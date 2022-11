Darío Turovelzky y la posibilidad de hacer "Gran Hermano Uruguay": "Lo estamos explorando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su nombre es uno de los más importantes en la industria televisiva de la región: Darío Turovelzky está al frente de la dirección general de Paramount en Latinoamérica y fue el responsable del regreso de Gran Hermano, que se volvió un fenómeno de audiencia en Telefé y Pluto Tv. Su rol al volante de uno de los tanques del mundo del streaming lo trajo por unas horas a Montevideo, donde selló una alianza con Canal 10 meses atrás. Previo a una reunión con autoridades de la emisora, el hombre detrás de la pantalla dialogó con El País sobre el nuevo ecosistema de medios, el éxito de la nueva temporada del reality show y de la posibilidad de realizar una versión uruguaya en la casa montada en Buenos Aires.

¿A qué se debe tu viaje a Montevideo?



-Es un país en el que tenemos muchos amigos y muchos negocios. Hoy tenemos una alianza con Canal 10, en donde se ve Gran Hermano, y no solo nos interesa desde el punto de vista de los contenidos sino también desde lo comercial. Queremos potenciar nuestras plataformas a través de este socio. Por otra parte sabemos que Uruguay es un gran país en cuanto a incentivos fiscales y que hay otros jugadores que están haciendo ficción acá. Parte de esta visita tiene que ver con conocer la industria de acá.



-¿Para eventualmente producir en Uruguay?



-Sí, claro.



-¿En qué consiste el acuerdo que estableció este año Paramount (Telefé) con Canal 10?



-Con Canal 10 veníamos hablando hace bastante tiempo. Tenemos una alianza en todas las líneas, desde generar producciones de un lado o del otro, la compra de contenidos, potenciar Gran Hermano y que la venta comercial esté alineada en ambos países y pueda generar ingresos para Uruguay y Argentina. Encontramos puntos de contacto en todas las líneas que tenemos. Además los dos canales tienen estrategias de contenidos similares, con una programación que se basa en el entretenimiento, la ficción y las noticias. Hay franquicias internacionales con sabor local que se han hecho en ambos países, como Masterchef o La Voz. Para mí es importante expandir el ecosistema de Paramount en Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay; y para Canal 10 tener un aliado como Paramount y Telefé le permite elevar la vara en términos de revenues, mostrar su contenido, hacer cosas juntos. Es un win win para todos.



-¿En este acuerdo está sobre la mesa la posibilidad de producir juntos una versión uruguaya de Gran Hermano en la casa construida en Argentina?



-Lo estamos explorando. Se está hablando de la posibilidad de generar un casting en Uruguay y llevar a los participantes a la casa que está en Argentina. Si le damos la impronta local de Uruguay, lo que importa es el contenido. Lo otro es la carcasa que incluye al programa. Ya hemos hecho algo así para Chile: hicimos Minuto para Ganar en Argentina con participantes chilenos, por ejemplo.



-¿Un formato tan costoso como Gran Hermano puede ser redituable comercialmente en un mercado más chico como el uruguayo?



-Sí. Este tipo de formatos son franquicias que funcionan, sea en un territorio pequeño o uno más grande. Hay que encontrar el modelo de negocio, como hicimos en Telefé. En este caso sacamos ciertas percepciones que había sobre Gran Hermano. Muchos auspiciantes escapaban a ese tipo de contenidos, por eso le buscamos la vuelta y armamos un casting muy heterogéneo a nivel generacional. Eso tiene que ver con la construcción y credibilidad de la marca. Tanto Telefé como Canal 10 han generado un vínculo emocional con su audiencia a través de su contenido por su forma de narrar las cosas. Es una marca blanca, para toda la familia a la que se accede a través de cualquier plataforma. Podés construir un caso como Gran Hermano para un territorio chico como Uruguay pero encontrando un modelo de negocios que permita explorar más inserciones comerciales y más oportunidades de venta para que la ecuación final del negocio sea positivo.



