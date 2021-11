"MasterChef: Celebrity": la noche que hizo quebrar a Puglia y llorar a Laurent Laine

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La del martes fue una velada cargada de emoción y de buena comida en la segunda temporada MasterChef: Celebrity Uruguay. La emisión estuvo atravesada por las historias personales, el maridaje con vino y unas preparaciones que, en muchos casos, estuvieron asociadas al comfort food o la cocina bien hogareña.

Tampoco faltó el elemento lúdico y eso estuvo presente en la prueba de beneficios, donde los ocho participantes tuvieron que prepara un emplatado deslumbrante pero con una dificultad: tuvieron que trabajar encintados, por lo que solo contaron con dos de cuatro manos.

Los que mejor sortearon ese desafío fueron Sebastián Almada y El Gordo Verde, que tuvieron el beneficio de elegir, en la prueba de eliminación, con qué variante de vino iba a tener que trabajar cada concursante.



Es que a la hora de la cocina, la consigna fue doble: hubo que preparar un plato dedicado a ese momento en que las carreras de los competidores cambiaron para siempre, con el agregado de que la elaboración tenía que maridar a la perfección con el vino asignado. Para evaluar ese segundo aspecto participó del programa la chef Mercedes "Mechi" Deicas.



La prueba estuvo precedida del momento más emotivo de la temporada hasta ahora. Es que Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Laine le presentaron a los ocho famosos una serie de videos con saludos de personas queridas. Así pasaron por la pantalla Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar, que le dedicó unas palabras a su compañero de banda Denis Ramos; Pichu Straneo, que recordó una simpática anécdota con Almada; el padre de Patricia Madrid, que la emocionó con facilidad; Cristina Morán, que le dedicó dulces palabras a su hija Carmen; Carolina, la hermana de Patricio Giménez; Maru Botana, amiga del Gordo Verde para sorpresa de todos; y la abuela y la madre de Paula Silva. La frutilla de la torta fue el mensaje de Pablo "Canario" García para Marcelo "Pato" Sosa, que no pudo contener las lágrimas a la hora de hablar de su familia y amigos.

Para rematar el fuerte momento, Puglia confesó: "Llevo siete temporadas. Nunca me pasó lo que me está pasando ahora. Me quebraron cada uno de ustedes con sus verdaderas historias". La conmoción tocó a todos en el estudio y lloró hasta Laurent Laine, el más rudo de los jurados.

Tras una hora de trabajo y con las tensiones, los nervios y los obstáculos propios de una prueba de esta instancia de MasterChef: Celebrity, Carmen Morán fue la primera en presentar su plato, una parmesana de berenjenas que maridó con vino blanco. Trabajó cómoda y relajada, dijo, y solo obtuvo muy buenos comentarios. Terminaría siendo reconocida con la mención al mejor plato de la jornada.



En términos generales, la devolución también fue buena para el sacerdote del equipo, que hizo un medallón de ojo de bife envuelto sobre mermelada de cebolla al vino tinto. Le destacaron la cocción de la carne y el uso inteligente de los ingredientes, aunque le señalaron un exceso de dulzor en la mermelada. Luego le pidieron que dé más.



Paula Silva volvió a destacar, esta vez con un goulash con spaetzle maridado con cabernet. "Me genera mucha admiración que seas vegetariana y aún así hayas hecho una prueba con carne", le dijo Ximena Torres. "Habla de que querés estar acá y querés trascender", agregó y remató: "es digno de un cocinero profesional".



Otro que se lució fue Pato Sosa, con un guiso de lentejas con chorizo colorado y panceta acompañado de un chopito que, según él, hubiese hecho que el Canario García se diera contra las paredes. "Esto es una transmisión de memoria gustativa y ahí está reflejado", opinó Puglia y Laine, que se había mostrado crítico cuando lo había visto trabajar, admitió: "La verdad, el guiso está muy bueno".

Almada, como siempre, se mostró muy confiado con su plato, que esta vez fue un filet mignon envuelto en panceta con crema de champignones. Le comentaron que estaba correcto y Torres le pidió que para la próxima, apueste a salirse de su zona de confort que, por lo hecho hasta ahora, son las carnes con salsas cremosas.



Denis Ramos, que en el último programa había decepcionado con un fallido risotto, esta vez volvió a su buen nivel con una causa limeña de atún con salsa huancaína. Tuvo el inconveniente de que, por cuestión de tiempo, no llegó a abastecer el plato de suficiente salsa que, según los expertos, era la vedette de su realización. "Cuando lo probás como vos lo trajiste es una cosa, cuando lo probás con la salsa es otra 10 veces mejor", le señaló Laine. "Lo interesante es verte a vos recuperar la ruta", agregó Puglia.



Para cerrar, fue el turno de los Patricios que presentaron problemas importantes. Patricia Madrid hizo escalopes de cerdo con quenelle de boniato y le remarcaron varios defectos. El resumen de Torres para una de las participantes más destacadas de la temporada fue: "Este plato es olvidable en tu carrera gastronómica".



En el caso de Patricio Giménez, su tartar de salmón con palta fue una buena idea mal ejecutada. "Sabe a salmón crudo", fue la principal crítica que le hizo Torres y a eso se sumaron varias más del resto de los jurados. Con eso, quedó bien claro que entre ellos dos estaría el eliminado de MasterChef.

Finalmente, quien se fue de MasterChef: Celebrity Uruguay fue Patricio Giménez. Se despidió contento y con muchas ganas de abandonar las recetas y agarrar la guitarra, dijo: "Estaba necesitando eso".