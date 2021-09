"MasterChef Celebrity 2": lágrimas, errores y varios desafíos dejaron a un nuevo eliminado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Ya tuvieron su bautismo en la cocina y ahora llegó su momento de crecer", dijo Laurent Lainé, uno de los tres jurados de MasterChef Celebrity 2, al comienzo de la emisión del martes. Con la ausencia de Robert Moré "por no sentirse bien", según explicó Ximena Torres, el equipo rojo compitió con 10 participantes.



El primer desafío de la más reciente entrega del concurso culinario de Canal 10, fue toda una sorpresa. "Su desafío se esconde en este atril", anunció Lainé con su marcado acento francés. "¿Están listos, chicos?", agregó antes de presentar una torta de Bob Esponja. De inmediato, las risas se mezclaron con el asombro aunque la consigna parecía simple: imitar el diseño del dibujo animado de la manera más fiel posible.



Antes de empezar la prueba, Sergio Puglia anunció que esta sería una instancia de duplas. ¿Y cuál fue el criterio para dividir a los participantes? El jurado le dejó la responsabilidad a Juan Andrés "Gordo" Verde, quien se destacó en la prueba debut del equipo rojo gracias a su pollo frito japonés.

La prueba de beneficio de esta noche: ¡imitar la torta de Bob Esponja! 🏝😨 Parece que algunos famosos aún no están prontos para decir “Sí Capitán, estamos listos…”. 📺👀#MasterChefUY @canal10uruguay |@pugliainvita @XimeTorres8 @elfranchuteji @bbva_uruguay pic.twitter.com/Aj6fBHSdgK — MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) September 1, 2021

Por lo tanto, el cura eligió los siguientes grupos: Florencia Infante y Gerardo Nieto, Jose Damiani y Patricia Pita, Vanina Escudero y Marcelo "Pato" Sosa, Carmen Morán y Denis Ramos, y Patricia Madrid y Verde.



"Nunca pensé que iba a decir esto, pero: tienen 15 minutos para dibujar a Bob Esponja", comentó Puglia con una sonrisa. Apenas se inició la prueba, se conformó que, al final, lo del diseño no iba a ser tan fácil. "Hay que calcular cuánto ocupa la camisa, cuánto la nariz y los ojos", dijo Damiani.

Infante, quien al principio de la emisión aseguró que había llegado para mostrar su lado más fresco, tuvo varios espacios para sacar sonrisas. "Es feo este Bob Esponja, pero la belleza va por dentro", comentó la humorista. Y tenía bastante razón, porque los ojos y la nariz del personaje eran dignas de un meme. "Lo veo guerrero; parece que viene del Tropy o de Sudamérica", agregó Nieto.



La dupla de Ramos y Morán logró un resultado interesante. "Es simpático", le dijo Puglia sobre el raro detalle de las pestañas de su personaje. "Es que es un Bob que vive en un mundo diverso y se maquilla", lanzó la actriz.

Sin dudas, el mejor desempeño fue el de la dupla formada por Escudero y "Pato" Sosa. Lograron el diseño más fiel y se salvaron de la prueba de eliminación. Eso sí, no faltaron las bromas hacia el exfutbolista, quien repitió noche en el balcón.

prueba de eliminación Un brownie con ingredientes inesperados

El resto debió sumergirse a una prueba desafiante: cocinar un brownie con tabletas de chocolate y una masa de verduras. Para eso, tuvieron que abrir las cajas misteriosas de sus cocinas, que escondían porotos negros, zucchinis, boniatos y calabacines.



Durante los sesenta minutos de esta prueba, hubo de todo. Infante volvió a cortarse (al igual que en la emisión pasada), Pita tuvo problemas con la consistencia de su plato, a Ramos se le cayó el brownie unos minutos antes entregar el plato y varios participantes se ayudaron entre sí para agilizar procesos.

¡Los famosos tendrán que preparar un plato basado en el clásico brownie! 😉👨‍🍳 Para asegurar un delicioso sabor tendrán que prepararlo con @kitkaturuguay😋🍫 ¡Y otro misterioso ingrediente obligatorio! 👀#MasterChefUY @canal10uruguay | @pugliainvita @XimeTorres8 @elfranchuteji pic.twitter.com/2IZnFNUjwO — MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) September 1, 2021

Los primeros en pasar fueron Morán y Denis, quienes debieron cocinar con boniato. "La textura es buena, aunque el almíbar de naranja es excesivo", le dijo Puglia a la actriz. En el caso del músico de No Te Va Gustar, hubo varios elogios. "Sorteaste un tropezón de esos que nos pasa un montón en el trabajo", dijo Torres. "Está muy rico, tiene una humedad y una intensidad de chocolate muy buena". Pero la verdadera clave para ganarse a los tres jurados fue el uso de una pizca de sal, que equilibró cada sabor. Casi se lleva un "¡Aleluya!" de Puglia.

