Escándalo en “Bake Off Uruguay”: un participante le robó la preparación a su rival

La entrega de este miércoles en Bake Off Uruguay tuvo al merengue como protagonista. Los participantes debieron realizar pinitos de merengue con corazón de dulce de leche para el desafío técnico, y macarons de distintos gustos y colores para la etapa creativa. Fue en esta última instancia que se vivió el momento de mayor tensión de la competencia: el robo del relleno de Micaela.



El punto neurálgico del programa ocurrió cuando la joven estudiante de ingeniería fue a la heladera en busca de su relleno con gusto a vino tinto, pero la manga no estaba. Comenzó entonces a revisar las mesadas de los otros participantes junto a Ofelia, que aseguraba haber visto el relleno minutos antes en la heladera.

La incomodidad aumentó cuando Micaela acusó a Verónica de estar usando la preparación de ella. “¡Este es el mío de vino tinto, si es violeta!”, la increpó. Su compañera se defendió alegando que era un relleno de lavanda que había preparado ella misma y nunca había llevado a la heladera. “Me viene a dejar los pelos de punta con que mi relleno no es mi relleno”, se quejó Verónica más tarde.



Minutos antes de entregar el resultado, como último recurso Micaela resolvió rellenar sus macarons con otro relleno que estaba en la heladera y no era el de ella. Entre lágrimas, la participante lamentaba: “no encontré mi relleno de vino tinto”.



Justo después de que Annasofía anunciara que el tiempo para cocinar se había terminado, se supo la verdad: Juan Pablo había “confundido” el polémico relleno de Micaela con el suyo en la heladera y había utilizado el de ella para realizar sus macarons.



“El de él era de bailys y marrón, ¡había una clara diferencia!”, apuntó Micaela. Su compañero le pidió disculpas “por el imperdonable error” que cometió, y ella las aceptó aunque reparó en que “ya no se puede hacer nada”. “Yo entiendo que Juan Pablo no tiene el ritmo de la competencia (por haber entrado en el repechaje), pero no se puede mandar estas cosas”, fustigó ella.



Antes de pasar a presentar los resultados para el jurado, Micaela estalló en lágrimas frente a sus compañeros. “Me da rabia, cuando me enojo lloro”, sollozaba. La tensión aumentó porque algunos de sus competidores pidieron una sanción también para ella ya que había concluido su desafío con un relleno que no era el que ella había realizado.



Micaela y Juan Pablo quedaron para el final en el llamado para presentar las preparaciones al jurado, y antes de pasar Annasofía reparó en el polémico episodio que sacudió la carpa de Bake Off Uruguay: “A medida de que esta competencia avanza, el nerviosismo y las tensiones se intensifican. Hoy tuvimos algunas rispideces…”, consideró. El jurado también tomó la palabra para poner en foco sobre la importancia de “prestar atención” a la preparación que uno está realizando.



“Esperamos que este error que sucedió sirva de aprendizaje para todos los que estamos en la competencia. No solo hay que estar atentos a lo que estamos cocinando sino respetar el trabajo del otro”, reflexionó, por ejemplo, Steffi Rauhut.

Finalmente, el jurado aprobó los macarons de Micaela, y le bajó el pulgar a los de Juan Pablo. “No están lindos”, le reprochó Jean Paul Bondoux. La “mala cocción”, “mala apariencia”, la “diferencia de tamaños entre los macarons”, sumado al incidente con el relleno de Micaela dejó muy mal parado a Juan Pablo en el desafío creativo.



A la hora del veredicto final del jurado, Facundo resultó el “pastelero estrella” gracias a la creatividad de sus macarons, entre los que habían tres de palta que conquistaron el paladar de los expertos. Como era de esperarse, el eliminado esta vez fue Juan Pablo, que además de sus problemáticos macarons, los pinitos de merengue del desafío técnico también habían estado entre los peores de la competencia.