La insólita manera en la que Miguel Ángel Rodríguez fue convocado a "La Máscara"

La nueva entrega de ¿Quién es la máscara? terminó, este jueves, con la revelación de que Miguel Ángel Rodríguez estaba bajo el traje de Burro. Aunque las pistas eran claras y su voz era reconocible, la única que acertó en su vaticinio fue la investigadora Patricia Wolf.

Tras quitarse la máscara, el actor argentino asombró al contar la insólita manera en la que fue convocado al programa estrella de La Tele.

Rodríguez recordó que en 2021 estuvo cuatro meses viviendo en Uruguay, por el rodaje de la serie Barra brava, para Amazon Prime Video y acompañado de un elenco argentino. Y durante ese tiempo en Montevideo le tocó cumplir años, y en la celebración pasó lo impensado.

"El año pasado, cuando estaba acá, me crucé en una parrilla con Eugenio", contó el actor en referencia a Eugenio Restano, el gerente de programación de Canal 12. "Yo estaba festejando mi cumpleaños, estaba Marce (Gargano, su pareja) que me trajo a mis hijos... Vinieron los chicos, fuimos a un parrilla a festejar con todo el equipo. Éramos mil. y él estaba ahí con su gente y me dijo: 'Quiero hablar un segundo con vos'", relató Rodríguez.

Entonces, al cabo de un "ratitito" de charla, Restano le propuso que fuera uno de los participantes de ¿Quién es la máscara? "Era un misterio para mí", contó el intérprete, pero "cuando me muestra el material me fascinó, me encantó, y dije que sí, claro".

Rodríguez insistió en que participar de la adaptación uruguaya de este formato internacional fue, para él, "muy divertido".

Con él, ya son seis los desenmascarados del ciclo que conduce Maxi De la Cruz. Ya se revelaron las identidades de Beagle, que era Cristian Castro; Máquina de Dulces, o sea Arturo Valls; Pingüino, que fue Cristian "Cebolla" Rodríguez; Helado, o sea Eugenia "China" Suárez; y Sapo, que resultó ser Fernando "Pichu" Straneo.