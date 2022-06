Polémica en "Bake off Uruguay": el jurado se negó a probar los postres de siete participantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fue una jornada para el olvido en la carpa de Bake Off Uruguay. Los nueve participantes debieron realizar una clásica creme brulée, pero apenas dos consiguieron terminar la consigna en tiempo y forma. El jurado se abstuvo de probar la preparación de casi todos los participantes.

En concreto, el desafío técnico consistió en preparar tres creme brulée de crema irlandesa, acompañadas de una canasta de isomalt con garrapiñada de nueces pecan. La receta le trajo dolores de cabeza a todos los participantes, que no consiguieron alcanzar las expectativas del jurado con sus resultados.

Al momento de la degustación, Hugo Soca se negó a probar el primer plato. "No voy a probar a probar la crema", dijo sobre la preparación de Noelia. Esta actitud se mantuvo también hacia los platos de Gonzalo, Nicolás, Mayte, Leticia, Matías y Camila. El jurado apenas aprobó las cremas de Sofía y Andrea.

Los malos resultados de los participantes fastidiaron al jurado. "¿Nunca nadie hizo creme brulee?", preguntó Soca, obteniendo un silencio como respuesta. "Suerte que no están haciendo creme brulée en Francia porque los franceses se desmayarían", añadió. Sofía Muñoz en tanto, bromeó al momento de las devoluciones: "¡Hoy todos miran para otro lado!".

La peor creme brulée según el jurado fue la de Gonzalo Pérez, contador que había reingresado a la competencia en el repechaje de la semana anterior. "No hay crema. Lo que hay es una gran capa de azúcar, pero la crema desapareció", señaló la jurado Rose Galfione sobre su plato. El jurado también tildó de inaceptable la "garrapiñada con muchísimo azúcar" y el hecho de que faltara la canasta de la consigna.

En el desafío creativo que se había realizado antes de la creme brulée, Gonzalo no había tenido mejor suerte. La prueba consistía en una "tarta de tres frutas con base de crema pastelera", y el participante entregó una "con masa de sable y crema de almendras" que no convenció al jurado. Los integrantes del tribunal criticaron que el ananá estaba trabajado "de la misma forma que en la semana anterior", que el caramelizado no se veía y que su decoración estaba "pasada de moda". A la postre, resultó el eliminado de esta jornada.

Hugo pasó por la mesada de Gonzalo quien tuvo algunos percances con la crema pastelera y le dio algunas indicaciones para remontar su preparación 💪



#BakeOffUY 🍰 pic.twitter.com/5yiBjxzjkU — Bake Off Uruguay (@BakeOffUy) June 9, 2022

La participación fallida del Rusito González.

La edición del pasado miércoles de Bake Off Uruguay tuvo de todo, hasta una participación especial del Rusito González. Su rol consistió en colaborar durante varios minutos con Camila, quien había recibido el título de "pastelera estrella" en el programa anterior.

Sin embargo, la colaboración del popular animador resultó un "beneficio" que nadie quería tener. Es que el Rusito le hablaba a Camila mientras ella realizaba su creme brulée y para muchos de los presentes esto implicó una distracción que la terminó perjudicando.

Mayte, por ejemplo, opinó que el Rusito "distrajo mucho a Camila y le trajo complicaciones". Nicolás, otro participante, coincidió con ella y agregó que el conductor es "muy hablador". "Si me hubiera tocado a mí no sé qué hubiera hecho, llamaba a la producción", sentenció Andrea.

Con la "ayuda" del Rusito, Camila pasó de ser la "pastelera estrella" a no estar ni siquiera entre el podio de las mejores preparaciones del desafío. De hecho, tuvo que volver a empezar su postre de cero poco antes de finalizado el tiempo previsto para realizarlo.

"Creo que yo no fui el culpable. Capaz que la distraje un poco, pero solo batí dos veces y no creo que eso la haya perjudicado", se defendió el conductor de Vamo Arriba y Sopa de Letras.