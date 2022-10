Marcelo Tinelli sobre su vínculo con Uruguay: "Nos han dado un amor impresionante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo Tinelli fue uno de los platos fuertes del América Business Forum, que se desarrolla este viernes en Punta del Este. Llegó al escenario en compañía de su hijo menor, Lorenzo, quien lo acompañó durante gran tramo de la entrevista a cargo de Ignacio González.

El comunicador argentino comenzó y finalizó su intervención agradeciendo a Uruguay y al público oriental. "Agradezco a los uruguayos que me siguen desde mis comienzos en Videomatch en 1990", aseguró.

Consultado por sus "maestros", Tinelli mencionó a su padre, quien le transmitió la pasión por el periodismo deportivo, también a su mentor Juan Alberto Badía y al productor Gustavo Yankelevich. "Ellos vieron algo en mí que yo no veía", dijo sobre el talento que fue desarrollando para la conducción de programas de entretenimientos.

"Hicimos locuras inigualables", dijo sobre su mítico programa de la década de 1990, y añadió que la mayoría de las cámaras ocultas de aquella época, hoy no podrían reproducirse por la evolución de los contenidos de humor.

Tinelli reconoció luego que trabaja para el rating. "No me avergüenza decirlo. Nosotros hacemos programas para que lo vea mucha gente. Desconfío cuando me decís: 'Yo no miro el rating, me importa que el producto sea de calidad'. Es como si un verdulero dijera: "No me importa vender, si no tener la fruta de calidad". Ojo que si no la vendés se te va pudrir", remarcó.

Sobre el Bailando, consideró que cumplió un ciclo luego de 16 años en el aire. "Ahora tenemos un programa con 100 jurados, un formato con el que estamos muy contentos", dijo sobre Canta conmigo ahora y adelantó que para la segunda temporada introducirá modificaciones como más cercanía con el público para dotar al formato, de origen inglés, de una impronta latina.

Consultado sobre el éxito, también habló del fracaso. "El éxito es un camino. Hemos hecho muchos fracasos. Hemos tenido temporadas que hemos perdido frente a productos fuertes de la competencia. El mensaje es: no te rindas por un día mal el rating. El desastre y el genio son partes de la misma cosa", agregó.

"Tenemos que buscar nuestra singularidad, con nuestros defectos incluidos. Si soy un tronco y no sé cantar, está bueno decirlo porque mucha gente se puede identificar", consideró Tinelli.

Ignacio González lo comparó con figuras como Susana Giménez o Mario Pergolini, pero a diferencia de ellas, Tinelli "sigue peleando día a día por el rating".

"Mucha gente me pregunta por el tema del retiro", dijo el conductor de 62 años. "El día que no me motive estar en TV me iré. Pero a mí encanta estar en un estudio de TV acompañando y comunicando", dijo y agregó que la televisión abierta tiene larga vida, a pesar de las múltiples pantallas y plataformas.

Lamentó la "grieta" política en su país. "El gran problema de Argentina es caer en esa grieta y no tener algunos puntos en los que, independientemente de quien gobierne, estemos todos de acuerdo", dijo.

Sobre el final se emocionó al posar con su familia.

Marcelo Tinelli llegó el miércoles a Punta del Este y se quedará hasta el lunes. Durante la charla con Ignacio González mencionó al pasar que tiene proyectos con su productora Laflia que podrían generarse desde Uruguay.

"Vengo a Uruguay desde el año 1985. Siempre nos sentimos como en casa. Es un país que amo profundamente: se puede caminar en paz, nos han dado un amor impresionante. Quiero agradecérselo. Lo único que me queda es decir gracias a todo el pueblo de Uruguay. Somos una familia que ha sido muy bien tratada siempre en este país. Ojalá le podamos devolver ese cariño de alguna manera, desde la tele o siendo buenos vecinos", dijo.