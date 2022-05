Debutó "¿Quién es La Máscara?" y el primer desenmascarado fue una estrella de la música

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

ADVERTENCIA: Este artículo revela la identidad del personaje enmascarado descubierto en el primer episodio de ¿Quién es la máscara?



Con un despliegue de producción digno del más formato más popular del mundo y un clima festivo que es parte de la propuesta, La Tele estrenó la versión local de ¿Quién es la máscara?. Participaron los seis primeros participantes de los cuales uno ya quedó afuera de la competencia.

Rodeado de una logística que hace que solo cinco personas vinculadas a la producción conozcan sus identidades, los participantes deben cantar escondidos tras un disfraz y los cuatro "investigadores" (el coreógrafo Emir Abdul Gani, las conductoras Sofía Rodríguez y Patricia Wolf y Fata Delgado) deben descubrir quién está, precisamente, detrás de la máscara. Se enfrentan a otro en lo que da en llamarse un duelo.

Tras escucharlos cantar, los investigadores tiran sus pálpitos sobre la identidad del cantante. Entre ellos y el público seleccionan a los ganadores de cada uno de esos duelos y los tres eliminados pasan por otra instancia de votación en el que el menos votado debe mostrar su rostro. El investigador que haya acertado la identidad se lleva un punto en la competencia.



El conductor es Maxi de la Cruz quien alentó el clima de fiesta que es parte del formato.

En esta primera emisión, el primer duelo fue entre Monstruo (un bicho peludo con antenas multicolores) que, como todos dio pistas de su identidad ("trotamundos", "hijo de lo urbano", "le gusta asustar") y cantó "What's Going On?", el éxito de 4 Non Blondes. Para Wolf y Rodríguez, Monstruo es Victoria Rodríguez; para Delgado, Julieta Rada y para Abdul, la argentina Flor Peña.

Su rival fue "Helado", quien dio pistas por el lado de Los Angeles, extranjero y televisión, cantó, apropiadamente, "Libre soy" de la película Frozen.Las especulaciones de los investigadores pasaron por la estrella de Hollywood, Sofía Vergara, Tini Stoessell y Luisiana Lopilato.

El duelo lo ganó Monstruo.

El segundo choque fue entre Piggy Pop y Beagle.

La "chanchita" dio pistas que parecían llevar para el lado de una bailarina y cantó "I Want To Break Free" de Queen. Para Delgado y Abdul, es María Noel Riccetto (que es una estrella de Canal 10 así que difícil), para Rodríguez, la boxeadora Cecilia Comunales y para Wolf, Andrea Ghidone.

Beagle tenía un acento extranjero que no pudo disimular en su interpretación de "P'al que se va" de Alfredo Zitarrosa. Habló antes del Chavo del Ocho y de su pedigrí de artista.

Con esa pista, Emir tiró que podía ser Chayanne; Delgado, Leonardo Sbaraglia; Rodríguez, Jorge Drexler y para Wolf, Maluma. Algunas opciones parecen poco probables.

Ganó Piggy Pop.

Finalmente en el último duelo estaba Astronauta que parecía ser argentino y dijo tener el nombre de un goleador legendario, cantó "24K Magic" de Bruno Mars. Para Wolf, ahí estaba Luis Fonsi; para Abdul, Ricky Montaner; para Delgado, Gerardo Romano y para Rodríguez, Nicolás Cabré.

Su rival Gata Espejada intepretó "Todos me miran" de Gloria Trevi que llevó a especulaciones del tipo Vanessa Britos y Majo la del 13, una posibilidad que circuló fuertemente en las redes sociales.

Astronauta completó la lista de aquellos que pasaron a la fase de eliminación.

Finalmente, el público votó que Beagle mostrara su verdadera identidad​ y terminó siendo el cantante mexicano Christian Castro que, desde hace un tiempo, anda por Montevideo.

Ninguno de los investigadores aunque algunos estuvieron más cerca de lo que se hubiera pensado pero todos terminaron bailando en escena con Castro haciendo playback de "Lluvia de estrellas".

Fue un final de fiesta a un programa divertido, familiar y que, por lo visto, sabe cómo presentar sus sorpresas