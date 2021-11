Lucía Rodríguez se despidió de "Desayunos informales": "Mis hijos me necesitan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La del viernes fue una jornada cargada de emoción en la segunda mañana de Desayunos informales, ya que Lucía Rodríguez se despidió del programa, al menos de manera temporal.

La actriz, que este año se integró de manera fija al ciclo que conducen Victoria Zangaro y Coco Echagüe, decidió alejarse hasta marzo, según se dijo, para ganar tiempo con sus hijos y poder descansar.

Es que además de su veta teatral, está en elenco femenino del programa de humor La culpa es de Colón, y también conduce el show de entretenimientos Trato hecho: edición familias, todo en Canal 12.



Por eso se tomará "una pausita", dijo Echagüe, que según Rodríguez "pasa volando". También aclaró que hasta que se reintegre, visitará el piso en alguna ocasión, por ejemplo en las fiestas.



"Me voy a mi casita a dormir un rato más y a estar con mis hijos", contó la comunicadora sobre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. Eso fue antes de que sus compañeros le presentaran un video recopilatorio del tiempo que lleva en Desayunos informales, adonde llegó de manera temporal y tras algunas participaciones, se terminó quedando.

¡Hasta pronto, Lu! Te vamos a extrañar estos meses y te esperamos de brazos abiertos con esa sonrisa enorme ❣🤩🤗 pic.twitter.com/LfWwWZbNlg — Desayunos informales (@desayunos12) November 12, 2021

Tras la exhibición, Rodríguez se emocionó hasta las lágrimas, y dijo: "Gracias por la oportunidad. Yo sé que el trabajo no se desprecia, pero estoy profundamente cansada, mis hijos me necesitan y necesito descansar un poquito. Pero es una pausa y los voy a querer siempre, porque de verdad les agradezco mucho la oportunidad que me dieron".