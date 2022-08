"¿Quién es la máscara?" consagró a un ganador y reveló la identidad de los últimos personajes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Quién es la máscara?, el mega show de La Tele que mantuvo en vilo al público durante más de tres meses y alcanzó algunos de los registros de audiencia más altos del año, llegó a su fin. En la gran final se enfrentaron "Monstruo", "Astronauta" y "Gata Espejada", y el voto del público presente consagró al ganador del certamen. A las 22:52 se supo que quien se llevaba el trofeo del concurso era "Monstruo".

El peluche gigante de color rosado que había sido el primero en salir a escena en el debut del programa fue también el último personaje en ser desenmascarado. Al grito de "fuera máscara", Maxi De la Cruz ayudó a "Monstruo" a quitarse la parte superior del disfraz y develar que finalmente quien se encontraba adentro era la comediante Manuela Da Silveira.

"Fue la mejor manera de volver a la televisión", expresó emocionada Manuela al tomar la palabra . La ganadora del ciclo felicitó "a todos los integrantes del programa por lo que lograron" y dijo estar sorprendida por lo "increíble de que una persona se pueda encariñar tanto con personajes que ve tan poco", en referencia a su relación con los otros participantes sobre los que todavía desconocía su verdadera identidad.

El segundo lugar fue para "Gata Espejada", que resultó ser Majo Álvarez. "Me encantan los desafíos. Me pareció una idea espectacular apenas me la plantearon. Estar acá me llenó el alma", expresó apenas se quitó la máscara. El podio lo completó "Astronauta" que detrás escondía nada menos que a Fer Vázquez. El líder de Rombai comentó que la única persona a la que le había contado que estaba en el programa era su madre, y aprovechó a saludar al aire a su abuela "que no sabía nada".

Sobre el cierre de la emisión, Maxi develó también cuál fue el investigador con más aciertos a lo largo del ciclo, y por ende el acreedor del "binocular de oro". El trofeo quedó en manos de Sofía Rodríguez, que con ocho aciertos dejó atrás a Patricia Wolf y Emir Abdul (ambos con siete) y a Fata Delgado, que apenas adivinó seis de los personajes del programa.

El ciclo se despidió con la promesa de una segunda temporada en 2023 y el show de Manu Da Silveira, ya sin máscara, entonando Desesperada de Marta Sánchez en el escenario junto a Maxi y el equipo de investigadores.

Los shows de la noche

¿Quién es la máscara? redobló la apuesta en la última emisión a nivel de puesta en escena. Si ya había sorprendido por el despliegue escénico en los distintos números musicales durante todo el ciclo, en su programa final llevó el nivel al máximo. Fue lo que ocurrió con "Monstruo" (Manu Da Silveira) que presentó Happy de Pharrell Williams junto a un grupo de niños bailarines que por el talento demostrado en la coreografía emocionó al jurado. Antes, el personaje había cantado el clásico I love rock n' roll con unas divertidas gafas y una guitarra a su medida.

Esta noche nos llevamos todos los secretos de #Monstruo👹 Te deseamos lo mejor y nos alegramo mucho por vos 🥺 No nos queremos separar de vos 😍 #LaMáscaraUY 📺 @teledoce pic.twitter.com/7Ny1bdqggT — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) August 19, 2022

Otro punto alto de la noche fue la última actuación de Gata Espejada (Majo Álvarez), que deslumbró al interpretar Un Mundo Ideal desde una plataforma flotante en medio del estudio. Su versión conmovió a los presentes al punto de hacer lagrimear al equipo de investigadores. Su primer show de la noche había sido Ojos Así de Shakira, en el que había podido desplegar sus dotes para la danza árabe.

Ella es como un haz de luz que lejos va 🎇 ¿Será que va en dirección hacia La Máscara de Oro? 😏 #GataEspejada😼 y un show para el recuerdo #LaMáscaraUY 📺 @teledoce pic.twitter.com/SDe9QZ2EkH — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) August 19, 2022

Finalmente, Fer Vázquez en la piel de "Astronauta" pudo lucirse con temas de estilos diferentes a los que acostumbra hacer. Potenciado por un despliegue pocas veces visto en la televisión local, el personaje tuvo una primera performance a todo trapo al hacer Candle in the wind de Elton John con un juego de telas y animaciones que dejó boquiabiertos a los presentes. En su segunda aparición, con el tema Taki Taki cautivó a la audiencia bajo un impactante juego de luces y de coordinación con la pantalla gigante.