-¿Hay una bajada explícita para que este Gran Hermano sea más “para todo público” que los anteriores?



-Para cada momento hay necesidades distintas. También hay movimientos en el mundo que se van replicando. En Telefé en los últimos años programamos La Voz y Masterchef con un share por arriba del 50%, y cuando hay una performance de estas características sabemos que está toda la familia mirando. No hay solo gente mayor sino mujeres y hombres jóvenes, que son el target que buscan muchos anunciantes. Por eso tuvimos que pensar cómo hacer para contar un Gran Hermano que siga la línea de estos formatos sin caer o perjudicar nuestra credibilidad como marca frente a los clientes y las audiencias.



-Hay temas como el alcohol o el sexo que están abordados de forma distinta en esta edición...



-El programa es un experimentos social: los participantes están viviendo ahí adentro y hay peleas, dramas, llantos, risas. Lo que hacemos nosotros es cuidar la forma de la que lo contamos, abriendo el espectro a todos los targets.



-¿Creés que el éxito de esta edición tuvo que ver con eso?



-Hubo muchas variables. Hace diez años que Telefé no hace este formato, el canal está con una pantalla caliente en toda la programación, el casting es fabuloso, la calidad de producción no tiene nada que envidiarle a los Big Brother de países del primer mundo, el conductor parece que lo hizo de toda la vida. Esa combinación se suma a la plataforma Pluto Tv que transmite la casa las 24 horas de forma gratuita, y se volvió la más descargada en Android e IOS.



-El programa está teniendo registros de audiencia que hace tiempo no se veían en televisión abierta.



-Estamos muy contentos. Con la cantidad de impactos visuales que tenemos por todos lados para consumir lo que sea, hoy tener 20 puntos en televisión abierta son 40 puntos de otra época, porque hay que sumarle Pluto, You Tube, Twitch, las redes sociales. De repente hay 70 mil personas viendo los comentarios de otra gente sobre la casa. A eso apuntamos en términos de medición. Hoy ya no se puede hablar solo de rating de la televisión. Hoy contamos un ecosistema que tiene plataformas pagas, gratuitas, canales abiertos, canales pagos, eventos, experiencias. Si uno coloca el contenido en el medio, lo puede desparramar por cualquier lado. Tal vez mi hija de 14 o mi hijo de 17 alguna vez puedan ver el programa de televisión abierta, pero están todo el día con sus amigos viendo Pluto Tv. Ellos saben quiénes son los 18 participantes más que yo. El tema es pensar la forma de la que el contenido atraviese a todas las audiencias a través de todas las plataformas.

Darío Turovelzky. Foto: Estefanía Leal

-Antes de estar al frente de Paramount en la región, asumiste la gerencia de programación de Telefé con apenas 36 años, ¿cómo fue tomar aquel desafío en el canal líder?



-Fue lo máximo. Yo venía trabajando mucho con Gustavo Yankelevich, y se dio la oportunidad en la que Tomás (Yankelevich) precisaba a alguien que pudiera hacer como una tríada entre él y una persona de producción, que hoy es mi gerente de programación Guillermo Pendino. Armamos una tríada muy fuerte de contenidos, producción, estrategia y planificación. Ser gerente de Telefé era uno de mis sueños cuando estaba en primaria. Llegaba a casa, y entre los paquetes de galletitas y la chocolatada veía un programa tras otro. Yo decía “quiero estar ahí”. Estoy seguro que el que se lo propone llega.

-Tus antecesores habían marcado una impronta personal muy fuerte en Telefé, ¿dirías que la tuya fue la incorporación de las nuevas plataformas al canal?



-Sí, sin lugar a dudas fue esta visión integral del negocio 360 con todo el ecosistema. Esa impronta de liderazgo y equipo también es una huella diferenciadora, y se le suma la calidad visual. Además, la alianza con una compañía americana como Paramount le dio una mirada de modernidad, innovación, y siempre nos permitió ir por más contenido.

