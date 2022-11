Lali Sonsol se coló al vestuario de Uruguay en Qatar y recordó consejo de su padre Alberto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este domingo, Alejandro "Lali" Sonsol —uno de los enviados de Canal 4 al Mundial de Qatar— sorprendió a sus compañeros de Vamo' arriba que es domingo al acceder a un lugar privado: el vestuario que utilizará Uruguay este lunes, en su partido ante Portugal.

Sonsol visitó el Estadio Lusail y decidió recorrerlo, con su cámara, hasta donde pudiera. Así, caminó y caminó hasta que finalmente ingresó al punto donde más horas pasará este lunes la Celeste, en su segundo duelo por la Copa del Mundo 2022.

"Uy, no puedo creerlo. Estamos adentro. Agustín, te pido por favor que registres todo esto, porque estamos adentro de lo que va a ser el vestuario de Uruguay", dijo Lali, sorprendido. "No quise quemar la bala desde antes para poder aplicar la frase 'Mejor pedir perdón que permiso'", agregó en relación a una frase que siempre utilizaba su padre, Alberto.

En Twitter, Lali Sonsol también refirió al consejo de su padre, que le heredó el amor por el periodismo deportivo. "'Mejor pedir perdón que pedir permiso', decía Papá", escribió.

“Mejor pedir perdón que pedir permiso”, decía Papá.



Este es el vestuario de @Uruguay en el Lusail para enfrentar a Portugal@Canal4_UY

pic.twitter.com/iimruaAicW — 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗦𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹 (@LaliSonsol) November 27, 2022

Lali no disimuló ni su sorpresa ni su entusiasmo. "Agus, esto es maravilloso, no puedo creer que lo logramos", le dijo a su camarógrafo en un momento de la transmisión en vivo. "No sé cuánto tiempo nos puede durar esta felicidad, pero lo estamos logrando".

Desde Montevideo, Luis Alberto Carballo quiso confirmar si el enviado estaba haciendo esa travesía "de atrevido, nomás", a lo que su compañero en Doha respondió: "Absolutamente (...) Después veré a quién tengo que pedirle disculpas".