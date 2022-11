Llanto y furia en "Gran Hermano": la reacción de La Tora luego de que no eliminaran a Alfa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La eliminación de Juan Reverdito dejó Gran Hermano Argentina visiblemente conmovida. La desintegración definitiva del grupo de Los Monitos reflejó cómo los televidentes percibieron su estrategia, pero hubo algo más: el hecho de que Walter "Alfa" Santiago no fuera el más votado luego de la situación de acoso a Constanza "Coti" Romero.

Esto último hizo flaquear a Lucila Villar, La Tora, que en las últimas horas ingresó al confesionario y lloró desconsoladamente por la permanencia de Alfa en la casa más famosa de la televisión.

"¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Salió todo en la tele? La situación de Alfa con Coti, ¿salió en la tele? Porque me parece raro que la sociedad no lo haya votado", le preguntó al locutor que sirve de Gran Hermano, visiblemente angustiada y con la voz quebrada.

Luego no pudo contener las lágrimas, y explicó que le indignaba que tras una instancia de violencia de género, no entendió que el público no decidiera eliminar al hombre que acosó a su compañera.

"Es una lucha diaria que vivimos las mujeres, de la casa fuimos nueve mujeres y las nueve sufrimos situaciones de acoso y abuso", dijo y ya muy afectada, manifesto: "Si llego a ver esa situación, yo (a Alfa) le rompo la boca, yo lo mato, lo mato. Yo no voy a permitir que un hombre acose o abuse a una mina, ¡nunca lo voy a permitir! (...) Adelante mío, eso nunca nadie lo va a pasar".

Lo cierto es que el video del acoso de Alfa a Coti, un hecho que le valió una sanción con nominación, nunca salió al aire. En clips editados, desde Telefe (y en la pantalla de Canal 10) solo emitieron un fragmento de una frase.

