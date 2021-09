"Lo limpiaron": ¿qué pasó con el coreógrafo uruguayo de Karina en "ShowMatch"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

ShowMatch sigue adelante con su ronda llamada "Una que sepamos todos", en la que los participantes presentan cuadros de baile al ritmo de canciones muy conocidas. El martes le tocó salir a la pista a Karina La Princesita, que se presentó con "Suavemente" y "Tu sonrisa" de Elvis Crespo.

Luego de que la cantante de cumbia y su bailarín, el brasileño Rafa Muñiz, y antes de que el jurado hiciera su devolución, Marcelo Tinelli abrió la polémica al preguntar: "El coach, el uruguayo, no está más, ¿no?".

Fue en referencia a Emir Abdul, el coreógrafo uruguayo que formaba parte de este equipo al comienzo de La Academia, y que luego abandonó el certamen temporalmente, para cumplir con compromisos laborales pactados de antemano. Tuvo una gira de un mes y medio por América del Norte en la que dio clases y se codeó con celebridades.



Durante ese tiempo fue reemplazado por Facundo Arrigoni, pero cuando regresó del tour, volvió al piso de ShowMatch y se abrió el dilema sobre quién iba a seguir como coach de la pareja. Al final, continuó Arrigoni.

"Me siento mal si no digo nada", respondió entonces Karina, entre las chicanas e ironías que lanzaba Tinelli. "Emir se comportó superbien con nosotros, con la producción, nos dijo antes... De repente tuvo una propuesta muy interesante y primero nos dijo: 'Chicos, me voy a quedar'. Y nosotros sabíamos que con Facu la pasamos muy bien así que fue compañero, cedió su lugar y todos quedamos contentos. Lo queremos mucho y lo extrañamos", agregó la cantante de "Corazón mentiroso".



Mientras las jefas de los coaches intentaban explicar los motivos del alejamiento de Emir, el jurado Ángel de Brito disparó: "Lo re limpiaron a Emir. Se llevaban mejor con Facu y lo re limpiaron".

A esas palabras, la jefa de coach Lolo Rossi, declaró: "Tenés que estar al cien acá, y él no podía estar al cien (....) Emir vino a proponer una forma de trabajo que no podía cumplir. Él creía que iba a poder, pero no pudo. Él decidió por sí solo" su salida. Sin conformarse con esas palabras, De Brito retrucó: "Lo empujaron un poquito".



Emir no se hizo eco inmediato de la polémica, ocupado en difundir, en sus redes sociales, distintos challenges de baile que se vuelven virales con base en las canciones urbanas de moda. El uruguayo es una figura en redes sociales con millones de seguidores acumulados en distintas plataformas.