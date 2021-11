"Masterchef: Celebrity": un platillo con poco sabor dejó un nuevo famoso eliminado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada vez quedan menos participantes, y las pruebas se vuelven más complicadas en Masterchef Celebrity.

Denis Ramos, Paula Silva, Patricia Madrid, el Gordo Verde, Carmen Morán, Sebastián Almada, Patricio Giménez, Pato Sosa y Claudia Umpierrez son los nueve participantes que siguen en la competencia. Y en esta oportunidad, el equipo rojo volvió a cocinar, ya que el martes pasado estuvo en el balcón.

La prueba de beneficio

Para empezar, llegó una prueba de beneficio a ciegas. Solo con la ayuda del olor, gusto y tacto, los participantes tuvieron que probar jugos y trozos de frutas y verduras, para después elegir de un canasto lo que habían probado, también sin ver nada.

Quien le erre queda eliminado del juego, mientras que los que logren adivinar las frutas, seguirán compitiendo hasta que haya un ganador. Pato Sosa, Patricio Giménez y Claudia Umpierrez fueron los primeros en ser eliminados ya que no escogieron bananas.

La segunda etapa era un licuado de manzanas. Solo Patricia Madrid, el Gordo verde y Paula Silva siguieron en carrera.

Un trozo de rabanitos fue la prueba final, y Patricia Madrid, la imbatible en las pruebas de beneficio, fue la que logró acertar.

La prueba de eliminación

Después de esta simpática instancia, llegó la siempre temida prueba de eliminación. Frente a los participantes había cuatro despensas tapadas; y una serie de ingredientes poco usuales se encontraban debajo.

Cada quince minutos se develaba el contenido una despensa, hasta que todas quedaran al descubierto. Así, los participantes tuvieron que decidirse entre esperar para elegir los ingredientes más conocidos, o usar el máximo tiempo de cocción.

Madrid, al ser la ganadora del beneficio se llevó el pin de inmunidad, o sea que no pudo ser eliminada, pero tuvo que elegir entre las otras cosas de la primera despensa. Había conejo, codorniz, mondongo, pata de cerdo y verduras poco conocidas. Ya sin la presión de la eliminación, Madrid se dedicó a probar técnicas nuevas.

Cuando se mostró lo que había en la segunda despensa, varios participantes comenzaron a cocinar. Mientras que Sebastián Almada, Paula Silva y Patricia Umpierrez fueron los últimos en comenzar a cocinar.

La devolución de los jurados

Patricia Madrid, inmune a la eliminación fue la primera en pasar para adelante con un conejo al vino blanco con puré rústico.

"Me parece magnífico que le hayas sacado el jugo a la prueba de hoy", le dijo Sergio Puglia quien eligió el plato y el trabajo realizado.

Umpierrez, quien había pensado hacer sorrentinos, presentó tallarines con salsa de hongos.

"Me pasa con tu plato es que me parece demasiado soso", le dijo Ximena Torres. Mientras que Laurent Laine comentó que no tenía fuerza. Puglia crítico también el punto de la pasta. "Este plato naufraga", remató.

Denis Ramos llegó con un salmón acomodado de un risotto.

"¿Quedaste conforme con este plato? El salmón está pasado", crítico Laine.

"El arroz es una gran desilusión", comentó Puglia.

Sebastián Almada, quien había cocinado como para un batallón, estaba confiado de su ristoto se pollo y hongos.

"Eso es un verdadero risotto", inició Puglia, quien estuvo por decirle un "Aleluya", pero prefirió no decirlo porque siempre elogia al equipo azul.

Torres solo le crítico la vajilla.

Paula Silva dijo que era la primera vez que estaba tranquila frente al jurado. Eso se debió a sus ñoquis de papa.

"La inspiración de los ñoquis de tu abuelos fue una buena inspiración. A mí me volaria las peluca, pero tampoco quiero críticas del equipo rojo", comento Torres. Laine, más centrado en la técnica elogio la cocción de los ingredientes. Para Puglia fue una maravilla.

Carmen Morán presento una gallette de Camembert y frutillas, pero la presentó como una deconstrucción y dijo que lo llamaría el orden en el caos. Ciertamente el platillo no tenía mucha pinta.

A Laine no le gustó la combinación de Camembert y los frutos rojos; a Puglia le gustó, pero no la ejecución.

Pato Sosa hizo un clásico, una torta rogel, y comentó que era la segunda vez que lo hacía. "Es muy dulce, la masa está demasiado gruesa, pero tengo que reconocer que hay trabajo", comentó Puglia, iniciando las devoluciones.

Torres también elogió el postre. A Laine nunca le gustó este postre, pero reconoció que estaba bien hecho.

Patricio Giménez fue confiado con su Pavlova, pese a que a priori parecía que no iba a poder llegar por el tiempo de cocción del merengue.

"La Pavlova está correcta. Me gustaría que todos se animarán a tomar más riesgos", dijo Torres. "Para mí el corazón está chicloso, y el relleno de mascarpone con frutillas es mascarpone con frutillas", crítico Puglia, dando a entender que había poco trabajo.

El Gordo Verde fue el último en pasar frente al jurado con un arroz con leche de la abuela. "Lograste de un postre simple, lo sofisticaste. El postre está bien hecho", señaló Puglia.

Quién se quedó y quién se fue

Paula Silva y Sebastián Almada fueron los mejores platos de la jornada. "Los dos fantásticos por diferentes caminos", dijo Sergio Puglia, pero agregó que quien se merecía el Aleluya era Sebastián Almada.

El Gordo Verde y Pato Sosa, que se habían animado a preparar postres, también subieron al balcón.

Denis Ramos y Patricio Giménez fueron los siguientes en ser llamados adelante. Ambos platos tenían críticas, pero fue suficiente para que puedan subir al balcón.

De esta forma Claudia Umpierrez y Carmen Morán tuvieron los peores platos de la jornada. "Quien abandona hoy las cocinas de Masterchef Celebrity es Claudia", dijo Torres.

Muy emocionada, la jueza de fútbol dijo en la clásica despedida, que le ponía las fichas a Sebastián Almada como el nuevo Masterchef.