Torres, una de las jurados, su llegada se debió a su ausencia en el programa anterior.

Por lo tanto, el actor de La teoría de los vidrios rotos debió cocinar junto al equipo formado por Sebastián Almada, Graciela Rodríguez, Julio Ríos, Victoria Saravia, Patricio Giménez, Claudia Umpiérrez, Marcelo Capalbo, Agus Padilla, Paula Silva y la ya mencionada Dalto.



¡Regresó el Equipo Azul! 👩‍🍳🔵 ¡Y los famosos ya están intrigados por el desafío de hoy! 🙌 Quedate en @canal10uruguay que se prendió la pantalla. 🔥📺 Sumate a la conversación usando el hashtag 👉 #MasterChefUY@pugliainvita @XimeTorres8 @elfranchuteji @bbva_uruguay pic.twitter.com/NScpAnsBt9 — MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) September 8, 2021

La prueba de eliminación fue toda una apuesta para los participantes. "Van a competir desde sus lugares antes de cocinar", les comentó el jurado Sergio Puglia señalando esas campanas que sorprendieron a la DJ. "Pero para conseguir sus ingredientes, que serán proteínas, van a tener que comprarlos", agregó. Sin embargo, el método de pago no se basó ni en dinero ni en bienes materiales, sino que en lo más valioso para los jugadores: su tiempo de cocción.

Antes de empezar, Puglia hizo un anuncio: Saravia y Rodríguez, que en la emisión pasada de MasterChef Celebrity lograron los mejores platos de la noche, se salvaron de la prueba y pasaron directo al balcón. Tras la celebración de ambas al grito de "¡Separadas al nacer!", llegó el momento de la subasta. Todo estuvo a cargo del rematador Silvio Rienzi, conductor de ¿Quién da más?.



La dinámica fue la siguiente: cada participante contó con 75 minutos de cocción, pero para "comprar" su proteína preferida debían pagar con cinco minutos de tiempo. Y, claro, las puja llevó a que los participantes renunciaran a unos cuantos minutos de cocción con tal de quedarse con los ingredientes preferidos.

La primera proteína fue el ossobuco, por la que Dalto perdió 25 minutos de sus 75 de cocción tras pujar contra Moré y otros participantes. "Como esta es una carne dura, vas a tener la ayuda de Vitto Saravia por 10 minutos", aclaró el subastador.

El resto de los ingredientes tuvo el siguiente costo: 30 minutos por la costilla de cerdo, que quedó en manos de Almada; 10 por la majuga (Capalbo); 45 por el lomo (Gimènez); 40 por el hígado (Ríos, quien se ganó la ayuda de Rodríguez por 10 minutos); tomahawk (Padilla), 35 por el solomillo de cerdo (Umpiérrez); apenas 5 por la pescadilla calada (Silva) y 30 por la entraña (Moré).

¡Esta noche el tiempo está que arde! ⏰🔥 Comenzaron los 40 minutos de Claudia para cocinar, y se terminaron los 10 minutos de Vitto como ayudante de Paola. 😰📺 @canal10uruguay |@pugliainvita @XimeTorres8 @elfranchuteji @bbva_uruguay#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/PTKNpnAnx2 — MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) September 8, 2021

Tras una intensa etapa de cocción, que incluyó accidentes (Ríos se cortó y Almada se quemó con el horno), llegó la degustación. La primera en pasar fue Padilla, quien presentó un tomahawk con salsa barbacoa y puré de papa. "Me tengo bastante fe", dijo la cantante de "Se prendió". Y no se equivocó, porque recibió cálidos comentarios. "Hiciste un buen sellado y el punto de cocción fue muy bueno. La salsa barbacoa fue muy buen llevada", dijo Laurent Lainé.

Umpiérrez presentó sus medallones de solomillo con puré de papas y salsa de naranja. Aunque la árbitra estuvo conforme al momento de presentar su resultado, Torres criticó la sobria presentación del plato, mientras que Puglia le comentó que el punto de la carne no era lo suficientemente bueno.

El hermano de Susana Giménez mostró un lomo con roux al vino tinto y queso parmesano. Pero no le fue muy bien. "No hay condimentos, no hay salsa y el plato no es el adecuado", comentó Lainé. Por otra parte, Silva presentó una pescadilla rellena a la cacerola. "Estoy nerviosa, pero también contenta", dijo la actriz. Los tres jurados coincidieron al mencionar que el punto de cocción fue el justo. A su vez, destacaron que haya tenido en cuenta los consejos al momento de cocinar.

Capalbo apostó por una majuga frita con papas rústicas y salsa de perejil. "Es el tipo de plato que, bien hecho, me encanta comerlo. La fritura está perfecta, pero a la papa le falta el punto. La producción de tu plato me gusta mucho y me lleva directo al verano", comentó Torres. "Al fin alguien me cortó bien el limón", agregó con una sonrisa Lainé, antes de que el exjugador se llevara el aplauso de sus compañeros.

Ríos presentó un hígado encebollado con puré de papa. "Dejé el alma en la cancha", aseguró el periodista deportivo, con el delantal manchado por la cocción. "Era un plato para sopa", le comentó Lainé, quien además agregó que el puré no era lo suficientemente bueno y que al hígado le faltaba sabor.



Moré llevó una entraña a la plancha con vegetales. El jurado le comentó que a la carne le faltó sellado y que la verdura no logró el punto justo. Sin embargo, destacaron su presentación y la idea de su plato.

Dalto presentó un ossobuco al vino tinto con puré. Sin embargo, el no haber probado su plato le generó varios problemas. "La carne está dura", comentó Torres; "no tiene sabor a nada", lanzó Lainé. Por último, Almada presentó una costilla de cerdo con puré de zanahorias y hongos. "El cerdo se puede comer bien", comentó el jurado francés. "Es un plato equilibrado, buen punto y buen conjunto", agregó Puglia.

Tras un corte comercial, llegó el momento del veredicto del jurado. Almada logró el mejor plato de la noche, aunque Padilla y Capalbo también se llevaron un cálido elogio de los chefs. Luego de un amague de eliminación a Moré ("Esta fue tu última prueba de eliminación", le dijo, en broma, Torres), el actor se liberó de la penalización y volverá al equipo rojo. Silva y Giménez también subieron al balcón.

Dalto, Ríos y Umpiérrez no corrieron con la misma suerte. "Sus platos fueron los menos logrados de la noche; cualquiera de los tres se podría ir de la cocina", comentó, tajante, Lainé. Pero, finalmente, fue Dalto quien debió abandonar MasterChef Celebrity 2. "Paola, nos encantó tenerte acá, con tu alegría y tus looks tan enérgicos"; le dijo Torres antes de despedirla.

Antes de dejar su delantal sobre la mesa, la DJ agradeció la oportunidad de participar en el programa y aseguró que Almada será el triunfador de la segunda temporada​ del reality show de Canal 10. Habrá que esperar para confirmar si su presagio es correcto.