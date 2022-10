El enojo de Lalo Fernández con Nicolás Lussich: "¡A mí no me acuses de nada!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue otra noche de tensión en Polémica en el bar, esta vez por una fuerte molestia —aunque fugaz— de Lalo Fernández para con Nicolás Lussich, generada por una opinión sobre el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.

Este domingo, el invitado central del programa de Canal 10 fue Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, y la conversación giró por aspectos diversos, desde el proyecto de ley de eutanasia al pedido de su partido de reestablecer la ley de caducidad, a las observaciones de la ONU a Uruguay.

En ese último asunto estaba ubicada la charla cuando Patricia Madrid, que ayer hizo de conductora ante la ausencia de Jorge Piñeyrúa, hizo referencia a los uruguayos que están al frente de organizaciones internacionales, y mencionó el caso de Almagro en la OEA. Y Lalo Fernández salió al cruce: "Bueno, pero estamos hablando de uruguayos, de este traidor no".

"¿Dijiste 'traidor'? ¿Yo escuché bien?", dijo Madrid, sorprendida. Entonces el panelista aclaró que utilizaba el término desde una perspectiva personal: "Yo tengo mis razones".

El asunto Almagro hizo levantar la temperatura del estudio con rapidez. "Ahí te pisaste el palito", apuntó el periodista Nicolás Lussich, y Fernández no lo dejó avanzar. Ofuscado, comentó: "¡A mí no me acusés de nada! ¡Yo tengo derecho de decir que es un traidor!".

El panelista siguió hablando, hasta que la conductora le preguntó si no quería "profundizar" en su situación con Almagro. "Dejemos lo de Almagro para hablar de los temas que tenemos que hablar", reclamó Fernández, e hizo que la conversación siguiera, finalmente, su cauce.