-¿Sentís la presión que implica estar al frente de una empresa líder como Telefé o Paramount?



-Esa presión uno la tiene siempre y es lo que te lleva a correr ciertos límites, arriesgarse, desafiarse, y a armar equipos. Uno puede tener el mejor rating y los mejores programas, pero eso se logra construyendo un equipo sólido, empático, colaborativo. No hay una mirada vertical. Yo hablo con el de comercial y le digo que también hay que pensar en la parte artística, y al de producción le digo que está buenísimo tener rating pero también hay que pensar que entre la parte comercial. Es como el trabajo de un director técnico, necesitás que los jugadores jueguen juntos. Es más satisfactorio ver estos 20 puntos de Gran Hermano con un equipo así. Lo que me pasaba cuando asumí la gerencia de Telefé era saber que estaba agarrando una Ferrari y que iba a competir en la Fórmula 1. Lo interesante es que se puede salir campeón todas las veces, aunque cualquier movimiento errado con el volante se puede estrellar.



-¿Cuál es el rol que tiene la televisión de aire en el nuevo ecosistema de medios?



-Es fundamental. No solo acá, en Estados Unidos CBS es el canal número uno. La televisión de aire sigue teniendo esa boca que llega a todas las audiencias: alcanza con ver las tandas comerciales. Hay marcas que precisan de la televisión abierta porque sigue siendo el medio por excelencia con mayor alance posible. La diferencia es que si te quedás solo con la televisión, no estás aprovechando la fuerza que te da la suma de un ecosistema para potenciar el negocio.



-¿Y cuál es la perspectiva hacia el futuro?, ¿el ecosistema no va hacia una dirección en donde los consumos están segmentados y lo masivo pierde valor?



-La televisión abierta va a seguir teniendo fuerza, sobre todo en lo que tiene que ver con entretenimiento, deporte y noticias en vivo. Pero también en ficción y otros géneros. Cuando hay buen contenido, no importa en qué plataforma está. Decían que el cine estaba en caída porque la gente se había acostumbrado a ver películas en la casa. Acabamos de lanzar la película El Gerente en cine y en la plataforma, y vemos que una cosa no canibaliza a la otra. La película llena las salas de cine y en la plataforma es a nivel global la número uno.



-¿Pero hoy no se piensan los contenidos de ficción en función del soporte de streaming, y la televisión de aire pasa a ser algo complementario?



-Desde la génesis cuando se piensa cada proyecto, o incluso cuando se compra una lata turca, uno ya piensa cómo va a tener su pata en cada una de las plataformas. El Primero de Nosotros, la ficción que estrenamos en Telefé y Paramount+ tenía calidad visual de plataforma. Si hubiera sido solo para Telefé no la hubiéramos solventar desde el presupuesto, pero entre los dos sí se pudo hacer. Al ver las audiencias, fue el contenido número uno de ficción argentina en plataforma y la ficción número uno en Telefé. Desde la concepción se piensa en todas estas aristas para que el producto sea mejor y se pueda replicar en todas las plataformas.



-¿Está prevista la vuelta de Susana Giménez a la televisión el próximo año?



-Sí, vuelve Susana. Viene con novedades. Va a hacer su clásico programa pero estamos viendo cómo armarlo pensado para todo el ecosistema, y que no sea solo para televisión de aire. Ella está feliz y con ganas de trabajar.



-Este año se termina el contrato de Marcelo Tinelli con El Trece, ¿se puede dar un acercamiento con él?



-Yo quiero tener a los mejores contenidos y a los mejores talentos. Si Marcelo se va de su canal seguramente nos juntemos. Después veremos si podemos traerlo o no. Mantenemos un nivel de respeto con los otros canales. Nosotros tenemos nuestro pool de talentos y los otros canales tienen otros. Si Tinelli está en la casa, seguramente me reúna con él como con Santiago Del Moro cuando dejó de estar en otro canal.