Luego le llegó el turno a Infante y a Verde, quienes debieron cocinar con zucchini. "El resultado es que te divertiste y lo pasaste bien. El postre está lindo, me gustó la mezcla entre chocolate y pimienta", comentó Torres. El postre de Verde generó una pequeña discusión en torno al uso del dulce de leche. "No sentimos el zucchini porque el dulce de leche mata todo; hay que manejar textura, sabores y el grado de dulzura", comentó Puglia. "Es un plato mal hecho", agregó, irritado, luego de que Torres intentase defender la receta de Verde.

Más adelante, le tocó a Pita y Nieto, quienes debieron trabajar con calabacín. "Me da mucha vergüenza hacer que prueben el plato así", dijo la pilota de rally. "Sé que es una patada en el pecho", dijo, al borde de lágrimas, luego de que el jurado no se mostrara demasiado convencido con su resultado; es que abusó de los frutos secos para compensar la poca consistencia de su plato. "Nadie te va a comer un plato así. No es bueno", dijo, con crudeza, Lainé.

El caso del excantante de Karibe con K fue distinto. Guiándose por la receta de su hija, decidió prescindir de la manteca ("El ABC de la repostería", según Torres) y aunque tuvo una buena presentación, no logró un resultado favorable. "Me la jugué del amor y lo haría de nuevo", dijo.

Por último, Madrid y Damiani pasaron al frente con sus recetas de brownie de porotos negros. "Siento una mezcla de vergüenza y de tranquilidad porque hice lo que tenía que hacer", comentó la cantante, quien luego reveló, con lágrimas en los ojos, que ese mismo día había fallecido su abuela. "Mientras cocinaba iba procesando todo, y no fue fácil", agregó antes de interpretar una versión a capella de "Cuando empieza a amanecer", la canción preferida de su abuela. A pesar de llevarse un "¡Está crugggdo!" de Lainé, se ganó un aplauso del resto de los participantes y del jurado, quienes agradecieron el "coraje" de haber ido a la filmación durante ese momento tan difícil.



Madrid se enfrentó a las críticas del jurado por la estética "impresionista" de su plato y por la cocción de la masa. Sin embargo, Puglia resaltó su forma ordenada de trabajar y su capacidad de adaptarse a las circunstancias durante el proceso.



eliminación Un participante dejó "MasterChef Celebrity 2"

El primer participante en superar esta instancia de eliminación fue Denis Ramos, quien logró el mejor plato de la noche. "Pensaste en los sabores y en las texturas, te pusiste de pie cuando te habías caído; verte cocinar fue un placer", le dijo Torres antes de dejarlo subir al balcón.

Los que no tuvieron la misma suerte fueron Patricia Pita, Gerardo Nieto y Jose Damiani. "Quería mandarles por telepatía un mensaje para que se quedaran tranquilos, porque sabía que yo me iba a ir", dijo la cantante. Al final, su pronóstico fue acertado. "Jose, lo que hiciste hoy es de valiente. Viniste con esa sonrisa hermosa que te caracteriza a pesar de este momento y por eso te queremos dar un aplauso", comentó Torres.



El brownie de Josefina fue el menos logrado esta noche. 😩🍫 ¡Pero sin dudas se retira con un hermoso homenaje a su abuela! 🙌☺ Se lleva muchos aplausos por su valentía. 👏👏#MasterChefUY @canal10uruguay | @pugliainvita @XimeTorres8 @elfranchuteji @bbva_uruguay pic.twitter.com/ijjaMzwdwi — MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) September 1, 2021

Tras el cálido saludo de sus compañeros, Damiani se despidió de Masterchef Celebrity 2 interpretando nuevamente "Cuando empieza a amanecer", pero esta vez con su guitarra. "Hubo tremendo ambiente, me sentí en familia y me siento feliz y orgullosa por haber dado todo por mi abuela", dijo para cerrar esta nueva edición del reality show culinario con un momento sumamente emotivo.