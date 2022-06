"Masterchef Celebrity": arroz crudo, ñoquis que indignaron a Puglia y un nuevo eliminado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Masterchef: Celebrity Uruguay volvió a la pantalla con una noche de estreno llena de particularidades: hubo una participante suplente, unos lentes de snorkel como técnica para cortar cebolla, y en los platos hubo gusto a quemado y arroz y polenta crudos.

A una semana de que se conocieran los cinco finalistas del equipo naranja, este martes le tocó a los 12 participantes del equipo verde comenzar su aventura en la cocina. Al grupo, sin embargo, le faltó Álvaro Navia, ausente por "motivos personales" según explicó el jurado. En su lugar apareció Patricia Madrid, compañera de Navia en Polémica en el bar y figura de Masterchef Celebrity en la temporada pasada.

Antes de que la periodista irrumpiera en el set, los concursantes sortearon una lúdica prueba de beneficios. Divididos en tres grupos, se asignó a un capitán por plantel y ellos fueron los encargados de adivinar qué alimentos estaban en las tarjetas que les colocaron en la frente, mediante preguntas hechas a sus compañeros. Los elegidos fueron la rapera Clipper, el deportista Santiago Comba y el periodista Martín Kesman.

Todos tuvieron un único acierto, pero los que lo lograron en menos tiempo fueron Kesman, Carlos Malo y María Mendive, que subieron directo al balcón, sin tener que ensuciarse las manos.

Para la prueba de eliminación, Ximena Torres, Sergio Puglia y Laurent Lainé presentaron la consigna: una preparación libre en la línea del comfort food o comida reconfortante, asociada a la memoria emotiva y al hogar. ¿El requisito? Había que utilizar chorizos.

El desafío incluyó una peculiar serie de datos de color. Natalie Yoffe sorprendió a todos al utilizar unos lentes de snorkel, su técnica —efectiva, por lo que demostró— para cortar cebolla sin llorar. Danna Liberman tuvo serios problemas para pelar un ajo, Sara Perrone creyó que había elegido perejil en el mercado pero se equivocó y escogió cilantro, Eunice Castro se lastimó utilizando un rallador y tuvo que ser asistida; y Clipper tuvo varias complicaciones para preparar una polenta.



A la hora de degustar, Patricia Madrid fue la primera en mostrar su trabajo, una lasaña moderna de zucchini rellena de carne y chorizos. El jurado le elogió el desempeño y celebró su vuelta a las cocinas, y todo indicó que el lugar de Navia estuvo, por esta vez, bien cuidado.

La siguió Eunice, con un guiso inspirado en su papá que a Ximena Torres le demostró las ganas de la modelo por seguir en el programa. Los profesionales le resaltaron el uso del comino, que aportó sorpresa, aunque Lainé opinó que al plato le faltaba caldo. La participante estuvo de acuerdo.

"Lograste a mitad de camino quedar, pero por lo menos presentaste un plato final", le dijo Puglia a Chris Namus, que hasta ese momento solo había recibido duros comentarios por un arroz con bolognesa con chorizo y crocante de parmesano.

"Ñoquis rústicos a la Gaby" fue el nombre que le dio Danna Liberman a su preparación, inspirada en su hijo que es fanático del queso cuartirolo. La presentación estaba muy prolija y recibió una buena devolución. "Es un comfort food excelente, ¡pero no son ñoquis! ¡Llamemos las cosas como son!", se indignó Puglia, que igual la felicitó. Terminaron rebautizando su platillo como "bolas de papa".

Puglia también tuvo varios elogios para con el plato de Santiago Comba, a quien solo le señaló el punto de la polenta, que acompañó con un ragú de hongos, chorizo y huevo mollet. Para un concursante que confesó que come lo que cocina su madre, fue un muy buen desempeño.

Más irregular fue lo de Clipper, que hizo polenta con chorizo a la pomarola. Lainé dijo que faltaba cocción, Torres opinó que estaba cremosa y para Puglia faltó trabajo tanto en el uso del ingrediente principal de la consigna como con el tomate.

Bananita González tuvo buenas ideas con su guiso de lentejas, pero tropezó con un par de errores graves que el jurado le hizo notar: exceso de aceite —"la cantidad es descomunal", disparó Puglia— y un retrogusto a quemado que empañó los aciertos.

Quedó en la cuerda floja, como Natalie Yoffe, que hizo albondigas de chorizo con arroz y salsa que fueron muy criticadas. "La presentación no me gusta para nada. El arroz está crudo y a la salsa le falta trabajo, tiempo y cocción", dijo el francés. "El arroz no tiene gusto a nada", comentó Puglia, aunque reconoció: "Del microondas a esto, una gloria". Le valió un aplauso.

Para cerrar la jornada llegó Sara Perrone, con un ensopado campero que fue bastante celebrado. "Está bien logrado, equilibrado, con los puntos de cocción exactos y justos, y además es un plato tradicional", valoró Puglia.

Al final, los ñoquis o las "bolas" de papa de Danna Liberman fueron efectivas y le valieron el reconocimiento a mejor plato de la jornada. Subió al balcón junto con Sara Perrone y Patricia Madrid por Navia, y las siguieron Santi Comba, Eunice Castro, Chris Namús y Clipper.

En un mano a mano con Natalie Yoffe, el primer eliminado del equipo verde fue Bananita González. Se fue con cara seria y pocas palabras, y ya fuera de las cocinas reconoció que le hubiera gustado seguir. Con él, dijeron sus compañeros, se perdió parte de la chispa del show.